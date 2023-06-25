Блинкен: ЧВК «Вагнер» бросила беспрецедентный вызов Путину

Хаос после беспрецедентного вызова власти Владимира Путина наемниками ЧВК «Вагнер», возможно, еще не завершен, и нестабильность может сохраняться достаточно долгое время. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В серии телевизионных интервью Блинкен заявил, что напряженность, которая привела в России к мятежу во главе с Евгением Пригожиным 23-24 июня, нарастала долгое время. «Я думаю, что мы увидели еще больше трещин на российском фасаде. Есть множество новых вопросов, которые Путину предстоит решать в ближайшие недели и месяцы», – сказал госсекретарь в эфире NBC News.

Блинкен также отметил, что нынешние беспорядки могут повлиять на возможности Москвы в Украине. «Наше внимание неуклонно сосредоточено на Украине, чтобы быть уверенными, что у нее есть все необходимое для самообороны и возвращения территорий», - подчеркнул Блинкен. В беседе с ABC News глава американской дипломатии высказал мнение, что Киеву проблемы Кремля, скорее всего, помогут защититься от агрессии.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что украинские военные в субботу начали наступление в Донецкой области сразу на нескольких направлениях. «По всем направлениям есть продвижение вперед», – утверждает Маляр. Она отметила, что идет наступление в направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки. Речь идет о Бахмутском направлении, где после взятия самого города российскими войсками в мае украинские военные имели инициативу.

Одновременно о продвижении на фронте говорят и в Москве. Министерство обороны России заявило в воскресенье, что его силы отразили многочисленные контратаки ВСУ на востоке и в южной части Украины – на территориях, оккупированных российскими силами. Согласно отчету, за последние 24 часа только в районе Бахмута россияне отразили 10 контратак украинских военных.

Западные СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили в эти выходные, что разведка США информировала высокопоставленных должностных лиц о возможных планах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начать вооруженное выступлении, чтобы бросить вызов высшему военному руководству России.

Washington Post, в частности, утверждает, что разведка узнала о планах Пригожина поднять мятеж в середине июня. Сообщения расценивались как серьезные – американские аналитики сомневались в том, что Владимир Путин удержит власть, а также выражали обеспокоенность относительно судьбы российского ядерного арсенала.