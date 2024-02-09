Байден назвал чрезмерными действия Израиля в секторе Газа

Президент США Джо Байден выступил с самой резкой на данный момент критикой военной кампании Израиля в секторе Газа, сообщает Голос Америки.
«Я придерживаюсь мнения, что ответные действия в Газе были чрезмерными», – отметил Байден в разговоре с прессой Белом доме.
По словам президента США, Вашингтон активно добивается временного прекращения огня в обмен на освобождение заложников, которых удерживает радикальная палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе. Кроме того, от Израиля ожидают, что он выпустит палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.
В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение ХАМАС, в котором предлагалось остановить боевые действия как минимум на четыре с половиной месяца. Нетаньяху неоднократно заявлял, что израильская армия ставит своей целью полное уничтожение джихадистской группировки.
При этом Байден, комментируя ситуацию в Газе, подчеркнул, что считает возможной устойчивую паузу в боевых действиях.
Ранее в четверг Белый дом призвал правительство Нетаньяху воздержаться от переноса военной кампании в город Рафах на границе с Египтом. Там, по данным местных палестинских властей, укрывается половина жителей Газы. В секторе на начало боевых действий 7 октября прошлого года проживали более двух миллионов человек.
- Израиль начал наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года. Тогда от рук джихадистов погибли более тысячи человек, более 250 были захвачены в заложники и вывезены в сектор Газа.
- За время военной операции было проведено несколько обменов заложников – в основном женщин и детей – на палестинских заключённых, находящихся в тюрьмах Израиля.
- По последним данным, в заложниках в Газе остаются больше 130 человек. Израильская разведка считают, что 32 заложника уже мертвы.
- Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы утверждает, что с начала боевых действий в секторе погибли почти 30 тысяч палестинцев.
- Многие страны обвиняют Израиль в излишней жестокости по отношению к мирным гражданам. Израильские военные утверждают, что атакуют исключительно инфраструктуру джихадистов и утверждают, что ХАМАС размещает свои объекты в густонаселённой застройке.