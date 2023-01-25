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Би-би-си установила имена 92 российских военных, погибших в Макеевке
Русской службе «Би-би-си» на основе открытых источников удалось установить имена 92 российских военных, погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара в Макеевке Донецкой области Украины. Это на три человека больше, чем официальная цифра, названная министерством обороны России – 89 погибших. Это – максимальные одномоментные потери, признанные Россией с начала войны.
Представленный поименный список во многом совпадает со списком погибших проекта Idel.Реалии, в котором указаны 83 фамилии.
Русская служба «Би-би-си» также обнаружила в открытых источниках упоминание, по меньшей мере, 15 российских военных, находившихся в Макеевке в момент обстрела, чью судьбу после 1 января родственники установить не могут. У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы сравнить с данными погибших при обстреле. Но пока о совпадениях им не сообщали, пишет издание.
Ракетный удар по городу Макеевка в Донецкой области был нанесён вооружёнными силами Украины в ночь с 31 декабря на 1 января. Было полностью разрушено здание профтехучилища, где размещались российские военнослужащие. 4 января министерство обороны России заявило о 89 погибших, и с тех пор не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших.
Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших, среди которых было много мобилизованных из Самары и области, набрала уже почти 55 тысяч подписей. Однако военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин отказался публиковать списки погибших в новогоднюю ночь от ракетного удара в Макеевке. Он заявил, что ими могут воспользоваться иностранные разведки.
- Всего на 23 января Би-би-си совместно с российским изданием «Медиазона» удалось подтвердить информацию о гибели 12 225 российских солдат и офицеров после начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля.
- Журналисты подчёркивают, что при подсчёте они используют только подтверждённые данные из открытых источников – сообщения российских СМИ и региональных властей, а также местных жителей, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше.
- Российская и украинская армии не раскрывают цифры своих боевых потерь. Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. В ноябре в Пентагоне заявляли, что Россия и Украина потеряли по 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
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Другие новости дня
Папа римский раскритиковал законы против ЛГБТ+
Папа римский Франциск назвал законы, криминализирующие ЛГБТ+, несправедливыми и призвал епископов быть ласковыми с каждым человеком.
«Быть гомосексуалом – это не преступление», – сказал Франциск в интервью агентству Associated Press. Он процитировал катехизис католической церкви, напомнив, что геев нужно принимать и уважать, они не должны подвергаться маргинализации и дискриминации.
По подсчётам правозащитной организации The Human Dignity Trust, более 60 стран мира криминализируют гомосексуальные отношения, в 11 из них за однополый секс грозит смертная казнь. Ещё во многих странах, в том числе в России, гомосексуальность не криминализована, однако существующие в них законы способствуют преследованию, стигматизации и насилию в отношении ЛГБТ+.
Назвав такие законы несправедливыми, Франциск сказал, что католическая церковь может и должна работать над тем, чтобы положить им конец.
«Она должна это сделать», – подчеркнул он. Папа добавил, что епископы, поддерживающие подобные законы, должны «пройти процесс обращения» и проявлять нежность – «как бог относится к каждому из нас».
При этом Франциск отметил, что хотя быть гомосексуалом – это не преступление, но это грех. В разговоре с журналистами AP он предложил «сначала провести различие между грехом и преступлением» и напомнил, что отсутствие милосердия друг к другу также является грехом.
Католическая церковь не признаёт однополые браки, «потому что бог не может благословлять грех», говорится в декрете Ватикана от 2021 года.
- Ранее англиканская церковь извинилась перед христианами ЛГБТ+ за отказ однополым парам венчаться в своих храмах.
Экс-ректор ТГУ назначен послом Грузии в Армении
Бывший ректор Тбилисского государственного университета (ТГУ) Георгий Шарвашидзе назначен новым чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Армении.
Как сообщили в правительстве Грузии, с новым послом встретился премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он поздравил дипломата с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
«Было отмечено, что Грузию и Республику Армения связывают тесные дружеские и добрососедские отношения, и выражена надежда на активное сотрудничество в различных сферах в будущем», – сказано в сообщении.
Для Шарвашидзе это будет первая дипломатическая миссия. В 2013-2016 годах он был заместителем министра образования и науки Грузии, в 2016-2022 годах – ректором ТГУ. Он покинул пост 15 октября 2022 года на основании личного заявления. Его второй срок полномочий заканчивался через два года.
