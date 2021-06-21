Черногория, Норвегия, Исландия и еще четыре страны закрыли небо для «Белавиа»

Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к запрету на допуск в свое воздушное пространство и на свою территорию для белорусских авиакомпаний, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.



Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания являются странами-кандидатами на вступление в Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – члены Европейской экономической зоны.



Решение о запрете полетов в ЕС приняли после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. После приземления воздушного судна их задержали.

До этого Европейское агентство авиационной безопасности опубликовало заявление, в котором говорится, что воздушное пространство Беларуси не является безопасным. EASA рекомендовало авиакомпаниям входить в белорусское небо только в случае крайней необходимости.

К этому решению ранее присоединились не только страны Евросоюза, но и в том числе Украина и Сингапур.

В связи с запретом полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" пришлось отменить до 30 октября полеты в некоторые европейские города.

ЕС одобрил четвертый пакет санкций против белорусских властей в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и репрессиями в Беларуси. На прошлой неделе Совет министров иностранных дел ЕС также согласился ввести секторальные санкции против Беларуси. Они коснутся сектора калийных удобрений, банковской сферы и нефтеперерабатывающей промышленности.