Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон и встретиться в Белом доме

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам в Вашингтоне о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден заявил, что будет рад этим летом приветствовать Зеленского в Белом доме. Президент США вновь подтвердил свою твёрдую позицию - поддерживать суверенитет Украины.

Агентство Reuters сообщило из Киева со ссылкой на советника президента Украины, что в ходе разговора Байден и Зеленский скоординировали свои позиции в преддверии встречи президента США с президентом России Владимиром Путины 16 июня в Женеве.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентом США Джо Байденом до российско-американского саммита 16 июня в Женеве. Интервью с украинским лидером опубликовал американский новостной портал Axios.



По словам Зеленского, он разочарован решением администрации США не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Президент Украины сказал, что готов встретиться с Байденом в любое время и в любом месте, чтобы убедить американского президента в необходимости остановить строительство.