Новым ректором стал экс-депутат тбилисского городского собрания от правящей партии «Грузинская мечта» Джаба Самушия.
Грузия не подтверждает переговоры о морском сообщении Сочи-Батуми
В Агентстве морского транспорта Грузии прокомментировали сообщение о возможном начале пассажирского сообщения между портами Сочи и Батуми.
Ранее генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров заявил ТАСС, что морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок по Черному морю в Грузию и самопровозглашенную республику Абхазия.
«Относительно распространенной в СМИ информации, касающейся начала морского пассажирского сообщения между Грузией и Российской Федерацией, заявляем, что Грузия не имеет морского пассажирского сообщения с российскими морскими портами. Кроме того, российская сторона не обращалась к грузинской стороне, и, соответственно, мы не знаем, о каких переговорах говорит администрация порта Сочи», – заявили в Агентстве морского транспорта Грузии, подведомственном министерству экономики страны.
Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на возобновление авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта».
Власти самопровозглашенной республики Абхазия, в свою очередь, ведут переговоры о ремонте сухумского аэропорта для начала авиасообщения с Россией.
США могут объявить о поставке танков Abrams в Украину 25 января – СМИ
США готовятся к официальному объявлению о поставке в Украину танков M1 Abrams американского производства. Это может произойти уже 25 января. Эту информацию в администрации президента Джо Байдена подтвердили агентству Reuters и Голосу Америки.
По данным источника Reuters, Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут поставить около 30 танков Abrams.
Вероятнее всего, танки будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а это означает, что они будут взяты не из арсенала Пентагона, добавил источник.
Администрация Байдена может использовать USAI, чтобы купить ранее приобретенные Abrams у союзников, отремонтировать их и отправить в Украину. Этот процесс, как пишет Reuters, может занять месяцы и даже годы.
Представители администрации Байдена ранее заявляли, что Abrams сложно обслуживать, процесс обучения работе с ними займет много времени, еще один минус – необходимость использования реактивного топлива.
Как сообщало издание Politico, администрация президента США намерена направить Украине 30 танков M1 Abrams. Однако официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что США пока не готовы анонсировать отправку Киеву этих танков.
Информация об изменении позиции США появилась в тот же день, когда источники сообщили, что Германия направит в Украину танки Leopard 2 и позволит другим странам, например Польше, сделать то же самое.
США многократно увеличат выпуск снарядов для помощи Украине
Пентагон планирует шестикратное увеличение производства артиллерийских снарядов, значительная часть которых предназначается для поставок Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой отчет командования Сухопутных войск США.
До российского вторжения в Украину американские военные заводы производили 14400 артиллерийских снарядов в месяц. Пентагон планирует в течение двух лет довести производство до 90000 снарядов в месяц. Уже заключены соответствующие договоры с частными компаниями. Такого количества снарядов в Соединенных Штатах не производилось со времен Корейской войны. Агрессия России против Украины, в ходе которой обеими сторонами ежемесячно расходуются десятки тысяч снарядов, заставила американских военных осознать, что нынешних мощностей для производства боеприпасов недостаточно.
Речь идет о 155-мм неуправляемых снарядах для дальнобойных гаубиц. Сейчас они выпускаются на шести государственных заводах частными компаниями по контрактам с Пентагоном. Как пишет New York Times, оборудование на этих заводах устаревшее, некоторые из помещений использовались для производства снарядов во времена Второй мировой войны. В ноябре Пентагон заключил контракт c General Dynamics на строительство новой линии по производству корпусов снарядов на заводе в Техасе.
Ожидается, что практически вся продукция этих заводов будет отправляться в Украину. Как подчеркивает газета, решение о резком увеличении производства снарядов свидетельствует о готовности Соединенных Штатов поддерживать Украину в течение затяжной войны с Россией.
Главнокомандующий ВСУ унаследовал $1 млн и отдал их армии Украины
Командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в январе получил один миллион долларов в наследство от американца украинского происхождения и отдал их на нужды армии. Об этом сообщает газета New York Times.
По информации издания, деньги Залужному завещал гражданин США Грегори Степанец. The New York Times не уточняет, был ли главком ВСУ знаком с американцем или связан с ним кровными узами, а также было ли в завещании условие, что деньги следует передать на армию.
Пресс-служба ВСУ подтвердила факт завещания и пожертвования.
New York Times сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины, что за прошлый год жители и фирмы страны пожертвовали украинским вооруженным силам более 22 миллиардов гривен, или около 500 миллионов долларов США.
