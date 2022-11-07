Байден заявил об угрозе демократии в США в случае победы республиканцев

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в поддержку Демократической партии заявил, что победа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс во вторник может ослабить демократию в США. Ранее на митинге республиканцев бывший президент Дональд Трамп заявил, что страной "управляют коммунисты".

8 ноября избиратели в США решает, кто будет контролировать парламент во время последних двух лет первого срока Байдена. Оппозиционные президентам партии, традиционно, проводят лучшую кампанию в середине президентского срока. Предвыборные опросы предсказывают, что республиканцы по результатам голосования почти наверняка будут контролировать нижнюю палату Конгресса, шансы в Сенате оцениваются примерно поровну.

Если республиканцы получат контроль хотя бы над одной из палат, то это позволит им противодействовать законодательным инициативам Байдена, напоминает Голос Америки. Это, в свою очередь, может помочь им на выборах президента в 2024 году.

Демократов обременяет непопулярность президента. По результатам недавно проведенного опроса Reuters/Ipsos, деятельность Джо Байдена на посту одобряют только 40% американцев. Это худший результат перед промежуточными выборами в современной истории.

Республиканская партия критикует Байдена за высокую инфляцию и рост преступности после пандемии COVID-19. Демократы в своей кампании фокусируются на снижение цен на рецептурные лекарства, защиту социальных льгот и самый низкий за полвека уровень безработицы.

На выборах 8 ноября будут определены все 435 членов Палаты представителей Конгресса, владельцы 35 из 100 мандатов Сената, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Кроме того, в 46 штатах пройдут выборы в 88 палат местных парламентов — эти выборы не так заметны на глобальном уровне, но могут определять политический курс главных американских партий на годы вперёд.