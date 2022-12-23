Байден подписал оборонный бюджет на рекордные 858 млрд долларов

В Палате представителей Конгресса США в пятницу, как ожидается, пройдёт голосование по законопроекту о правительственных ассигнованиях на 2023 финансовый год. Документ, который распределяет почти 1,7 триллионов долларов бюджетных средств, накануне был принят в Сенате.

Из указанной суммы почти 45 миллиардов долларов пойдут на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО. Речь идёт о крупнейшем пакете помощи Украине, когда-либо принимавшемся в Соединённых Штатах. 9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды, 13 миллиардов - на экономическую поддержку Украины. Ещё около 12 миллиардов не будут переданы прямо Киеву, а будут направлены на пополнение запасов оружия и оборудования, ранее переданных Соединёнными Штатами Украине. Оставшаяся сумма будет направлена на гуманитарные программы и на финансирование военного командования США в Европе.

О выделении этих средств Конгресс просил, в том числе, президент Украины Владимир Зеленский, который на днях выступил в Вашингтоне перед американскими законодателями.

Ожидается, что законопроект будет принят, хотя многие республиканцы в Палате представителей и выступают за перенос его рассмотрения на январь, когда состав нижней палаты Конгресса сменится, и они получат в ней большинство.

При рассмотрении законопроекта в Сенате к нему была принята поправка, упрощающая использование средств, конфискованных у попавших под санкции российских бизнесменов ("олигархов"), для оказания помощи Украине. Согласно поправке, предложенной группой сенаторов и конгрессменов от обеих партий, распределять эти средства будет Госдепартамент. При этом в поправке не описан непосредственно механизм конфискации средств. Сейчас они только заморожены.

Обе палаты Конгресса на этой неделе приняли ещё один законопроект, связанный с войной в Украине. Он позволяет министерству юстиции США выдвигать обвинения в военных преступлениях против любых лиц, вне зависимости от того, где были совершены предполагаемые преступления. Действующее американское законодательство предусматривает, что такое преследование возможно, только если жертвами стали граждане США. Документ направлен на подпись президенту Джо Байдену. И представители его администрации, и члены Конгресса ранее неоднократно обвиняли Россию в совершении военных преступлений в Украине.