Крупные частные инициативы по поддержке украинской армии – фонд «Вернись живым» и фонд Сергея Притулы собрали в общей сложности более 200 миллионов долларов в виде пожертвований, пишет The New York Times.
Согласно результатам опроса «Суспільне», около четверти всех украинцев во время войны жертвовали средства на нужды украинской армии. Как отмечает NYT, в ресторанах посетителям предлагают пожертвовать военным небольшие суммы при оплате счета.
После начала войны России с Украиной Генеральная прокуратура РФ заявила, что пожертвования на финансирование украинской армии могут рассматриваться как госизмена. Наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет тюрьмы.
Автомобильная колонна с гуманитарным грузом направлена в Карабах
Осуществлено сопровождение одной автомобильной колонны российского миротворческого контингента с гуманитарным грузом по маршруту Горис-Степанакерт, сообщает Министерство обороны России в своем ежедневной бюллетене.
Также отмечается, что командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Горис-Степанакерт.
По информации Радио Азатутюн, Нагорный Карабах находится в блокаде уже 44 дня.
Армения представила в Международный суд полную жалобу против Азербайджана
Представитель по международным правовым вопросам Егише Киракосян от имени Армении представил полную жалобу и требования Армении против Азербайджана в Международный суд в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, пишет Радио Азатутюн.
Киракосян сообщает, что эти требования в целом касаются фиксации нарушений, вызванных десятилетиями ненависти и дискриминационного отношения Азербайджана к армянам, и возмещения причиненного ущерба».
«Как мы сообщали ранее, 16 сентября 2021 года Армения подала жалобу против Азербайджана в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Судом установлен срок до 23 января 2023 года для представления жалобы и доказательств в полном объеме», - говорится в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС
Инспекция МАГАТЭ не обнаружила военной техники на украинских атомных электростанциях, заявил на выступлении в Европарламенте глава агентства Рафаэль Гросси.
Накануне глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные складируют на территориях АЭС (в частности – на Ровенской) вооружения и боеприпасы, в том числе ракеты для HIMARS.
По мнению Нарышкина, Украина рассчитывает, что Россия не будет наносить удары по атомным объектам, а если вооружения сдетонируют «по вине «заблудившейся» ракеты украинской ПВО», можно будет обвинить в этом Москву.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг эти заявления, в ответ обвинив Россию в захвате Запорожской АЭС. «Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Цель лжи россиян – оправдать свои провокации», – написал Подоляк в «Твиттере».
Ранее украинский «Энергоатом» сообщал, что инспекторы МАГАТЭ регулярно работают на всех украинских АЭС (Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской). В том числе с сентября они находятся на станции в Запорожье, территорию которой оккупировали российские военные.
Сына Юрия Никулина проверят на иностранное финансирование
Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием проверить на иностранное финансирование и наличие второго гражданства художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина - сына известного советского актера Юрия Никулина, который также долгое время руководил цирком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Формальным поводом для обращения стала поездка Никулина на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло в качестве почетного гостя. Настоящей же причиной, как пишет SHOT, может быть то, что несколько месяцев назад цирк в Монако, по приглашению которого приехал Никулин, отказался от сотрудничества с российскими артистами и объявил сбор средств на поддержку Украины.
Ранее Виталий Бородин неоднократно обращался в генпрокуратуру с требованием проверить на иностранное финансирование независимые российские СМИ. В частности именно после его жалобы власти объявили «нежелательной организацией» издание «Проект», а пятерых его журналистов признали «иностранными агентами».
Максим Никулин стал руководителем Московского цирка на Цветном бульваре в августе 1997 года, после смерти своего отца. В то же время цирк был назван именем Юрия Никулина.
До этого Никулин-младший в течение четырех лет находился в должности директора-распорядителя цирка. Еще ранее он был известным журналистом - в частности вел на центральном телевидении программу «Утро» и работал в отделе информации программы «Время».
Германия согласилась на отправку танков «Леопард» Украине
Германия согласилась на отправку танков «Леопард» Украине. Об этом 24 января сообщил журнал Der Spiegel. Одновременно Вашингтон рассматривает возможность отправить Киеву танки М1 «Абрамс».
По данным журнала, канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки «Леопард 2» достаточно современной модификации 2A6. Речь идет как минимум об одной роте танков - то есть, о десяти единицах техники.
