Беспилотники атаковали столичный деловой квартал «Москва-сити»

В ночь на воскресенье беспилотные летательные аппараты атаковали столичный деловой квартал «Москва-сити». Как сообщили российские государственные СМИ, в офисных зданиях выбиты стёкла, повреждены помещения. По данным ТАСС, пострадал один человек - охранник.

Министерство обороны России заявило, что в район «Москва-Сити» прилетели два беспилотника, и что они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, а разрушения вызваны их падением после потери управления. Также в ведомстве сообщили об уничтожении средствами ПВО еще одного дрона над Одинцовским районом Московской области. Минобороны назвало инцидент «попыткой террористической атаки киевского режима».

На некоторое время были запрещены полеты над Москвой и Подмосковьем, прерывалась работа аэропорта «Внуково».

В зданиях «Москва-Сити» находятся, помимо прочих, офисы Минэкономики, Минпромторга, Минцифры, Ростуризма, Росстандарта и Росимущества. По словам очевидцев, после атаки дронов по улице разлетелись служебные документы, принадлежащие, предположительно, Министерству цифрового развития.

В последнее время атакам беспилотников все чаще подвергаются не только граничащие с Украиной регионы, но и центральные регионы России. Только за июль это уже четвертая попытка атаковать дронами Москву. 24 июля один беспилотник врезался в бизнес-центр, а другой упал на одно из зданий Минобороны. Минобороны обвиняет в атаках Киев. Украинская сторона атаки, как правило, не комментирует.