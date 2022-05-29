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Байден с супругой посетили место массовой стрельбы в школе в Техасе
Президент США Джо Байден с супругой посетили небольшой техасский город Ювалде, чтобы поддержать его жителей и почтить память 19 учеников и двух педагогов, убитых в результате стрельбы в начальной школе 24 мая.
Поездка стала для Байдена уже второй за последние полмесяца, когда он приезжает на место массовой стрельбы, чтобы выразить соболезнования.
17 мая глава Белого дома побывал в Буффало, в штате Нью-Йорк, где встречался с семьями жертв стрельбы в супермаркете, открытой одним из сторонников концепции превосходства белой расы. Там погибли 10 афроамериканцев.
В Ювалде, в начальной школе Робба, глава Белого дома и первая леди США Джилл Байден в воскресенье посетили мемориал из 21-го белого креста, возложив цветы к другим траурным букетам и свечам у знака с названием учебного заведения. Публично произносить речь в Техасе глава американской администрации не планировал.
Днем ранее Байден, выступая в своей альма-матер, Университете штата Делавэр, сказал, что в класс начальной школы в Техасе, в супермаркет в штате Нью-Йорк и множество других мест «пришло зло, и погибли невинные люди». «Мы должны быть крепче, мы должны быть сильнее. Мы не можем запретить трагедии, я знаю. Но мы можем сделать Америку безопасней», - подчеркнул Байден.
Стрельба в Ювалде снова поставила контроль над огнестрельным оружием на первое место в политической повестке дня. Поездка президента и его супруги в Техас проходит также на фоне острых дискуссий относительно неспособности правоохранительных органов действовать оперативно, отмечает «Голос Америки».
Полицейских в Ювалде раскритиковали за то, что они позволили стрелку оставаться в школьном классе почти час, пока офицеры ждали в коридоре прибытия спецназа, а дети внутри в панике звонили в экстренную службу 911.
Министерство юстиции заявило, что проведет проверку реакции правоохранительных органов на стрельбу в школе и обнародует свои выводы.
Стрелок опознан как 18-летний житель Ювалде Сальвадор Рамос. Он был убит на месте сотрудниками сил безопасности. Его мотивы неизвестны. Перед тем как напасть на школу, Рамос выстрелил в свою бабушку. Нападение стало одним из самых массовых по числу жертв среди подобных атак на американские школы за всю историю.
Другие новости дня
Среди отправленных на войну в Украину из Чечни – осужденные за тяжкие преступления
В войне России против Украины участвуют осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания. Журналисты проанализировали опубликованный украинской разведкой список из 2,5 тысяч кадыровцев и так называемых «добровольцев», отправленных из Чечни для участия в войне, и обнаружили среди них рецидивистов, а также тех, у кого еще не закончился срок заключения, пишет Кавказ.Реалии.
По подсчетам телеграм-канала «Можем объяснить», из 953 отправившихся из Чечни в Украину «добровольцев» из списка по меньшей мере 101 человек имеет «уголовное прошлое и настоящее». По данным сайтов судов, которые проанализировали авторы исследования, самыми распространенными уголовными статьями среди них оказались кражи и грабежи, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и оружия, нарушение ПДД. Также встречались приговоры за сношение с несовершеннолетними, незаконный оборот ядовитых веществ и служебный подлог.
Так, в списке отправленных в Украину оказался неоднократно судимый Бекхан Тайсумов – до конца 2022 года должен был отбывать срок в колонии общего режима за мошенничество. В статье также упоминается заключенный Тамерлан Магамерзуев, который был приговорен к принудительным работам в марте 2022 года, однако вместо отбытия наказания уехал в Украину.
- В начале мая заместитель министра внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов перед отправкой в Украину очередной группы так называемых добровольцев призвал их не заниматься мародерством.
- Правозащитники опубликовали аудиозапись, которая, предположительно, была сделана заместителем министра МВД по Чечне Асланом Ирасхановым. В ней он дает указание своим подчиненным «начать процесс» по вернувшимся из Украины добровольцам и приехавшим из Европы чеченцам – при малейшем подозрении на сопротивление режиму их необходимо «жестко задерживать» говорит голос на записи.
- В середине мая глава Чечни Рамзан Кадыров впервые официально назвал численность вооруженных подразделений республики, которые находятся на территории Украины. По его словам, речь идет о порядка трех тысячах человек. За несколько дней до этого Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало поименный список кадыровцев и так называемых добровольцев из Чечни - в нем указано 2 425 человек.
Чехия и Польша направляют армии Украины дополнительную помощь
Чехия и Польша направляют дополнительные вооружения Украине, власти которой пытаются сдержать российское наступление на востоке.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила 29 мая в телеэфире, что Прага намеревается вскоре поставить Киеву вооружения на сумму от 26 миллионов долларов до 30 миллионов. «Крайне важно, чтобы помощь поступала постоянно», - сказала министр, добавив, что с начала войны в конце февраля Чехия направила Украине военных грузов на сумму более 150 миллионов долларов.