Берлин также намерен одобрить поставки танков немецкого производства другими странами (они не могут сделать этого без разрешения производителя).
Ранее отправить свои «Леопарды» Украине в случае разрешения со стороны Берлина планировали Польша, Нидерланды и Испания. Сообщалось, что к ним могут присоединиться Италия, Дания и Финляндия.
Канал ABC сообщал со ссылкой на анонимного украинского источника, что всего предоставить Киеву «Леопарды» с разрешения Германии пообещали 12 стран, речь может идти примерно о 100 танках.
24 января газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к поставкам Украине танков М1 «Абрамс».
Газета сообщает, что поставки могут быть частью сделки с Берлином, предусматривающей разрешение на отправку в Украину «Леопардов». Sky News Arabia передает, что речь идет о 10 танках американского производства.
Официально о поставках Берлином и Вашингтоном может быть объявлено в среду, 25 января.
- По оценке исследовательского проекта Oryx с февраля прошлого гда Украина потеряла 449 танков. Украинская армия запросила у западных страны сотни современных танков. 20 января глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников ускорить поставки техники до запланированного, по его словам, весеннего наступления украинской армии.
- По оценке одного из источников агентства Associated Press, поставки танков могут растянутся на «месяцы или годы». Кроме того, экипажам потребуется многомесячное обучение, писала западная пресса.
Депутаты от оппозиции вызывают в парламент премьер-министра Грузии
Часть депутатов от оппозиции в порядке интерпелляции вызывают в парламент Грузии премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Вопросы к премьеру, касающиеся национальной безопасности, выдвинули председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе, член партии «За Грузию» Ана Бучукури и Теона Акубардия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Механизм интерпелляции - право депутатов задавать вопросы представителям исполнительной власти. Последний раз премьер-министр приходил отвечать на вопросы депутатов в ноябре прошлого года. Администрация Гарибашвили пока не дала ответа на новый депутатский запрос.
Депутаты от оппозиции заявили на брифинге, что Грузия, несмотря на установленные законодательством сроки и обязательства перед НАТО, не обновила основные концептуальные документы в сфере национальной безопасности.
Список вопросов к премьеру:
Почему не обновляются базовые концептуальные документы в сфере национальной безопасности?
Почему Совет безопасности не собирается хотя бы раз в три месяца, как того требует закон, для планирования и координации политики национальной безопасности?
Поскольку у нас нет документов на стратегическом уровне, расскажите, пожалуйста, усилились ли угрозы и вызовы страны на фоне широкомасштабной войны России против Украины, и как правительство противостоит этим угрозам, как использует возможности нашего региона и с точки зрения перспективы членства в ЕС?
Масштабная война России против Украины еще больше подчеркнула необходимость активной работы по укреплению защиты критической инфраструктуры. Пожалуйста, объясните нам, какие шаги были предприняты под вашим руководством для повышения национальной обороноспособности и защиты критической инфраструктуры?
У оборонной политики Грузии две задачи: сдерживание и оборона. Спустя год после начала широкомасштабной войны на Украине, как вы оцениваете реальную ситуацию с выполнением этих двух задач? Почему оборонный бюджет по отношению к ВВП радикально сокращается (1,6% в 2023 году) на фоне возросших угроз и вызовов за десять лет правления «Грузинской мечты»?
Что вы сделали для укрепления обороноспособности Грузии в тесной координации с западными партнерами?
Когда вы собираетесь разработать общенациональное видение деоккупации и мирного урегулирования конфликта, предусмотренное постановлением № 07-3/99 парламента Грузии от 21.07.2021, а также утвердить национальную стратегию для борьбы с гибридными угрозами?
У Михаила Саакашвили выявили коронавирус
Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заразился коронавирусом. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, информацию подтвердил клинический директор больницы «Вивамеди» Зураб Чхаидзе, в которой с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили.
- Саакашвили задержали в октябре 2021 года. В мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамеди». В ноябре адвокат Саакашвили сообщил, что в организме его подзащитного нашли мышьяк, а врачи - что в крови политика обнаружены тяжелые металлы. Саакашвили и его соратники считают, что он был отравлен.
Документальный «Навальный» номинировали на «Оскар»
Документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра номинировали на премию "Оскар", сообщается в твиттер-аккаунте киноакадемии. Церемония вручения статуэток состоится 12 марта 2023 года.
Документальный фильм "Навальный" снят для стримингового сервиса HBO Max при участии CNN Films.
