Би-би-си: Россия сменила командующего операцией в Украине

Россия - на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлем существенных потерь в ходе боевых действий - сменила командующего операцией в Украине. Это утверждает Би-би-си со ссылкой на не названного по имени представителя Запада.

По его словам, новым командующим стал генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Подчеркивается, что он приобрел значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.

Как пишет Би-би-си, одной из причин проблем, возникших при достижении целей вторжения в Украину, стала плохая координация между войсками различных российских военных округов, участвующими в операции. Генерал Дворников должен изменить эту ситуацию и добиться лучшей координации.

Также в сообщении говорится, что на Западе убеждены, что российским войскам поставлена задача добиться какого-то успеха в Украине к 9 мая, когда в России отмечается день Победы - в том числе парадом в Москве с участием президента Владимира Путина. Этим может быть объяснена ускоренная подготовка к наступлению в Донбассе после вывода российских войск с севера Украины. При этом отмечается, что «успехом» могут быть признаны и приемлемые для руководства России результаты переговоров.

Минобороны России сообщения о смене командующего не комментировало. Оно также не сообщало, кто командовал операцией после ее начала 24 февраля.