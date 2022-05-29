Байден с супругой посетили место массовой стрельбы в школе в Техасе

Президент США Джо Байден с супругой посетили небольшой техасский город Ювалде, чтобы поддержать его жителей и почтить память 19 учеников и двух педагогов, убитых в результате стрельбы в начальной школе 24 мая.

Поездка стала для Байдена уже второй за последние полмесяца, когда он приезжает на место массовой стрельбы, чтобы выразить соболезнования.

17 мая глава Белого дома побывал в Буффало, в штате Нью-Йорк, где встречался с семьями жертв стрельбы в супермаркете, открытой одним из сторонников концепции превосходства белой расы. Там погибли 10 афроамериканцев.

В Ювалде, в начальной школе Робба, глава Белого дома и первая леди США Джилл Байден в воскресенье посетили мемориал из 21-го белого креста, возложив цветы к другим траурным букетам и свечам у знака с названием учебного заведения. Публично произносить речь в Техасе глава американской администрации не планировал.

Днем ранее Байден, выступая в своей альма-матер, Университете штата Делавэр, сказал, что в класс начальной школы в Техасе, в супермаркет в штате Нью-Йорк и множество других мест «пришло зло, и погибли невинные люди». «Мы должны быть крепче, мы должны быть сильнее. Мы не можем запретить трагедии, я знаю. Но мы можем сделать Америку безопасней», - подчеркнул Байден.

Стрельба в Ювалде снова поставила контроль над огнестрельным оружием на первое место в политической повестке дня. Поездка президента и его супруги в Техас проходит также на фоне острых дискуссий относительно неспособности правоохранительных органов действовать оперативно, отмечает «Голос Америки».

Полицейских в Ювалде раскритиковали за то, что они позволили стрелку оставаться в школьном классе почти час, пока офицеры ждали в коридоре прибытия спецназа, а дети внутри в панике звонили в экстренную службу 911.

Министерство юстиции заявило, что проведет проверку реакции правоохранительных органов на стрельбу в школе и обнародует свои выводы.

Стрелок опознан как 18-летний житель Ювалде Сальвадор Рамос. Он был убит на месте сотрудниками сил безопасности. Его мотивы неизвестны. Перед тем как напасть на школу, Рамос выстрелил в свою бабушку. Нападение стало одним из самых массовых по числу жертв среди подобных атак на американские школы за всю историю.