Действие начинается в Германии, где после попытки отравления лечился Алексей Навальный до возвращения в Россию. Роэр выстраивает сюжет поначалу как политическую драму, а затем – как триллер. Главные герои и комментаторы событий, кроме самого Навального, – это Христо Грозев, глава издания Bellingcat, руководительница следственного подразделения Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих, а также Юлия Навальная и Леонид Волков.
Команда отсняла почти 500 часов материала. Роэр сосредотачивается на событиях лета 2020 года и заканчивает картину кадрами с Навальным уже за решеткой и протестами за его освобождение.
Фильм получил два приза зрительских симпатий на кинофестивале "Сандэнс".
Режиссер фильма Дэниела Роэр в интервью Настоящему Времени рассказывал о том, как у него появилась идея сделать фильм о России и преследуемом властями политике. В этом разговоре он признался, что Россия и происходящее в ней его "просто завораживают", и сказал, что хочет снять как минимум еще один фильм о Навальном – о том, как тот станет демократически избранным президентом своей страны.
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В августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен в Томске нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Независимые и иностранные расследователи и соратники Навального считают, что к этому были причастны сотрудники российских спецслужб, и назвали имена участников покушения, сотрудников ФСБ. Российские власти причастность к отравлению Навального категорически отрицают.
После многомесячного лечения и реабилитации в Германии, в январе 2021 года Навальный вернулся в Россию. Сразу же после возвращения на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево он был арестован и отправлен сначала в СИЗО, а потом и в колонию. Формальным основанием для этого был запрос ФСИН, которая посчитала, что, уехав в Германию на лечение (политик был туда доставлен в состоянии комы), оппозиционер нарушил условия условного содержания по "делу "Ив Роше". Суд встал на сторону ФСИН, и Навальному заменили условный срок по этому делу на лишение свободы в колонии общего режима.
В России после возвращения Навального прошло несколько массовых акций протеста в поддержку политика, но они привели лишь к многочисленным уголовным делам. Также власти окончательно разгромили созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и его региональные штабы: они были признаны экстремистскими организациями и запрещены. Десятки соратников оппозиционера уехали из России, на многих были заведены дела по различным статьям – от экстремизма до вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.
Касьянов: Грузия «начала двигаться в другую сторону» от ЕС и НАТО
Власти Грузии начали движение в противоположном направлении от Европейского Союза и НАТО, хотя официально продолжают декларировать соблюдение европейского пути.
Об этом в интервью «Европейской правде» сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Касьянов напомнил, что Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС и сейчас официально подтверждает свою принципиальную позицию вступления в ЕС и НАТО, которые закреплены в конституции Грузии. Кроме того, евроатлантическое стремление поддерживает большинство населения Грузии, что не отрицается и не опровергается действующей грузинской властью.
«Однако что мы имеем по факту? По факту мы имеем, что страна, которая продолжает свое последовательное движение в ЕС и НАТО, в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону. Это очевидное для нас пренебрежение основными принципами общей внешней политики и политики безопасности. Это очевидный для нас факт, который составляет нарушение третьего пакета санкций Европейского Союза», – сказал он.
По его словам, намерения грузинских властей возобновить прямое авиасообщение с Россией также противоречат политике ЕС, который закрыл авиасообщение после российского вторжения в Украину.
«После объявления Российской Федерацией решения о частичной мобилизации подавляющее большинство грузинского населения уже покинуло территорию РФ. Используется основной аргумент – это забота о тех гражданах, которые на сегодня находятся на территории Российской Федерации. Без привязки к тем важным вопросам, которые, кстати, составляют основу нашего двустороннего сотрудничества – это деоккупация суверенных территорий, восстановление их территориальной целостности. Это магистральный курс в ЕС и НАТО и т.д.», – сказал Касьянов.
Дипломат также заявил, что посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, если им будет угрожать опасность в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.
Дипломат: в случае наплыва россиян возможна эвакуация украинцев из Грузии
Посольство Украины в Грузии не исключает возможности эвакуации украинских граждан, если им будет угрожать опасность в случае восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и РФ и массового наплыва россиян.
Об этом в интервью «Европейской правде» сказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
«В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», – сказал Касьянов.
«Но подчеркиваю: при наличии реальных угроз их жизни и безопасности. Сидеть, сложа руки, мы не будем. Мы будем работать и обеспечивать все от нас зависящее для обеспечения их защиты и безопасности. Это наш главный приоритет», – добавил дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией вскоре будет восстановлено. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против.
