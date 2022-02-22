Биржевые индексы России продолжили падение после признания «ДНР» и «ЛНР»

Лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины - Денис Пушилин и Леонид Пасечник - обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщают агентства на фоне резкого обострения ситуации в зоне конфликта в Донбассе, которое, в свою очередь, произошло после беспрецедентного наращивания Россией своих сил у границ с Украиной.

Лидеры сепаратистов также просят у России помощи в военной сфере.

Ранее Госдума обратилась к Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР".

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России в Москве в понедельник заявил, что на нём будет обсуждаться ситуация в Донбассе, в том числе и обращения Пушилина, Пасечника и Госдумы. Об обращениях лидеров сепаратистов стало известно за 15 минут до начала заседания Совбеза.

Путин также обвинил Украину в том, что она не намерена исполнять Минские соглашения. Он также заявил, что вопрос о ситуации в Донбассе напрямую связан с российскими требованиями так называемых гарантий безопасности, выдвинутых США и НАТО.

После Путина на заседании Совбеза, которое транслируется по российскому телевидению, выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал, что у него есть договорённость о встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве 24 февраля.

Участник переговоров политсоветников "нормандской четвёрки" Дмитрий Козак заявил, что, по его мнению, украинская сторона на этих переговорах дала ему понять, что ей "не нужен Донбасс".

Так называемые Донецкая народная республика и Луганская народная республика были провозглашены сепаратистами весной 2014 года. Россия тогда не стала их признавать, однако, по утверждению Украины и стран Запада и многочисленным свидетельствам, в том числе самих сепаратистов, оказала "ДНР" и "ЛНР" помощь, в том числе военную. В результате сепаратисты сохранили контроль над частью территорий Луганской и Донецкой областей. При этом формально они заявляют претензии на все территории этих областей, в том числе и подконтрольные Украине.

Заключённые в 2015 году Минские соглашения, которые Россия обязалась соблюдать, не предусматривают независимости "ДНР" и "ЛНР" - согласно документам, отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны, с соблюдением ряда условий, вернуться под контроль Украины.