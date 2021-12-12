Байден выступил в связи с торнадо, но ответил и на вопрос о «цене» за Украину

Президент США Байден, отвечая в субботу на вопросы журналистов, заявил, что 8 декабря предупредил Владимира Путина: России придется заплатить «страшную цену» (цитата по «Голосу Америки»), если она нападет на Украину. Президент США уточнил, что речь идет о таких экономических последствиях, которые станут для России разрушительными.

Что касается вопроса о возможности отправки американских войск на Украину в случае российского вторжения, то это, по словам Байдена, «никогда не обсуждалось». Вместе с тем, глава Белого дома пояснил, что США и НАТО смогут, если потребуется, направить дополнительные силы на восточные фланги Союза НАТО - для усиления обороны стран-союзниц.

Основная часть выступления Байдена в субботу была отведена ликвидации последствий смертоносных торнадо, обрушившихся на днях на несколько штатов. Жертвами стихийного бедствия стали десятки американцев.

Российские власти отрицает планирование нападения на Украину и обвиняет Киев и Вашингтон в намеренной дестабилизации положения. Россия требует гарантий собственной безопасности перед лицом приблизившейся к ее границам военной инфраструктуры НАТО.