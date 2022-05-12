Белгородская область сообщила о первом погибшем мирном жителе

В Белгородской области один человек погиб, шестеро получили ранения при обстреле села Солохи со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Погибший стал первой известной жертвой среди мирного населения России с начала войны с Украиной.

В селе есть разрушения. Из-за обстрела загорелся растущий за пределами населённого пункта камыш, но дома не загорелись, уточнил губернатор. Население села Солохи будет вывезено в безопасное место.

С начала российского военного вторжения в Украину белгородский губернатор, наряду с руководителями других приграничных регионов, неоднократно заявлял об обстрелах со стороны Украины российской территории.

В конце апреля сообщалось о гибели в Белгородской области российского военного при обстреле села Головчино в 15 километрах от границы с Украиной.