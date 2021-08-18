Беглого афганского президента Ашрафа Гани и его семью приняли в ОАЭ

Бежавший из Афганистана после захвата талибами Кабула президент этой Ашраф Гани принят властями Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил в среду МИД этой страны.

Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, оно может подтвердить, что ОАЭ приняли Гани и членов его семьи по гуманитарным соображениям.

Ашраф Гани покинул Афганистан 15 августа, когда члены исламистского движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) сначала окружили, а потом вошли в афганскую столицу, не встретив сопротивления армии и полиции. В Фейсбуке Гани позднее написал, что "талибы выиграли", поэтому он уезжает, чтобы избежать "кровопролития".

До среды местонахождение афганского президента известно не было. Поступали лишь неподтверждённые сведения, что он мог выехать в Таджикистан, Узбекистан или Катар.

Объединённые Арабские Эмираты – одно из трёх государств, включая также Саудовскую Аравию и Пакистан, которые признавали прежний режим талибов, правивший в Афганистане с 1996-го по 2001-й годы, отмечает France-Presse.