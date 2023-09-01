Белый дом заявил об успехах в украинском наступлении

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в пятницу, что Соединенные Штаты отметили за последние 72 часа «заметный прогресс» вооруженных сил Украины на южной линии наступления в Запорожской области.

По его словам, украинская армия добилась «определенных успехов» в наступлении на вторую линию российской обороны. Он отметил, что Киеву еще «предстоит тяжелая борьба» на этом участке.

Украинские власти заявили в пятницу, что украинская армия прорвала первую линию российской обороны в нескольких местах, столкнувшись там с еще более укрепленными российскими позициями, передает Голос Америки.

В ходе наступления, анонсированного еще на весну, но начавшегося в начале лета, украинской армии пока удалось восстановить контроль ни за одним крупным населенным пунктом.

На этой неделе в Киеве критиковали публикации в западной прессе, в которых анонимные источники в администрации США заявили о «медленном прогрессе» в контрнаступлении. Некоторые эксперты предполагают, что поддержка со стороны Запада может сократиться без заметного продвижения украинских войск.

Еще раньше, в конце июня, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью газете The Washington Post заявил, что украинское наступление - «это не шоу». «Каждый день, каждый метр» дается украинской армии кровью, сказал он. Тогда он заявил, что намеченные планы выступления выполняются.