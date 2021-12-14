Суд в Гомеле приговорил мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии усиленного режима. По этому делу осуждены ещё пятеро обвиняемых, они получили от 14 до 16 лет, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков, которыми суд посчитал протесты против результатов президентских выборов.​

Тихановский — видеоблогер, автор канала "Страна для жизни", активно критиковавшего президента Александра Лукашенко. Изначально он сам планировал принять участие в выборах, но был задержан и арестован до выдвижения. После этого на выборы выдвинулась его жена.

Согласно официальным подсчётам, она заняла второе место на выборах после Лукашенко с 10 процентами голосов. Он, как утверждается, набрал больше 80 процентов. Независимые эксперты уверены, что голосов за Лукашенко было меньше в разы, а за Тихановскую больше. Это могло позволить кандидату от оппозиции принять участие во втором туре выборов.

Среди осуждённых в Гомеле — внештатный консультант Белорусской службы РС Игорь Лосик. Он приговорён к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил ещё один обвиняемый, блогер Владимир Цыганович. Члены команды Тихановского Артём Саков и Дмитрий Попов приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич — к 14 годам.

Кроме вины в организации массовых беспорядков, часть заключённых признаны виновными в разжигании социальной вражды. Тихановский — в воспрепятствовании работе Центральной комиссии по выборам.

Приговоры оглашались в здании Гомельского следственного изолятора №3. Судебный процесс был закрытым, его детали скрывались от общества, он длился почти пять месяцев с 24 июня.

Все участвовавшие в деле адвокаты подписали соглашение о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего не известно. Известно только, что Статкевич отказался от участия в процессе и его судили без его присутствия.