Байден упрекнул Путина за отказ приехать на саммит по климату в Глазго

Президент США Джо Байден подверг критике председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина за то, что они не приехали на конференцию ООН по климату (СОР26) в Глазго, усомнившись в их приверженности борьбе с изменением климата.

На пресс-конференции в Глазго Байден заявил, что Китай упустил возможность повлиять на людей по всему миру и на участников саммита. По словам президента США, Россия и Китай устранились от решения проблемы климата, которая касается всего мира "от Исландии до Австралии".

"Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?"- заявил Байден, говоря о Китае.

Такую же ошибку совершает, по словам американского президента, и Владимир Путин. "У него тундра горит. В буквальном смысле горит тундра. У него серьезные проблемы с климатом, а он молчит о желании что-либо делать", - заявил Байден.

Си Цзиньпин и Владимир Путин отказались от личного участия в конференции ООН по климату, которая проходит в шотландском городе Глазго. Китайский лидер направил участникам письменное заявление, а президент России выступил с записанным обращением.

Китай - крупнейший в мире загрязнитель атмосферы углекислым газом, Россия - пятая после Китая, США, ЕС и Индии. По данным Центра климатических и энергетических решений, на долю Китая приходится примерно 26 процентов мировых выбросов парниковых газов, что больше, чем у всех остальных развитых стран, вместе взятых. На долю США около 13 процентов мировых выбросов, а на долю России – около 5,6 процента.