Чешские СМИ передали, что в числе дальнейших поставок будут танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, самоходные пушки-гаубицы и, возможно, боевые вертолеты советского производства.
Польша передает Украине 18 бронированных самоходных артиллерийских установок Krab калибра 155 мм, сообщило в воскресенье Польское радио, сославшись на свои источники в Минобороны. Эти установки польского производства могут делать до шести выстрелов в минуту на расстояние до 40 км. Отмечается, что Варшава обучила работе на них около ста украинских артиллеристов.
Содействие армии Украины в связи с российским вторжением оказывают многие западные страны во главе с США и Великобританий.
Одновременно 29 мая стало известно, что правительство Германии предоставит Украине грантовую помощь в размере 1 миллиарда евро. Об этом по итогам переговоров с украинским министром финансов Сергеем Марченко сообщила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен.
Германия и ранее после начала вторжения оказывала Украине финансовую поддержку. В то же время в адрес Берлина раздаются упреки в нежелании активно помогать Киеву в военно-технической области.
«С 30 марта по 26 мая в Украину пришли лишь две поставки оружия от федерального правительства [Германии]. Обе содержали лишь небольшие приборы. В середине мая Германия прислала 3000 противотанковых мин и еще 1600 специальных кумулятивных противотанковых мин», – отмечает украинское издание «Европейская правда». Обещанные поставки тяжелых вооружений так и не начинались.
В ЕС по-прежнему нет согласия по эмбарго на российскую нефть
Представители стран Евросоюза в воскресенье, в преддверии намеченного на 30–31 мая саммита блока, не смогли достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть, пишет Reuters.
Одновременно информагентство со ссылкой на чиновника ЕС передало, что в понедельник утром обсуждение планируется продолжить.
Как рассказал собеседник Reuters, cоглашение, по которому сейчас пытаются договориться, предполагает введение до конца года запрета на поставки российской нефти в ЕС по морю. При этом предусматривается исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу «Дружба», который обеспечивает энергоносителями Венгрию, Словакию и Чехию.
Reuters в преддверии саммита ЕС цитирует также министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Он сказал, что опасается, что единство стран-членов ЕС по вопросам, связанным с санкциями против Москвы, начинает рушиться. «После нападения России на Украину мы все увидели, что становится возможным при условии единства ЕС. Учитывая завтрашний саммит, надеюсь, что единство сохранится. Однако оно уже начинает вновь и вновь разрушаться», - говорит Роберт Хабек.
Ранее в воскресенье Bloomberg и Politico сообщили, что Еврокомиссия в преддверии встречи лидеров стран ЕС разработала компромиссное предложение по вопросу о нефтяном эмбарго.
Евросоюз уже более месяца не может одобрить шестой пакет санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину, главным образом из-за позиции Будапешта. Венгрия против эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России, утверждая, что такой запрет сильно ударит по ее экономике. Компромиссный вариант предусматривает эмбарго только на морские поставки российской нефти и выводит из-под запрета поставки по трубопроводам, что позволит Венгрии и ряду других стран ЕС, не имеющих доступа к морю, по-прежнему получать сырую нефть из России.
Алан Гаглоев: Формулировка референдума об объединении с Россией вызывает вопросы
Вопрос проведения референдума об объединении Южной Осетии с Россией, инициированный при предыдущем руководстве республики, стал темой обсуждения встречи избранного президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева с депутатами первого созыва югоосетинского парламента.
Было отмечено, что формулировка референдума вызывает сегодня вопросы, при этом необходимо провести соответствующие консультации с российской стороной.
«Впервые мы услышали об этом референдуме в ходе дебатов, его формулировка тогда звучала иначе, сегодня она - другая. Если бы вопрос стоял так: «Согласны ли вы вступить на правах субъекта в состав Российской Федерации?», то все бы было понятно. А сегодня формулировка референдума представлена следующим образом: «Об объединении Южной Осетии с Россией». Чтобы исправить ее, придется отменить указ, изданный моим предшественником. Я заранее предвижу, что это могут преподнести так, как будто я против своего народа. А разве это так?», - задался вопросом президент.
Глава республики обратил внимание и на финансовую составляющую проведения референдума, который обойдется республике в 32,5 миллиона рублей. «Мы можем изыскать возможности для его проведения, взять займ в банке, если бы Россия была готова принять нас в свой состав», - пояснил президент.
