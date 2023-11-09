Белый Дом: Израиль согласился на 4-часовые паузы в боях в Газе

Израиль согласился на ежедневное прекращение боевых действий в секторе Газа на четыре часа, чтобы дать возможность остающимся на севере сектора мирным жителям эвакуироваться на юг, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи. Об этом сообщил в четверг Белый Дом. Также утверждается, что в дополнение к уже существующему гуманитарному коридору с севера на юг Газы будет открыт еще один коридор.

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, о ежедневных гуманитарных паузах попросил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник.

В последние дни Израиль на несколько часов объявлял об открытии гуманитарного коридора, не называя это гуманитарной паузой. В последние дни фиксируется увеличение числа жителей севера Газы, отправляющихся на юг. В северной части сектора идут бои между израильскими военными и отрядами радикальной палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС. Часть сектора Газа уже под контролем израильских военных - в том числе неширокая полоса, отделяющая его южную часть от северной.

Многие страны мира призывают к прекращению огня в Газе, указывая на множество погибших жителей сектора. По данным контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения, их число достигло 11 тысяч. Израиль заявляет, что не пойдет на прекращение огня во всяком случае до освобождения всех захваченных ХАМАС 7 октября заложников. США не призывают Израиль к перемирию, однако в последнее время все чаще высказываются в поддержку гуманитарных пауз в боевых действиях.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что выступает за трехдневную паузу в боевых действиях. Он отметил, что может понадобиться более длительная пауза с целью освобождения заложников.

Союзная ХАМАС палестинская радикальна группировка «Исламский джихад» сообщила, что при выполнении определенных условий готова освободить двух заложников, пожилую женщину и мальчика. О реакции Израиля на это заявление пока не сообщалось.

Всего палестинские группировки удерживают в секторе Газа около 240 заложников, израильтян и граждан других государств. Сообщается, что руководители разведслужб США и Израиля - ЦРУ и «Моссад» - Уильям Бернс и Давид Барнеа встретились в Катаре с премьер-министром этой страны для обсуждения вопроса освобождения заложников. Известно, что Катар поддерживает контакты с руководством ХАМАС и периодически выступает в роли посредника.

Нынешнее резкое обострение ситуации в Газе началось после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого были убиты около 1400 человек, главным образом мирные израильтяне. Израиль начал ответную операцию против ХАМАС, под контролем которой находится сектор Газа. Целью операции называется полное уничтожение структур ХАМАС в Газе.