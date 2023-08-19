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Беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

Ту-22М

В Новгородской области беспилотник атаковал военный аэродром. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, военные заметили дрон на подлете к аэродрому, но не смогли сбить. В результате возник пожар на стоянке самолетов. Один из них получил повреждения. Пострадавших нет.

Очевидцы отмечают, что аэродром, атакованный беспилотником, находится в Сольцах. Там базируется 40-й сводный авиационный полк и стратегические бомбардировщики Ту-22М.

В декабре 2022 года Украина атаковала российские авиабазы стратегической авиации в Энгельсе и Рязанской области. Последнее время дроны также атакуют российские территории, в том числе Москву.

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