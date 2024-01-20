Президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства до марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Закон позволяет стране предотвратить «шатдаун» – частичную остановку работы федерального правительства. В сообщении Белого дома отмечается, что предусмотрено продление финансирования ряда учреждений правительства до 1 марта и остальных учреждений до 8 марта 2024 года. Это третий документ о временном финансировании правительства, принятый с 1 октября 2023 года.

В четверг законопроект о временном финансировании федерального правительства одобрила Палата представителей Конгресса США. Законопроект был принят 314 голосами, против проголосовали 108 конгрессменов, включая 106 республиканцев и двоих демократов. Ранее законопроект был одобрен Сенатом. «За» было подано 77 голосов, «против» – 18.

В преддверии голосования представитель Демократической партии Джош Готтхаймер обрисовал последствия возможного закрытия правительственных учреждений. В частности, ухудшилось бы положение ветеранов, которые обращаются за пособиями по инвалидности. Возможно, была бы приостановлена проверка безопасности самолетов, были бы заморожены кредиты Министерства сельского хозяйства, а также другие услуги. При этом, около 1 миллиона военнослужащих временно не получили бы зарплату.