Депутаты первого созыва согласились с Гаглоевым в том, что «формулировка референдума некорректна и подлежит пересмотру», пишет информагентство «Рес». Прозвучали и мнения, что нет необходимости проведения повторного референдума, так как народ республики сказал свое слово по данному вопросу 30 лет назад.
«В 1992 году мы поддержали конкретный документ - решение Верховного Совета Южной Осетии о воссоединении с Россией. В его первом пункте говорилось: «просить Верховный Совет Российской Федерации принять Южную Осетию в свой состав». И этот документ не имеет срока давности», - заметил депутат первого созыва Вячеслав Гобозов.
Депутат первого созыва Константин Кочиев добавил, что официальная позиция России была озвучена послом Российской Федерации: «Там абсолютно четко все сказано. Мы не имеем никакого права без согласования с Москвой идти на такие шаги, надо провести консультации с российской стороной и согласовать все наши действия».
И.о главы МИД Дмитрий Медоев добавил, что «у республики есть межгосударственные обязательства, в которых четко написано, как нужно действовать сторонам на международной арене».
- В Южной Осетии, чью независимость от Грузии признают только несколько стран мира, включая Россию, назначен референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Указ подписан президентом Анатолием Бибиловым. Референдум назначен на 17 июля.
- 24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению Южной Осетии.
Король Иордании Абдалла II стал обладателем грузинского Ордена Золотого руна
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вручил Орден Золотого руна королю Иордании Абдалле II.
Гарибашвили прибыл в Амман для участия в официальной церемонии передачи Грузии участка на берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба премьера. По решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази Грузия получила участок землю у реки Иордан, где, согласно библейскому преданию, был крещен Христос. Объявлено об этом было 19 января 2022 года, в день, когда Православная церковь отмечает праздник Крещения Господня (Богоявление).
«Без преувеличения хочу сказать вам, что это величайший подарок и радость для всего нашего народа… Это большое историческое событие: в результате совместных усилий светской и духовной власти Грузия через 300 лет вернется на Святую Землю», - сказал Гарибашвили королю Иордании, пишет агентство «Новости-Грузия».
Речь идет о территории площадью 4 тысячи квадратных метров. С благословения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго на этом месте будет построен грузинский культурный центр.
Гарибашвили подчеркнул, что строительство Грузинского культурного центра на Святой Земле будет способствовать углублению дружбы и сотрудничества между двумя странами. Премьер-министр поблагодарил Абдаллу II за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и пригласил посетить страну с официальным визитом.
- Орден Золотого руна был учрежден в 1998 года для награждения иностранных граждан и лиц без гражданства за значительные заслуги перед Грузией.
- В разные годы им награждались президент Азербайджана Гейдар Алиев, президент Израиля Моше Кацав, президент МОК Хуан Антонио Самаранч, Елизавета II, президенты Турции Сулейман Демирель и Реджеп Тайип Эрдоган и другие главы государств и политики.
Погранслужба сообщила об обстрелах ряда районов на севере Украины
Украинские пограничники сообщили о десяти обстрелах приграничных районов Черниговской и Сумской областей, начиная с утра 29 мая.
Как утверждает погранслужба, приграничные районы Черниговской области обстреливали девять раз. Там насчитали более 30 взрывов российских снарядов. Еще 5 российских минометных мин прилетели на территорию Шосткинского района Сумской области, пишет Русская служба «Би-би-си».
При обстреле Николаева в воскресенье утром погиб, по меньшей мере, один человек, двое были ранены. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич. Обстрелу, по его словам, подвергся один из жилых кварталов, повреждены три многоэтажки. Во второй половине дня в Николаеве снова раздавались взрывы.
Ожесточенные бои продолжаются возле Северодонецка. «Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Российская армия является серьезным противником, но наши Вооруженные силы оказывают мощное сопротивление», – сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона. По словам Маляр, ситуация все время меняется и поэтому говорить о каких-то конкретных результатах невозможно.
В вечерней сводке Генштаба Украины говорится, что российские войска вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основной целью противника в Генштабе называют окружение украинских войск в Лисичанске, Северодонецке и блокирование основных логистических путей.
Российская сторона заявляет, что Северодонецк полностью заблокирован, украинские власти эту информацию не подтверждают.
Президент Украины Зеленский посетил Харьковскую область
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье побывал с рабочей поездкой в Харьковской области, впервые выехав за пределы киевского региона с начала российского широкомасштабного вторжения 24 февраля.
По информации офиса Зеленского, в ходе поездки президент посетил передовые позиции украинских военных, вручил государственные награды, а также провел совещание с местными чиновниками, включая мэра Харькова Игоря Терехова, начальника региональной военной администрации Олега Синегубова, членов армейского командования и руководства правоохранительных органов. «Вы рискуете своими жизнями ради всех нас и ради страны», - заявил Владимир Зеленский, обращаясь к военнослужащим.
