Джо Байден: Путин несет ответственность за смерть Навального

Президент США Джо Байден заявил, что возмущен смертью Алексея Навального в российской колонии, отметив при этом, что не был удивлен сообщениям о ней. По словам Байдена, ответственность за эту смерть, если сообщения о ней подтвердятся, несет российский президент Владимир Путин.

Байден выступил с официальным заявлением в связи с сообщениями о смерти российского оппозиционера в колонии. «Даже в тюрьме он был мощным голосом в защиту правды», - сказал Байден, отметив, что Навальный в 2021 году вернулся в Россию, хотя мог остаться за границей. «Путин несет ответственность за смерть Навального» - сказал Байден, напомнив, что политик ранее перенес попытку отравления.

По словам президента США, Владимир Путин убивает людей не только за границами России, в частности в Украине, но и самих россиян. По словам президента США, Навальный верил в Россию и защищал те ценности, которые противоположны тому, что символизирует Путин. «Он понимал, что его идея стоит борьбы, стоит того, чтобы умереть», - сказал Байден.

В своем выступлении Байден также призвал Палату представителей одобрить помощь Украине и резко раскритиковал своего соперника Дональда Трампа за его высказывания о НАТО, подтвердив, что США будут защищать своих союзников.

Байден также выразил соболезнования семье Навального и его соратникам. На вопрос о том, была ли смерть Навального убийством, Байден прямо не ответил, сказав, что пока нет точной информации о причинах смерти. Однако, по словам президента, «нет сомнений, что смерть Навального была следствием того, что сделали Путин и его подручные».

На вопрос о том, какими будут последствия для России, президент США сказал, что будут рассмотрены разные варианты. Он отметил, что с 2021 года, когда он обещал «разрушительные» последствия в случае, если Навальный умрет в тюрьме, Россия столкнулась со множеством последствий своих действий, включая жесткие санкции.