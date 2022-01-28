Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе военных

Накануне в результате перестрелки на границе двух стран погибли два человека, более 20 пострадали

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и урегулировании конфликта на границе, который обострился 27 января. Как сообщает киргизская пограничная служба, каждая из сторон, согласно договоренностям, должна также полностью отвести военных от границы в места постоянной дислокации, совместно патрулировать приграничные районы и открыть движение по дороге Баткен — Исфана.

На утро 28 января обстановка на киргизско-таджикской границе характеризуется как стабильная, сообщает Радио Азатык.

Вчера в течение дня стороны неоднократно пытались провести переговоры на разных уровнях, но все они закончились провалом. Договоренности были достигнуты в ночь на пятницу после переговоров, в которых участвовали представитель президента Кыргызстана в Баткенской области и глава Согдийской области Таджикистана, а также представители пограничных служб и правоохранительных органов двух стран.

Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла 27 января.В Бишкеке заявили, что конфликт начался после того, как пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. Часть этой трассы проходит по территории, которую Таджикистан считает своей. В Душанбе настаивают, что первыми стрельбу начала киргизская сторона.

Киргизские власти сообщили об 11 пострадавших. Таджикистан заявил о гибели двух человек – местного жителя и водителя автомобиля скорой помощи. Ранены 10 человек, шесть из которых военнослужащие.

Кыргызстан и Таджикистан входят в один военный союз – Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако на границе двух стран регулярно происходят вооружённые конфликты. Обычно из-за спорных территорий – из 970 километров общей границы делимитировано и демаркировано чуть больше половины.