Визит главы государства прошел в момент, когда Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о вызванных российскими обстрелами пожарах вокруг Харькова, второго по величине города страны. Россия продолжила бомбардировки Харькова после того, как украинским войскам несколько недель назад удалось отбросить российские силы с позиций вблизи города.
По словам Олега Синегубова, украинская армия добилась определенного успеха в контратаке. На данный момент 31% территории области оккупировано российскими войсками, 5% было недавно освобождено. «Мы пока не можем полностью проинспектировать некоторые из освобожденных населенных пунктов, поскольку обстрелы продолжаются, или осуществить полное разминирование и начать восстанавливать инфраструктуру», - одновременно сказал глава региональной администрации.
Он добавил, что в Харькове российские войска повредили более 2200 многоэтажек, из которых 225 полностью разрушены. Наибольший ущерб нанесен северным и восточным микрорайонам. Сведения невозможно проверить оперативно из других источников.
Владимир Зеленский предложил изучить целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, говорится в сообщении его офиса, которое приводит Украинская служба Радио Свобода. «Если уж так произошло, и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях», – отметил Зеленский. Он также сказал, что это еще и возможность модернизировать страну и города, построив современное жилье.
Каха Каладзе посетит с официальным визитом Бухарест
Мэр Тбилиси Каха Каладзе 30-31 мая посетит с официальным визитом столицу Румынии Бухарест, сообщает Общественный вещатель Грузии.
По сообщению пресс-службы мэрии, в рамках визита запланирована двусторонняя встреча с мэром Бухареста Никушором Даном. Каха Каладзе и Никушор Дани подпишут Соглашение о побратимстве между Тбилиси и Бухарестом.
Также в Бухаресте, в парке короля Михая I будет открыт бюст Шота Руставели.
Заал Удумашвили покидает ЕНД и говорит, что возвращается в СМИ
Заал Удумашвили покидает «Национальное движение». Об этом он сказал на брифинге в партийном офисе. Заал Удумашвили говорит, что возвращается в СМИ, пишет Общественный вещатель.
«Я уверен, что «Национальное движение» будет той партией, которая будет иметь решающее слово в будущем, когда в этой стране произойдут перемены, сменится режим и произойдет это очень скоро, конечно, «Национальное движение» будет флагманом этих изменений.
Сегодня свобода слова в Грузии под угрозой и СМИ оказались на передовой линии борьбы. Исходя из своего опыта, я решил вернуться в СМИ. Я остаюсь на линии фронта, но меняю место дислокации. Я знаю, в чем будет главный вопрос, но сейчас не могу вдаваться в подробности. Мы очень скоро встретимся», - сказал Удумашвили.
Он не назвал свое будущее место работы, но уже ходят слухи, что он может стать лицом телеканала «Мтавари Архи», гендиректор которого Ника Гварамия был осужден на три с половиной года лишения свободы. Журналисты канала заявляют, что приговор был политический и требуют его освобождения, пишет агентство «Новости-Грузия».
В ЕНД решение Удумашвили об уходе встретили с пониманием. Лидер ЕНД Ника Мелия заявил, что в свое время приход в партию Заала Удумашвили стал очень важным для «Нацдвижения».
- Заалу Удумашвили - 51 год. До ухода в политику был известен как тележурналист и ведущий сначала на Первом канале ТВ Грузии, затем - телеканала «Рустави 2», был судьей конкурса Georgia’s Got Talent.
- В 2017 году ушел в политику и занял третье место на выборах мэра Тбилиси. В 2020 году прошел в парламент по партийному списку блока «Сила в единстве» в качестве одного из лидеров оппозиционного Единого национального движения.
Завершено следствие по делу убитого дочерьми Михаила Хачатуряна
Следственный комитет завершил расследование о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, убитого своими дочерьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме насильственных действий сексуального характера и истязаний, в обвинение добавлена новая статья - о распространении порнографических материалов.
Теперь с делом должны ознакомиться адвокаты убитого, после чего оно должно быть передано в суд. Адвокаты сестер Хачатурян с делом уже ознакомились.
Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили 57-летнего отца летом 2018 года. Сестры сами вызвали полицию. Их обвинили в убийстве. Свою вину они не признали. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Сейчас дело сестер Хачатурян находится на доследовании. Уголовное дело против Михаила Хачатуряна было заведено в марте 2020 года. Как ранее говорили адвокаты сестер, они рассчитывают на то, что в случае, если отец будет признан виновным, это станет доказательством того, что сестры, убивая его, находились в состоянии необходимой обороны - что освободит их от ответственности.
Ранее экспертиза Института судебной психиатрии имени Сербского пришла к выводу, что Михаил Хачатурян жестоко обращался со своими дочерьми и насиловал их. Каждая из сестер с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения из-за действий отца, а младшая сестра, как считают эксперты на момент убийства в 2018 году была в невменяемом состоянии.
