Байден призвал Конгресс одобрить помощь Киеву до Рождества

Президент США Джо Байден в среду выступил перед Конгрессом. Он потребовал, чтобы Конгресс утвердил дальнейшее финансирование помощи Украине в ближайшие сроки - до начала рождественских каникул.

Байден заявил, что согласование помощи Киеву не может ждать. Он подчеркнул, что без решения США может оказаться под вопросом и принятие решений о поддержке Украины другими союзниками - европейскими странами, Японией и иными партнерами.

Президент США заявил, что Вашингтон не может позволить президенту России Владимиру Путину победить в Украине. Байден уверен, что в случае победы Россия не остановится на Украине и сможет атаковать другие страны-союзницы США, в том числе входящие в НАТО. «В таком случае мы можем прийти к тому, что американские войска будут сражаться с российскими войсками», - сказал Байден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи объемом в 175 миллионов долларов. Однако парламенту еще предстоит утвердить или отклонить бюджет военной помощи на следующий год.

В октябре президент Байден направил в Конгресс запрос на финансирование международной безопасности, в том числе помощь Украине и Израилю, общей суммой в 105 миллиардов долларов, из них на долю Украины должно было прийтись более 60 миллиардов.

Палата представителей, которая находится под контролем республиканцев, одобрила законопроект о выделении денег Израилю, но не Украине, после чего демократы заблокировали документ в Сенате. В понедельник директор бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и сообщила, что у администрации США к концу года закончатся средства для поставок Украине вооружений и техники.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед членами американского Cената. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Институте мира США в Вашингтоне, призвал Конгресс как можно скорее принять пакет помощи Украине. Он заявил, что отсрочка в предоставлении Киеву военной помощи США повышает риск поражения Украины в войне с Россией. «Нам будет трудно удержаться на тех же позициях и просто выжить», – добавил он.

Владимир Зеленский в среду выступил по видеосвязи перед лидерами «Группы семи». Он заявил, что если страны-союзники Украины продолжат проявлять сплоченность и поддержку, Украина имеет все шансы сохранить зимой энергетическую инфраструктуру и обеспечить успешное контрнаступление. «Россия надеется только на одно - что в следующем году консолидация мира разрушится, и верит, что Америка и Европа проявят слабость, и не сохранят поддержку Украины на должном уровне», - сказал он.