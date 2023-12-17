Белгородский губернатор: на границе села Теребрено идет стрелковый бой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем в воскресенье сообщил, что «на границе села» Теребрено Краснояружского района «идет стрелковый бой с противником». Как написал губернатор в телеграме, село находится под обстрелом украинских военных. Также, по словам Гладкова, повреждены линии электропередачи в нескольких селах.

Теребрено находится неподалеку от границы с Сумской областью Украины. Значит ли фраза о бое «на границе села», что украинские военные пересекли границу, неясно. Украинские военные о боях в этом районе не сообщали.

Телеграм-канал «База» утверждает, что бой начался около 11 утра. «В Теребрено живут около 200 человек, жителей не эвакуировали, сейчас люди прячутся по укрытиям», - пишет «База».

Так называемый Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины, ранее брал на себя ответственность за рейды в приграничные регионы России, в частности в Брянскую и Белгородскую область. Во время наиболее крупного из них в начале июня на какое-то время был взят под контроль ряд сел в Грайворонском районе Белгородской области, Теребрено расположено недалеко от этого района. О бое в Теребрено РДК, однако, ничего не пишет.