Родственники Хачатуряна утверждали, что девушки все выдумали, так как страдают расстройством сексуальной сферы. Как сообщает ТАСС, его адвокаты по-прежнему настаивают на его невиновности по всем обвинениям.
Активисты призвали президента Грузии вернуться к процессу общенационального примирения
Участники движения «Время перемен» устроили акцию-перформанс у резиденции президента Грузии в Тбилиси. Собравшиеся призвали главу государства вернуться к процессу общенационального примирения, который Саломе Зурабишвили инициировала в декабре прошлого года. Идея заключалась в деэскалации политической поляризации в стране. С этой целью президент в течение некоторого времени проводила встречи как с представителями правящей партии и оппозиции, так и с гражданским сектором.
Сегодняшняя акция проходила под лозунгом «Не кладите на полку идею всеобщего примирения», сообщает SOVA.
«Саломе Зурабишвили положила на полку идею всеобщего примирения. Этому посвящен наш сегодняшний перформанс . К общенациональному примирению призывали наши западные партнеры, друзья Грузии. К сожалению, эта идея потерпела крах. Мы предлагаем Саломе Зурабишвили полностью выполнить этот план, чтобы, наконец, покончить с существующей в Грузии поляризацией», - заявил председатель движения Темур Цатиашвили.
- В декабре прошлого года Зурабишвили пообещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. Она подчеркнула, что это поможет обществу «достичь общего понимания недавней истории, преодолеть боль и двигаться вперед». По ее инициативе были проведены встречи с членами правящей команды, различных оппозиционных партий и другими представителями общественности.
- Президент обещала, что уже в начале 2022 года предложит новый, «общественный» формат, чтобы продолжить двигаться к общенациональному примирению, однако до сих пор этого не произошло. СМИ считают, что процесс затрудняют разногласия, существующие между президентом и «Грузинской мечтой».
В сухумском округе №8 будут проведены повторные выборы депутата парламента
В сухумском избирательном округе №8 (Маяк) не позднее двух недель будет проведено повторное голосование по выборам депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия.
Центризбирком утвердил результаты повторных выборов по округу №8, состоявшихся накануне, 28 мая. Из пяти кандидатов в депутаты парламента, баллотировавшихся по округу, наибольшее количество голосов получили:
- Наур Нармания – 776 голосов (34,43%),
- Леон Губаз – 695 голосов (30,83%).
- По информации агентства «Апсныпресс», в округе №8 12 марта баллотировалось 7 кандидатов в депутаты парламента. Во второй тур голосования вышли два кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта при повторном голосовании по этому округу оба кандидата получили равное количество голосов – по 989, поэтому выборы были признаны не состоявшимися.
Оппозиция продолжила акции протеста в Ереване
Парламентская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его позицией по Нагорному Карабаху, накануне продолжила акции протеста в Ереване, сообщает Радио Азатутюн.
Лидер протестного движения Ишхан Сагателян заявил, что необходимо усилить давление на власти. Он заявил, что отныне все политические силы, а также неправительственные организации, интеллигенция, вузы должны высказаться о своей позиции.
«Это водораздел… С понедельника, с 11:00 мы всех вас приглашаем на площадь, пройдем по нескольким адресам, все должны отвечать по очереди, мы должны понять, кто за народ, а кто против», - заявил он.
Отметим, что в субботу в столице Нагорного Карабаха Степанакерте также прошли акции протеста в поддержку требований оппозиции в Армении.
Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
Президент Армении завтра прибудет с визитом в Грузию
Президент Республики Армения Ваагн Хачатрян завтра, 30 июня, посетит с официальным визитом Грузию, сообщает Общественный вещатель.
Официальная церемония встречи состоится в Тбилиси во Дворце Орбелиани, после чего Хачатрян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Планируется встреча президентов в расширенном составе делегаций, и выступление с совместными заявлениями для СМИ.
В рамках официального визита президент Армении также проведет встречи с премьер-министром и председателем парламента Грузии.
Ваагн Хачатрян возложит венки к Мемориалу героям, павшим в борьбе за единство Грузии, и почтит их память.
В Украине погиб полковник из пресс‑службы Минобороны РФ
Во время боев в Украине погиб сотрудник пресс-службы Минобороны России полковник Владимир Иванов. Это утверждает «Медиазона», ссылаясь на реестр дел о наследстве и утечки из российских баз данных.
О смерти Иванова ранее сообщил корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию «Бессмертный полк» 9 мая с портретом Иванова. Поддубный назвал его воинское звание - полковник - но не место службы, написав лишь, что тот пошел на военную службу, окончив философский факультет.
Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал в качестве адреса проживания погибшего адрес главного здания Министерства обороны в Москве.
По данным приложения Getcontact, телефон полковника в записных книжках у некоторых пользователей был записан как «Владимир Пресс-служба Минобороны». О сотруднике пресс-службы с таким именем писал и украинский проект «Миротворец», который утверждал, что Иванов «непосредственно причастен к ведению МО РФ информационной войны против Украины».
Министерство обороны публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы. Также не известно, при каких обстоятельствах он погиб.
Согласно данным «Медиазоны» и Би-би-си, по открытым источникам удалось установить факт гибели в Украине более 2500 военнослужащих российской армии, в том числе около 60 офицеров в звании от подполковника и выше. Би-би-си также сообщает о подтвержденных случаях гибели почти 2-х тысяч бойцов вооруженных формирований пророссийских сепаратистов, в которые после начала войны призывали гражданских лиц. Реальные потери, по всей видимости, выше. Минобороны России не сообщало о них с конца марта, когда оно признало гибель в Украине более 1300 российских военных.
В Дагестане ГИБДД отправляет в военкомат водителей с крупными штрафами – источник
Источник Кавказ.Реалии в правоохранительных органах Дагестана подтвердил ранее появившуюся в соцсетях информацию о том, что в республике полицейские останавливают водителей со штрафами и «настоятельно рекомендуют» им проехать в военкомат. Их призывают записаться «добровольцами» на войну России против Украины. Ранее МВД по Дагестану эту информацию опровергло.
«В Махачкале проходят рейды. Насильно в военкомат никого не тянем, но предлагаем выбор: если штрафы на машину превышают 50 тысяч рублей или идешь в армию контрактником, или мы тебя **** (применяем жесткие меры – Прим. ред.). Некоторым грозим статьей об уклонении от армии», – рассказал Кавказ.Реалии инспектор ГИБДД, попросивший не указывать его имени.
Информацию о том, что полицейские останавливают машины и направляют людей в военкомат, разместил телеграм-канал «Нетипичная Махачкала». Об этом же сообщают пользователи социальных сетей. Например, блогер Саида Лугуева в сторис в инстаграм опубликовала фото с пустым водительским сиденьем в автомобиле, подписав его: «Тут был водитель такси. Но нас остановили и его забрали в военкомат. Это забавно. Ведь Дагестан был регионом, где нужно было взятку дать, чтоб пойти служить».
В МВД по Дагестану эту информацию опровергли. При этом в пресс-службе не объяснили появившиеся в социальных сетях сообщения о задержаниях водителей.
- Местный житель попытался поджечь здание военного комиссариата по Советскому району Волгограда. Это уже второй случай поджога военкомата за последние два дня в регионах юга России – поджог также произошел в приграничном Гуково Ростовской области.
- Находящиеся в армейском резерве жители Краснодарского края продолжают получать повестки с требованием явиться в военкомат для беседы о прохождении службы по контракту. При этом такие повестки комиссариаты начали рассылать за несколько месяцев до военной агрессии в Украине, а сами вызовы являются незаконными.
- В распоряжении Кавказ.Реалии оказались видеозаписи с двух встреч военного комиссара Армавира, Новокубанского и Успенского районов в Краснодарском крае Николая Юрова, агитировавшего местных жителей записаться контрактниками для отправки в Украину. За это им обещают порядка 300 тысяч рублей «боевых» с сохранением зарплаты и прежнего места работы.
Граждане Грузии в первом квартале потратили за границей 285 миллионов лари
Граждане Грузии в первом квартале 2022 года совершили более 260 тысяч поездок за границу, на которые потратили более 280 миллионов лари, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на BM.ge.
В среднем ежедневно за границу отправлялись до трех тысяч человек - это турпоездки, частные, деловые и бизнес-визиты. Согласно статданным, за январь-март из Грузии было совершено 261 400 визитов - в 4,2 раза больше, чем в начале прошлого года.
Сакстат подсчитал, что в целом расходы во время зарубежных путешествий в первом квартале составили 285,1 млн лари. В среднем каждая стоимость поездки - 1 318,8 лари. При этом почти треть (31,2%) указывали целью визитов посещение друзей и родственников.
Посол РФ в Британии: Ядерное оружие в Украине использовать не будут
Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что «не верит», что российские вооруженные силы могут применить в ходе войны против Украины тактическое ядерное оружие.
По его словам, в России очень строго регламентировано использование ядерного оружия, и это возможно только в случаях ответа на агрессию, когда существование государства находится под угрозой. «Это не имеет ничего общего с текущей операцией», - сказал посол в интервью Би-би-си, сославшись на российскую военную доктрину.
