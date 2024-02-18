Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине незамедлительно

Президент США Джо Байден вновь призвал Конгресс незамедлительно принять законопроект о расходах, включающих дальнейшую помощь Украине. В субботу Байден позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, «чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов дальнейшей поддержке Украины», говорится в заявлении Белого дома.

Джо Байден связал захват российскими войсками Авдеевки в Донецкой области с бездействием Конгресса, в котором партийные разногласия препятствуют выделению 60 миллиардов долларов на необходимую Киеву военную помощь. В заявлении отмечается, что вывод украинских войск из Авдеевки произошел после того, как украинские солдаты были вынуждены ограничить использование боеприпасов из-за сокращения их поставок, что «привело к первым заметным успехам России за последние месяцы».

Американский лидер «подтвердил сильную двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в правительстве США и среди американского народа» и призвал Конгресс незамедлительно принять законопроект о расходах, включающих помощь Украине, передает «Голос Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Джо Байденом выразил надежду, что Конгресс примет «мудрое решение» об одобрении отложенного крупного пакета помощи Киеву. «Мы обсудили текущую ситуацию на передовой. Я благодарен президенту Байдену за полную поддержку», - написал Зеленский в соцсети X.