Блинкен и Лавров поговорили в Индии. Разговор длился менее 10 минут

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткий разговор в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» в Индии. Это была их первая встреча после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Разговор длился менее 10 минут – сообщают Reuters и New York Times со ссылкой на представителя Госдепартамента. О встрече заранее не сообщалось.

По словам американского представителя, Блинкен коснулся в разговоре с Лавровым трёх тем: госсекретарь сказал, что США продолжат поддерживать Украину, призвал Россию вернуться к соблюдению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, а также призвал освободить находящегося в российской колонии американца Пола Уилана.

Reuters также цитирует слова чиновника, что по итогам встречи не сложилось впечатления, что Россия готова в ближайшее время изменить свой курс.

О том, что говорил Лавров, не сообщается. Сам российский министр о встрече пока не рассказал. МИД России только подтвердил её факт, уточнив, что она прошла «на ходу», речь не шла о полноценных переговорах.

Участники встречи G20 из-за позиции России и Китая по вопросу о формулировках, касающихся войны в Украине, не согласовали совместное коммюнике, опубликовано резюмирующее заявление от имени председательствующей Индии. В нём говорится главным образом об экономических вопросах, в том числе и о важности так называемой зерновой сделки об экспорте зерна из Украины. При этом Индия заявила, что большинство стран G20, объединяющей крупнейшие экономики мира, выступили с осуждением войны.