В ответ журналист Би-би-си Клайв Майри, беседовавший с Келиным, заметил, что одним из поводов для российского вторжения в Украину в Кремле называли как раз «угрозу существования России» из-за якобы имевших место планов Украины получить ядерное оружие. О таких угрозах - со стороны Украины или Запада - заявляли и другие высокопоставленные российские деятели, в частности секретарь Совбеза Николай Патрушев или глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Келин ответил, что Россия решает эту проблему проведением «ограниченной военной операции», отметив, что Россия не наращивает численность своей группировки, задействованной в Украине, поскольку считает, что имеющихся там войск «достаточно, чтобы решить наши задачи».
В интерью Би-би-си посол - вопреки многочисленным свидетельствам и другим доказательствам - вновь отверг причастность российских военных к убийствам мирных жителей в Буче, назвав происходившее там «постановкой».
Президент России Владимир Путин вскоре после начала вторжения в Украину в конце февраля приказал перевести российские силы ядерного сдерживания в особый режим несения службы. Этот приказ не отменен до сих пор. На фоне российских неудач на фронте на российских федеральных телеканалах начали говорить о возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, глава RT Маргарита Симоньян предположила, что Путин скорее пойдет на этот шаг, чем на поражение в войне с Украиной. При этом в МИД России продолжают уверять, что Россия не применит ядерное оружие первой.
ISW: на битве за Северодонецк наступление РФ может остановиться
В новом отчете американского Института изучения войны (ISW) о ходе войны в Украине говорится, что на ведущемся сейчас битве за Северодонецк в Луганской области закончится, вне зависимости от того, кто по ее итогам будет контролировать город, российское наступление. По оценкам экспертов, оно достигнет кульминации на оперативном и стратегическом уровнях. Это может дать шанс Украине возобновить контрнаступление.
В отчете отмечается, что взятие Северодонецка позволит России заявить, что она полностью захватила Луганскую область (Россия считает ее независимой «Луганской народной республикой»), но не даст никакой иной существенной военной или экономической выгоды. Российские силы сейчас разрушают город, и если и возьмут его, то будут контролировать руины.
Также в отчете говорится о возможных проблемах российской армии с боевой техникой и с настроем личного состава. Если российские войска на второстепенных направлениях потеряют волю к бою, у Украины может появиться шанс начать серьезное контрнаступление с хорошими шансами на успех, - считают авторы. Речь может идти, в частности, о Херсонской области.
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне вечером заявил, что город Северодонецк, за который в последние дни ведутся наиболее упорные бои, полностью перешел под контроль российской армии. Об этом ему сказал командир отряда из Чечни, который участвует в наступлении. Каких-либо фото- или видеоподтверждений российского контроля над городом представлено не было. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай и Минобороны Украины заявили, что украинские военные по-прежнему удерживают город. Бои идут на его окраинах.
По утверждениям представителей военного командования самопровозглашенной «ЛНР», Северодонецк «взят в оперативное окружение». В то же время украинские военные заявляют, что связь с городом сохраняется, как и возможность доставлять туда гуманитарные грузы.
Под ударом также Лисичанск, который отделяет от Северодонецка река. Сообщается о гибели мирного жителя в результате попадания снаряда в многоэтажку. Накануне сообщалось об авиаударе по кинотеатру «Дружба».
ЕС может отказаться от идеи полного эмбарго на российскую нефть
Еврокомиссия в преддверии встречи лидеров стран ЕС, которая пройдет 30 и 31 мая, разработала компромиссное предложение по вопросу об эмбарго на поставки российской нефти, которое учитывает пожелания Венгрии. Об этом сообщают в воскресенье Bloomberg и Politico.
Евросоюз уже более месяца не может одобрить шестой пакет санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину, главным образом из-за позиции Будапешта. Венгрия против эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России, утверждая, что такой запрет сильно ударит по ее экономике. Правительство Виктора Орбана не согласилось даже на отсрочку эмбарго для Венгрии до 2024 года.
Теперь дипломаты в ЕС рассматривают другой вариант санкций. Он предусматривает эмбарго только на морские поставки российской нефти и выводит из-под запрета поставки по трубопроводам, что позволит Венгрии и ряду других стран ЕС, не имеющих доступа к морю, по-прежнему получать сырую нефть из России. Politico оценивает этот компромисс как поражение сторонников более жестких мер в отношении России. По данным источников, они, однако, готовы на него пойти, чтобы санкционный пакет вообще был принят. Официально новый откорректированный санкционный пакет пока не представлен.
Ожидается, что на саммите будут обсуждаться и другие меры поддержки Украины, включая поставки оружия. Вопроса о предоставлении Украине статуса члена-кандидата в страны ЕС на повестке дня нет, ожидается, что он будет обсуждаться позднее, вероятнее всего, летом.
Двое жителей Южной Осетии погибли на войне в Украине
Еще двое жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия погибли на войне в Украине.