Из-за роста числа ДТП начальник абхазской ГАИ подал в отставку
Начальник Госавтоинспекции самопровозглашенной республики Абхазия Батал Агрба написал заявление об уходе «из-за сложной ситуации на дорогах».
Как сообщило агентство «Апсныпресс», об этом глава МВД Вальтер Бутба сообщил на расширенном совещании у абхазского лидера Аслана Бжания.
Бжания, в свою очередь, отметил, что в минувшем году, по сравнению с 2021 годом, в Абхазии существенно увеличилось количество ДТП.
Ранее оппозиция напомнила абхазскому президенту о его обещании подать в отставку в случае, если количество ДТП и число погибших в результате аварий не сократится в два раза.
В Финляндии допустили возможность вступления в НАТО без Швеции
Финляндии, возможно, придется пересмотреть продвижение заявки на членство в НАТО одновременно со Швецией, если заявка Швеции будет заблокирована на более длительный период времени. Об этом заявил порталу Yle министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
В то же время он подчеркнул, что пока ещё слишком рано комментировать этот вопрос. «Вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции» по-прежнему предполагает одновременное вступление в НАТО, отметил Хаависто.
В июне президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не вступит в НАТО без Швеции.
«Дело Швеции – наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», – подчеркнул Ниинистё.
Швеция и Финляндия, десятилетиями придерживавшиеся нейтралитета, подали официальные заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Членами НАТО они смогут стать только после того, как протокол о вступлении ратифицируют все 30 стран-членов союза.
В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна не поддержит заявку Швеции на вступлении в НАТО. Заявление было сделано после антитурецких протестов в Стокгольме, участники которых публично сожгли Коран и выступали в поддержку курдов. Анкара преследует курдские организации, называя их террористическими.
Ещё весной Турция выдвинула ряд условий для одобрения членства Финляндии и Швеции в НАТО, в числе которых объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача турецким властям ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме.
Сочинский морпорт: «Надеемся запустить перевозки в Абхазию и Грузию»
Морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок по Черному морю в Грузию и самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.
«Мы надеемся, что будут [запущены пассажирские перевозки] в Абхазию и Грузию. Пока ведутся переговоры. Намерение есть запустить [перевозки] этим летом», – сказал Владимиров.
Он уточнил, что из Сочи в Грузию перевозки, предварительно, будут осуществляться в Батуми.
«Есть очень большой запрос на открытие новых маршрутов пассажирских перевозок морским путем. Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно, развиваться в этом направлении», – добавил Владимиров.
Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на возобновление авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта».
Власти самопровозглашенной республики Абхазия, в свою очередь, ведут переговоры о ремонте сухумского аэропорта для начала авиасообщения с Россией.
Оппозиция вновь вызывает в парламент премьер-министра Грузии
Часть депутатов от оппозиции в порядке интерпелляции вызывает в парламент Грузии премьер-министра Ираклий Гарибашвили.
Вопросы к премьеру, касающиеся национальной безопасности, выдвинули председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, член партии «За Грузию» Анна Бучукури и Теона Акубардия.
Депутаты от оппозиции заявили на брифинге, что Грузия, несмотря на установленные законодательством сроки и обязательства перед НАТО, не обновила основные концептуальные документы в сфере национальной безопасности.
Агентство «Новости-Грузия» публикует список вопросов к премьеру:
- Почему не обновляются базовые концептуальные документы в сфере национальной безопасности?
- Почему Совет Безопасности не собирается хотя бы раз в три месяца, как того требует закон, для планирования и координации политики национальной безопасности?
- Поскольку у нас нет документов на стратегическом уровне, расскажите, пожалуйста, усилились ли угрозы и вызовы страны на фоне широкомасштабной войны России против Украины, и как правительство противостоит этим угрозам, как использует возможности нашего региона и с точки зрения перспективы членства в ЕС?
- Масштабная война России против Украины еще больше подчеркнула необходимость активной работы по укреплению защиты критической инфраструктуры. Пожалуйста, объясните нам, какие шаги были предприняты под вашим руководством для повышения национальной обороноспособности и защиты критической инфраструктуры?
- У оборонной политики Грузии две задачи: сдерживание и оборона. Спустя год после начала широкомасштабной войны на Украине, как вы оцениваете реальную ситуацию с выполнением этих двух задач? Почему оборонный бюджет по отношению к ВВП радикально сокращается (1,6% в 2023 году) на фоне возросших угроз и вызовов за десять лет правления «Грузинской мечты»?
