Байден подписал закон об увеличении потолка госдолга США

Конфликт главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова обсуждался на созванном президентом России заседании Совета Безопасности. Такое утверждение прозвучало в комментарии Пригожина о решении конфликта. Запись выложена 3 июня в телеграм-канале его пресс-службы.

Речь идет о высказываниях родственника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя чеченского парламента Магомеда Даудова и командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, сделанных 1 июня.

Они критиковали Пригожина за высокие потери и критику чиновников, Делимханов предложил главе ЧВК назначить «время и место», где тому «объяснят, что ему непонятно», Даудов предложил главе ЧВК «встретиться лично» и «поговорить, как мужчина с мужчиной».

В тот же день с заявлением выступил командир ЧВК Вагнера, Дмитрий Уткин (его позывной Вагнер дал название организации). Он сказал, что наемники готовы «поговорить как мужчина с мужчиной», потому что знакомы с окружением Кадырова «еще с 1-й и 2-й войны в Чечне» (вероятно, это намек на то, что Уткин и другие участники ЧВК-ветераны чеченских войн воевали против Делимханова и Даудова, пока те занимали сторону сепаратистов).

Пригожин вечером 1 июня выступил с умиротворяющими заявлениями. Сейчас он говорил, что ему позвонил Кадыров и они «договорились спустить эту историю на тормозах». Подробности вмешательства Путина он не раскрыл, отметив лишь, что не комментировал слова Делимханова и Даудова, потому что «любой мой ответ мог трактоваться как разжигание межнациональной розни».

По словам главы ЧВК, конфликт с кадыровцами разжигался «одной из башен Кремля», которая «не понимает, что творит», «разрушая российское государство» своими «опасными играми». По его словам, разборки между кадыровцами и вагнеровцами могли бы привести к масштабному кровопролитию, хотя «победитель был бы совершенно очевиден».

Пригожин заявил, что окружение Кадырова выступило против него и ЧВК сразу после того, как он рассказал, что направил заявление о преступлении в правоохранительные органы на военное руководство.

Он пообещал продолжить критиковать министра обороны Сергея Шойгу и главу Генерального штаба Валерия Герасимова, обвинив их в сдаче «нашей российской земли». Он заявил, что будет разбираться с ними, пока «этих персонажей не настигнет возмездие».

Кремль ситуацию не комментировал. Путин проводил совещание с членами Совета безопасности 2 июня, ничто из официального анонса не свидетельствует, что там обсуждался конфликт ЧВК и Грозного.

Согласно стенограмме вступительного слова на сайте Кремля, Путин предложил обсудить «вопросы межнациональных отношений», с учетом того что они могут быть использованы, чтобы «раскачать ситуацию внутри Российской Федерации».