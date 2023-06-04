Белгородский губернатор призвал ряд жителей «временно покинуть дома»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных населенных пунктов временно покинуть свои дома.

Призыв Гладков связал с продолжающимися обстрелами региона. «Просьба, все те населенные пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить...жизнь», - написал глава региона в воскресенье в своем телеграм-канале.

По данным, которые приводит Гладков, в ночь на 4 июня в области обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Информация о пострадавших не поступала, но «много повреждений». Днем ранее в области при обстрелах погибли два человека - в Безлюдовке и в Новой Таволжанке, утверждает белгородский губернатор.

Также, по его словам, в пунктах временного размещения сейчас находятся более 4 тысяч человек.

Власти аннексированного Крыма сообщили в ночь на воскресенье, что на севере полуострова, в Джанкое, сбит дрон. Об этом в телеграм-канале написал советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков. «Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают», - написал Крючков.

Утром в воскресенье глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом за прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять беспилотников, еще четыре – «заглушены и посажены средствами РЭБ» (радиоэлектронной борьбы). По словам Аксенова, в результате падения одного из беспилотных аппаратов выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в Джанкое. Места падения оставшихся беспилотников Аксенов не уточнил. Но добавил, что «на территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА», отмечает Русская служба Би-би-си.