Беспилотник передал цветные снимки парашюта марсохода "Персеверанс"

Беспилотный вертолёт для изучения Марса "Индженьюити" получил цветные снимки обломков тормозной системы и парашюта, которые использовались при высадке на Марс ровера "Персеверанс" в начале прошлого года. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.

На снимках видно, что парашют и его стропы без повреждений выдержали спуск в атмосфере планеты.

"Персеверанс" запустили на Марс в июле 2020 года. Двухкилограммовый "Индженьюити" находился внутри ровера и отделился от него через несколько месяцев после запуска. Единственная миссия беспилотника – протестировать лётные возможности в разреженной атмосфере Марса, масса которой в 200 раз меньше земной.

Учёные планировали, что вертолёт совершит пять полётов на Марсе за один месяц, но аппарат выполнил их около 30. Суммарный налёт составляет час, общая дальность полёта – примерно шесть с половиной километров.

Марсоход "Персеверанс" сейчас находится в дельте реки в кратере Езеро. "Индженьюити" определит, по какому из двух высохших русел должен пойти ровер, чтобы достигнуть вершины дельты и сфотографирует происходящее на Марсе.

В настоящее время на Красной планете работают пять роботов – четыре американских и один китайский. Предполагалось, что осенью 2022 года миссию на Марс направит Европейское космическое агентство в сотрудничестве с Роскосмосом. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с межпланетным аппаратом планировался с космодрома Байконур.

Европейской агентство в марте приостановило проект. Причиной стало вооружённое вторжение России на территорию Украины. Запуск миссии, без участия России, перенесён как минимум на 2026 год. Роскосмос в ответ выразил сожаление и заявил, что европейские коллеги "поставили антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной".