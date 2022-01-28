Байден и Зеленский провели второй с начала года телефонный разговор

На Западе опасаются российского вторжения в Украину

Президент США Джо Байден провёл новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность Вашингтона и его союзников к "решительному ответу" в случае российского вторжения на украинскую территорию.

Среди прочего Байден сказал Зеленскому, что Соединённые Штаты изучают дополнительную макроэкономическую поддержку Киеву. Это связано со стремлением помочь украинским властям справиться с финансовой ситуацией, которая ухудшилась из-за опасений по поводу войны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Владимир Зеленский написал в твиттере, что у него была продолжительная телефонная беседа с Джо Байденом, за время которой они обсудили недавние дипломатические усилия с целью деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. "Я поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь. Мы также обсудили возможности для финансовой поддержки Украины", – отметил Зеленский на своей странице в твиттере.

Как отмечает "РБК Украина", этот телефонный звонок стал уже вторым за январь и третьим за последние два месяца. Интенсивность переговоров связана, прежде всего, с информацией о переброске Россией к границе с Украиной до ста тысяч своих военных. На Западе говорят об угрозе полномасштабного российского вторжения.

В четверг американский президент Джо Байден, по информации его пресс-службы, предупредил, что существует "отчётливая вероятность" начала российского наступления на Украину в следующем месяце, то есть в феврале.

Москва тем временем заявляет, что видит мало оснований для оптимизма в вопросе урегулирования кризиса после того, как США отвергли её основные требования по так называемым гарантиям безопасности.

Письменные ответы на российские предложения Соединённые Штаты и отдельно НАТО передали Москве 26 января. Западные союзники подчеркнули важность диалога с Москвой и решения спорных вопросов путём дипломатии, но они не поддержали основное требование Москвы – отказаться от расширения НАТО на восток и перспектив принятия в эту организацию Украины и других бывших советских республик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 28 января, что "если ситуация зависит от России, то войны не будет". "Войн не хотим. Но и

наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям. По его словам, Россия будет принимать ответные меры, если не договорится с Западом по гарантиям безопасности.

"Что касается угроз введения санкций, американцам было сказано, что вот тот пакет, сопровождающийся полным отключением от финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений. Не думаю, что это в чьих-то интересах", - заявил Лавров.

Он, среди прочего, анонсировал в ближайшие пару недель российско-американскую встречу по вопросам функционирования дипмиссий. Глава МИД отметил, что Москва предлагает Вашингтону "обнулить все действующие ограничения" на их функционирование. При этом он обвинил США в "хамстве" по вопросам работы этих учреждений.