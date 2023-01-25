Би-би-си установила имена 92 российских военных, погибших в Макеевке

Русской службе «Би-би-си» на основе открытых источников удалось установить имена 92 российских военных, погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара в Макеевке Донецкой области Украины. Это на три человека больше, чем официальная цифра, названная министерством обороны России – 89 погибших. Это – максимальные одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.

Представленный поименный список во многом совпадает со списком погибших проекта Idel.Реалии, в котором указаны 83 фамилии.

Русская служба «Би-би-си» также обнаружила в открытых источниках упоминание, по меньшей мере, 15 российских военных, находившихся в Макеевке в момент обстрела, чью судьбу после 1 января родственники установить не могут. У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы сравнить с данными погибших при обстреле. Но пока о совпадениях им не сообщали, пишет издание.

Ракетный удар по городу Макеевка в Донецкой области был нанесён вооружёнными силами Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Было полностью разрушено здание профтехучилища, где размещались российские военнослужащие. 4 января министерство обороны России заявило о 89 погибших, и с тех пор не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших.

Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших, среди которых было много мобилизованных из Самары и области, набрала уже почти 55 тысяч подписей. Однако военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин отказался публиковать списки погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара в Макеевке. Он заявил, что ими могут воспользоваться иностранные разведки.

Всего на 23 января Би-би-си совместно с российским изданием «Медиазона» удалось подтвердить информацию о гибели 12 225 российских солдат и офицеров после начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля.

Журналисты подчёркивают, что при подсчёте они используют только подтверждённые данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, а также местных жителей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.

Российская и украинская армии не раскрывают цифры своих боевых потерь. Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. В ноябре в Пентагоне заявляли, что Россия и Украина потеряли по 100 тысяч человек убитыми и ранеными.

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