Как сообщается в Telegram-канале агентства «Рес», умерли добровольцы из Цхинвали Роланд Цховребов и Алан Багаев.
Мужчины погибли 27 мая. Им было по 36 лет. У Роланда Цховребова осталось трое детей.
Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил фильм «Треугольник печали»
Главный приз Каннского кинофестиваля - Золотую пальмовую ветвь - получил фильм шведского режиссёра Рубена Эстлунда «Треугольник печали».
Лауреаты 75-го Каннского фестиваля были объявлены вечером в субботу.
Гран-при поделили два фильма - «Близко» Лукаса Донта и «Звезды в полдень» Клэр Дени. Награду лучшему режиссеру получил Пак Чхан Ук из Южной Кореи.
В основном конкурсе был представлен фильм «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова.
На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Он, в частности, провел параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в реальности столкнулась Украина. «Я уверен - диктатор проиграет. Мы выиграем эту войну. Слава Украине!» - заявил Зеленский.
Фестиваль в Каннах публично осудил войну в Украине и российскую агрессию в отношении этой страны. Официальной российской делегации в этом году было запрещено посещать киносмотр. Присутствие в программе фильма российского режиссера Серебренникова вызвало дискуссию. Сам Серебренников высказался против войны в Украине. Внимание привлекло выступление украинского режиссера Сергея Лозницы, который отверг звучащие на фоне войны требования бойкотировать русскую культуру.
Украинский пес Патрон, джек-рассел-терьер, работающий со спасателями по поиску мин, был удостоен премии Palm Dog Award («Пальмовый пес») Каннского кинофестиваля. Премию вручают собаке, снявшейся в фильме-участнике конкурса.
Основательница «Японской Красной Армии» вышла из тюрьмы после 20 лет
В Японии в субботу вышла из тюрьмы после 20-летнего заключения Фусако Сигэнобу - основательница террористической группировки «Японская Красная армия».
Сигэнобу придерживалась радикальных коммунистических взглядов. В начале 1970-х годов в Ливане она вместе с мужем создала «Японскую Красную армию», ставившую своей целью мировую социалистическую революцию. Группировка была интернациональной, часть ее членов составляли палестинские левые радикалы.
Группировка в 70-е и 80-е годы совершала теракты, угоны самолетов и захватывала заложников в странах Запада. Одно из наиболее известных нападений произошло в 1972 году, тогда в перестрелке в аэропорту Тель-Авива погибли 28 человек, в том числе муж Сигэнобу. В 1973 году группировка захватила пассажирский самолет японской авиакомпании, тогда обошлось без жертв. В 1974-м террористы захватили французское посольство в Гааге (Нидерланды). Более 4-х суток они удерживали в заложниках посла и других сотрудников. требуя освободить своих арестованных товарищей. Требования были частично удовлетворены. Именно за это преступление Сигэнобу, которая спланировала нападение, была приговорена в Японии к 20 годам лишения свободы.
Всего в 70-80-е годы группировка осуществила не менее 7 крупных терактов, последним из них был взрыв в баре в Неаполе, который посещали американские военные, тогда погибли 5 человек.
Фусако Сигэнобу была арестована в Осаке в 2021 году. Приговор был ей вынесен в 2006 году, она провела за решеткой все положенные 20 лет. Находясь в тюрьме, она распустила «Японскую Красную армию», а выйдя на свободу, заявила, что приносит извинения «невинным людям», пострадавшим из-за ее действий. Сейчас ей 76 лет.
В порт Мариуполя зашло российское судно и грузит металл
В порт украинского города Мариуполь, взятого после долгих боев российскими войсками, в субботу зашло первое после начала войны российское судно. Оно встало под погрузку. С грузом металла в понедельник оно должно отправиться в Ростов-на-Дону. Украинские власти назвали это мародерством и грабежом.
О прибытии судна, название которого не сообщается, пишут российские СМИ. Факт его прибытия подтвердили и в Киеве. Уполномоченная по правам человека в Верховной раде Украины Людмила Денисова написала в Телеграм-канале, что судно возьмет на борт три тысячи тонн металлопродукции. Всего же - как следует из ее сообщения - на территории мариупольского порта до оккупации скопилось около 200 тысяч тонн металла на 170 миллионов долларов.
Крупнейший в Украине производитель стали компания «Метинвест» ранее сообщала, что в порту Мариуполя стоят пять судов, уже загруженных десятками тысяч тонн стали еще до войны. Компания считает, что Россия может попытаться захватить эти суда и незаконно вывести из порта вместе с грузом, что будет считаться актом мародерства и грабежа. В сообщениях российских СМИ подчеркивается, что прибывшее сегодня судно вывозит металл согласно договоренностям, заключенным еще до спецоперации.
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