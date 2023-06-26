Байден заявил, что США непричастны к мятежу Пригожина 

Джо Байден, выступая в понедельник в Белом доме, впервые публично прокомментировал последние события в России. Он заявил, что США непричастны к мятежу главы российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Это часть борьбы внутри российской системы», – подчеркнул американский президент, добавив, что следил за происходящим в России и обсуждал его в онлайн-формате с ключевыми союзниками США. Вместе они решили, что «рано делать выводы» о том, к чему приведет случившееся. «Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть», – резюмировал Байден.

23 июня Евгения Пригожин и подчиненная ему частная военная компания «Вагнер» предприняли попытку вооруженного мятежа против руководства Министерства обороны России, планов ведомства расформировать ЧВК, а также с целью привлечь к ответственности лиц, своими действиями совершивших массу ошибок в ходе войны в Украине. Многотысячная колонна вооруженных вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву. За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолетов и один самолет Минобороны, пытавшихся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи бортов погибли. Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже.

К вечеру 24 июня стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате этих консультаций продвижение колонн «Вагнера» к Москве было остановлено. Пригожин заявил, что его бойцы «уходят в обратном направлении в полевые лагеря, поскольку стало очевидно, что прольется много крови». Позже он заявил, что колонны «Вагнера» «шли, чтобы продемонстрировать свой протест, а не свергать власть».

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, подразделениям ЧВК «Вагнер» позволят вернуться на исходные позиции, а Евгений Пригожин сможет выехать в Беларусь.