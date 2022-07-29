Беларусь отозвала посла из Великобритании

Поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашённой "ДНР" утверждают, что в результате обстрела колонии в населённом пункте Еленовка в Донецкой области погибли не менее 53 украинских военнопленных. По утверждению Даниила Безсонова, называющего себя замминистра информации "ДНР", удар нанесли украинские военные предположительно из РСЗО HIMARS. Как пишет Безсонов, ранены 130 человек.

Первоначально утверждалось, что погибли 40 пленных, затем число, как утверждают сепаратисты, возросло до 53-х.

Минобороны России в утренней сводке также заявило о том, что украинские военные "ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе". Российское военное ведомство заявляет о 40 погибших, по его данным, раненых меньше - 75 пленных и 8 надзирателей. Телеканал "Россия-1" показал кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожжённые фрагменты тел людей.

Генштаб Вооружённых сил Украины заявил, что украинские военные не производили артиллерийского или ракетного обстрела Еленовки. Украинский Генштаб обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы РФ "осуществили прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, [чтобы] обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки пленных и расстрелы".

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что произошло "преднамеренное, циничное, продуманное массовое убийство русскими украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами", а основатель полка "Азов", пленные бойцы которого содержались в Еленовке, Андрей Билецкий заявил, что будет вестись "охота" на причастных к обстрелу.

Независимых свидетельств о том, кто совершил обстрел, пока нет.

В Еленовке находится колония №120, где, в частности, содержатся украинские военнопленные, взятые в плен в Мариуполе в мае нынешнего года.

По данным украинского командования, в ночь на пятницу удары наносились по складам боеприпасов российских войск в Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области.

Украинская сторона, в свою очередь, утверждает, что в результате российских обстрелов жилых кварталов Николаева погибли не менее 5 жителей города, есть пострадавшие. Утверждается, что удар был нанесён рядом с остановкой общественного транспорта.

Удар из РСЗО был нанесён также по Никополю, о пострадавших не сообщается. В подконтрольных Украине районах Донецкой области за последние сутки в результате российских обстрелов погибли не менее 8 человек. Наиболее упорные бои сейчас ведутся в Донецкой области.

Российские телеграм-каналы сообщают также об обстреле приграничных районов Брянской области. Официальной информации о пострадавших и ущербе пока нет.