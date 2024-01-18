Байден обсудил с лидерами Конгресса помощь Украине

Президент США Джо Байден встретился в среду со спикером Палаты представителей республиканцем Майклом Джонсоном и другими лидерами Сената и Палаты представителей Конгресса, чтобы обсудить ситуацию на границе США и финансовую помощь Украине.

Администрация Байдена ранее внесла в Конгресс предложение выделить на помощь Украине более 60 миллиардов долларов в 2024 году. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, до сих пор не рассмотрела это предложение. Республиканцы требуют увязать финансирование Украины с укреплением безопасности на американо-мексиканской границе. Жёсткие меры, которые предлагают республиканцы, в свою очередь, неприемлемы для многих демократов.

Как говорится в сообщении Белого дома о встрече, Байден подчеркнул важность поставок Украине систем ПВО и артиллерии «для защиты против жестокого вторжения России». Президент также заявил о негативных последствиях, которые будет иметь неоказание помощи со стороны США - по мнению Байдена, это подорвёт национальную безопасность США, поставит под угрозу НАТО «и весь свободный мир». Байден также сказал, что необходимо заниматься и ситуацией с безопасностью на границе, и отметил, что в Сенате республиканцы и демократы близки к соглашению по этому вопросу.

Спикер Палаты представителей Джонсон после встречи с президентом сказал журналистам, что по-прежнему считает ситуацию на границе США с Мексикой главным приоритетом. По его словам, республиканцы в Конгрессе понимают необходимость оказания помощи Украине, но «статус кво на границе неприемлем». Республиканцы настаивают на том, что помощь Украине должна быть увязана с укреплением границы. Речь идёт прежде всего об усилении контроля с целью воспрепятствовать нелегальной миграции. Некоторые республиканцы также призывают возобновить финансирование стены на границе и расширить практику депортаций.

Лидеры обеих партий в Сенате заявляют, что близки к компромиссу по этому вопросу. Однако в Палате представителей республиканцы занимают более жёсткую позицию.

Ранее Белый дом заявил о том, что у администрации закончились ранее выделенные средства на поставки вооружений и другую помощь Украине, и о новых пакетах помощи пока объявляться не будет. В Киеве подчёркивают, что такая помощь жизненно необходима, в том числе потому, что на позицию США ориентируются и многие другие союзники.