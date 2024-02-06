Байден наложит вето на отдельный законопроект о помощи Израилю

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если Конгресс одобрит документ, в который не будет включено финансирование для Украины. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отклонить этот политический трюк и вместо этого быстро направить на стол президента двухпартийный закон о чрезвычайных национальных мерах безопасности в дополнение к ассигнованиям», – говорится в заявлении Белого дома.

Запланированное республиканцами голосование по отдельному пакету финансирования Израиля не направлено на решение ни проблем национальной безопасности США, ни помощи Израилю и Украине. Если президенту представят законопроект без поддержки Киева он наложит на него вето, подчёркивается в сообщении.

Демократы и республиканцы уже несколько месяцев не могут найти компромисс в вопросе о помощи Украине.

Президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также на обеспечение безопасности на южной границе страны в октябре прошлого года. Однако решение до сих пор не принято. Республиканцы требуют ужесточения миграционной политики и сделали это условием обсуждения любой дополнительной помощи Украине.

В воскресенье в Сенате был представлен двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на общую сумму более 118 миллиардов долларов, часть которой предназначена на помощь Украине и Израилю, а также на укрепление южной границы США.

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон назвал законопроект «мёртворождённым».

Лидеры республиканцев в Палате представителей заявили, что они отклонят двухпартийный законопроект Сената и вместо этого проголосуют за законопроект, предоставляющий помощь только Израилю.

Палата представителей с республиканским большинством приняла законопроект только о финансировании Израиля ещё в ноябре, но он так и не был рассмотрен в Сенате, контролируемом демократами.