- Что вы сделали для укрепления обороноспособности Грузии в тесной координации с западными партнерами?
- Когда вы собираетесь разработать общенациональное видение деоккупации и мирного урегулирования конфликта, предусмотренное постановлением № 07-3/99 Парламента Грузии от 21.07.2021, а также утвердить национальную стратегию для борьбы с гибридными угрозами?
Механизм интерпелляции — право депутатов задавать вопросы представителям исполнительной власти. Последний раз премьер-министр приходил отвечать на вопросы депутатов в ноябре прошлого года. Администрация Гарибашвили пока не дала ответа на новый депутатский запрос.
Доля России в экспорте грузинского вина выросла до 63,7%
Экспорт грузинских вин в минувшем году составил 252 миллиона долларов (106 693 тонны). Рост продаж по сравнению с 2021 годом составил 5%.
В списке экспортных товаров вино заняло пятое место с долей 4,5%, сообщили в Национальной службе статистики (Грузстат).
Как пишет агентство «Новости-Грузия», несмотря на все усилия по диверсификации, основным рынком сбыта грузинского вина оставалась Россия, при этом ее доля увеличилась с 54,6% в 2021 году до 63,7% в 2022-м.
На фоне войны Украина уступила второе место Польше. В пятерку стран также входят Китай и Казахстан.
Первая десятка стран, куда продавалось грузинское вино:
Россия — 160,8 млн долларов, 73 128 тонн;
Польша – 14,5 млн долларов, 6706 тонн;
Украина — 13,5 млн долларов, 6446 тонн;
Китай – 12,5 млн долларов, 3988 тонн;
Казахстан — 10 млн долларов, 3788 тонн;
Беларусь — 7,5 млн долларов, 3172 тонны;
США – 5,2 млн долларов, 1039 тонн;
Латвия — 4,3 млн долларов, 1597 тонн;
Германия – 3,2 млн долларов, 851 тонна;
Литва – 2,1 млн долларов, 803 тонны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ВВП Грузии в 2022 году вырос на 10% – в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе же говорит, что в 2022 году рост общего объема экспорта Грузии составил 33 процента, за этот же период экспорт в Россию увеличился всего на 7 процентов.
«Какого чёрта Запад ждёт?» – Джонсон призвал срочно вооружить Украину
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на днях посетивший Украину, призвал страны Запада немедленно предоставить Киеву всё вооружение, которое просят власти Украины для борьбы с российской агрессией.
В колонке, опубликованной в британской газете Daily Mail, Джонсон описал свои впечатления от посещения пригородов Киева Бучи и Бородянки. Он побывал там в субботу в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского. В ходе российского наступления на Киев в феврале и марте прошлого года там погибли сотни мирных жителей.
По мнению Джонсона, немедленные поставки странами Запада сотен танков и другого тяжелого вооружения Украине могут быстро привести к краху российской обороны, освобождению оккупированных территорий и завершению войны. «Какого чёрта мы ещё ждём?» – задаёт вопрос Джонсон, указывая, в частности, на нерешительность Германии по вопросу о поставках Украине танков «Леопард».
«Где западному миру нужны сейчас танки? Защищать Северный Рейн-Вестфалию? Охранять Теннесси? Ездить по деревням в Уилтшире?» – с иронией спрашивает Джонсон.
«Чем быстрее мы поможем украинцам достичь неизбежной победы, тем быстрее весь мир сможет начать приходить в себя после катастрофы, которую устроил Путин», – считает бывший британский премьер.
Джонсон также призвал к быстрому одобрению решения о принятии Украины в НАТО, а также к поставкам Киеву других видов оружия, включая боевые самолёты. Как пишет британский премьер, он «ни на йоту» не верит утверждениям о том, что поставки оружия и наступление Украины приведут к ядерному удару со стороны России. На возможность применения ядерного оружия намекали высокопоставленные российские чиновники, такие как Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин. По мнению Джонсона, если президент России Владимир Путин использует ядерное оружие, это станет катастрофой для него самого – против него выступят Китай и обычные граждане России.
По мнению Джонсона, целью западных поставок должно стать обеспечение успеха украинского наступления на юге страны. Бывший британский премьер считает, что перерезание так называемого сухопутного коридора в Крым будет означать победу Украины в войне.
