Би-би-си: Россия в апреле намеренно повредила водопровод в Николаеве

В Кении защитники окружающей среды требуют запретить продажу и экспорт баобабов в Грузию, сообщает The Guardian.

Компанию под руководством гражданина Грузии Георгия Гвасалия обвиняют в «биопиратсве». У фермеров в местечке Калифи он практически за бесценок скупает и выкорчевывает деревья, которые могут жить до 2,5 тысячи лет, для их пересадки в «ботанические сады Грузии».

По словам местных жителей, компания начала разведку баобабов в 2019 году. С помощью дронов в Калифи искали деревья определенных стандартов, с «незапятнанными стволами». За каждое предлагали 100-300 тысяч кенийских шиллингов (от 820 до 2,5 тысячи долларов). Купить удалось по меньшей мере восемь баобабов.

Специалисты считают, что подобное предприятие может негативно повлиять на экологию Кении, которая борется с засухой и пытается восстановить утраченный лесной покров.

«Это биопиратство. Я не вижу никакого оправдания тому, чтобы взять репродуктивное дерево из какой-то части мира и переместить его в другую», – говорит председатель «Альянса африканских баобабов» Гас Ле Бретон.

Сам Гвасалия говорит, что начал разведку после того, как услышал, что местные жители вырубают баобабы, чтобы освободить место для земледелия.

«Они убивали [деревья] даже без меня, потому что хотят сажать кукурузу. Я не вижу ничего плохого, если мы сохраним дерево, которое они не могут использовать на дрова. Я не вижу в этом никакой трагедии. Трагедия — это уничтожение деревьев ради ничего», — приводит The Guardian его слова.

В прошлом месяце Национальное управление охраны окружающей среды Кении и Лесная служба подали жалобу на подрядчиков в прокуратуру. Они указали, что у компании нет необходимых лицензий, включая оценку воздействия на окружающую среду и разрешения на перевозку деревьев.

Рассмотрение иска застопорилось – фирма получила все документы. Заявители признали, что теперь бессильны, поскольку проданные баобабы росли на частной земле.

The Guardian отмечает, что выкорчевывание баобабов — непростая задача. Деревья имеют огромные стволы, которые могут достигать высоты более 20 метров, а их корни могут уходить в глубину до 2 метров.

Чтобы погрузить их на корабли, в Килифи строят временные дороги и причалы.

Деревья поместили в гигантские металлические клетки, и они ожидают транспортировки под охраной силовиков. Журналисты предполагают, что все это стоит «миллионы долларов».

The Guardian ничего не говорит о том, кто именно и зачем приобрел деревья. Тем не менее, из открытых источников известно, что, как минимум, с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортирует миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Некоторые из них попали в дендрологический парк Иванишвили в местечке Шекветили недалеко от Батуми, пишет агентство «Новости-Грузия».

В 2018 году британское деловое издание Evening Standard сообщало, что Иванишвили купил четыре баобаба в Восточной Африке. Чтобы доставить деревья, вес которых более 250 тонн, из кенийского порта Момбаса в Грузию, миллиардеру пришлось заплатить 850 тысяч долларов.

Гигантские деревья для парка Иванишвили в прошлом искали и в Грузии. Как и в случае с кенийскими фермерами, помимо денежного вознаграждения, компании-подрядчики обещали владельцам благоустроить территорию – закопать огромные ямы, проложить дороги, построить фонтан.

Во время их транспортировки десятки грузинских сел оставляли без света, останавливали поезда, перекрывали международные автомобильные трассы.