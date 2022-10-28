Байден назвал «опасной» риторику Путина о ядерном оружии

Президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу слов президента России Владимира Путина о том, что он не намерен применять ядерное оружие в Украине. Байден считает риторику российского президента опасной.

"Если у Путина нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о способности применить тактическое ядерное оружие?" - сказал Байден в интервью телекомпании NewsNation.

Владимир Путин, выступая 27 октября на сессии клуба "Валдай", заявил, что Россия "инициативно никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия", а лишь ответила на ядерный шантаж со стороны западных лидеров. Российский президент выступил с утверждением, что России не нужен ядерный удар по Украине, отметив, что в этом нет ни политического, ни военного смысла. Киев же, по словам Путина, делает всё, чтобы скрыть следы подготовки к использованию "грязной бомбы" на своей собственной территории.

Ранее Соединённые Штаты и другие страны, которые оказывают поддержку Украине в связи с российским военным вторжением, отвергли утверждения российских властей. Президент США Джо Байден 25 октября предупредил Россию, что применение тактического ядерного оружия станет "невероятно серьёзной ошибкой".

Представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Россия может рассматривать возможность применения "грязной бомбы" и создает предлог, чтобы обвинить в этом Украину.Однако отметил, что Вашингтон пока не видел никаких признаков этого.

В новой оборонной стратегии США, которая опубликована 27 октября на сайте Пентагона, Россия названа "острой угрозой". "Недавние события подчеркивают острую угрозу, исходящую от России. Презирая независимость своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления империалистического режима", - говорится в документе.

Среди рисков со стороны России в документе перечислены ядерная угроза как самим США, так и их союзникам и партнерам, угроза крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационные угрозы, угроза химического и биологического оружия.