- Великобритания первой из западных стран – о чём упоминает Джонсон – решила поставить Украине танки западного производства, речь идёт о 14 танках «Челленджер». Польша и ряд других стран также заявляют о готовности поставить танки. Германия пока не приняла решения, Соединённые Штаты также в данный момент отрицают возможность поставок танков «Абрамс».
- Джонсон, ушедший в отставку летом прошлого года, остаётся влиятельным депутатом от Консервативной партии. Будучи премьером, он несколько раз посещал Киев и был одним из наиболее последовательных сторонников поддержки Украины среди западных лидеров.
Польша направила Германии запрос о поставках «Леопардов» Украине
Польша официально обратилась к Германии за разрешением на поставки танков немецкого производства "Леопард" Украине. Об этом во вторник заявил министр обороны Польши Мариуш Блашчак. Он также призвал саму Германию поставить танки Украине.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что правительство ФРГ не будет препятствовать поставкам немецких танков из Польши, если страна подаст соответствующее заявление. При этом Польша распространила сообщение, что готова поставить Украине танки "Леопард" без согласия Германии.
Во вторник на пресс-конференции после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что союзники скоро примут решение по вопросу о поставках танков Украине. По его словам, пока решение не принято, однако Берлин уже дал понятПольша направила Германии запрос о поставках «Леопардов» Украинеь своим союзникам, что те при желании могут готовить боевые машины для передаче Украине.
На фоне дискуссий о возможности поставок германских танков "Леопард" в Украину немецкий концерн Rheinmetall сообщил, что в его распоряжении находится 139 "Леопардов" типа 1 и 2, которые он мог бы отремонтировать. Таким образом, теоретически танки Украине могли бы быть переданы не бундесвером, а непосредственно предприятием по заказу правительства ФРГ.
Как заявил официальный представитель предприятия медиа-группе RND, в распоряжении концерна находятся 22 танка типа "Леопард-2A4", которые он может привести в боевую готовность для поставок Украине. Их ремонт будет длиться "около года". Поставки возможны поэтому лишь в конце 2023 – начале 2024 года. Наряду с этим Rheinmetall сможет предоставить 88 более старых танков типа "Леопард-1".
29 танков типа "Леопард-2A4" находятся на ремонте для отправки в другие страны НАТО в рамках проекта по замене боевых машин советского производства, которые ранее были предоставлены Украине. Они будут готовы уже в конце апреля-начале мая 2023 года. Эти 29 танков также можно будет запланировать для поставки в Украину. По информации журнала Stern, глава концерна Армин Паппергер исходит даже из возможной поставки в конце марта. "Эти танки принадлежат правительству ФРГ. Оно может делать с ними все, что захочет", – отметил Паппергер.
Официальный представитель концерна подчеркнул, что ситуация в целом нестабильна из-за рамочных условий, которые ставят страны НАТО, различных прямых и непрямых поставок запчастей и составляющих, а также изменяющихся условий заказа. Поэтому назвать конкретные сроки поставок танков различного типа весьма трудно.
Украина просит страны Запада поставить ей основные боевые танки, утверждая, что они должны помочь провести в 2023 году наступательные операции по освобождению территорий.
iPhone-туризм: Грузию в декабре посетили почти 220 тысяч граждан Турции
Турция вышла на первое место по числу граждан, посетивших Грузию в декабре прошлого года. Об этом свидетельствует статистика грузинского МВД.
В частности, Грузию посетили почти 220 тысяч граждан Турции. Рост числа визитов по сравнению с декабрем 2021 года составил 468%.
Ранее сообщалось, что граждане Турции устремились в Грузию за новыми айфонами. В батумских магазинах, а также на КПП «Сарпи» образовались длинные очереди. Из Турции даже организовали так называемые «телефонные туры».
Дело в том, что стоимость смартфонов в Грузии почти вдвое меньше, чем на турецких прилавках. Кроме того, спешка в конце прошлого года была связана с тем, что с 2023 года в Турции увеличился размер сбора за регистрацию IMEI телефона, привезённого в Турцию из-за границы. Без регистрации доступ к мобильной связи блокируется через 120 дней.
Отметим, что в сентябре Грузию посетили 90 839 граждан Турции, в октябре – 90 863, в ноябре – 113 054, в декабре – 219 756.
По информации «Эха Кавказа», спрос на смартфоны в Грузии со стороны граждан Турции спал после Нового года.
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