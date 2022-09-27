Блинкен: Украина имеет абсолютное право вернуть свои территории

Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы после дачи показаний в прокуратуре Грузии заявил, что Азербайджан заплатил Грузии 3 миллиона долларов за его похищение из Тбилиси.

Прокуратура Грузии официально признала Мухтарлы потерпевшим в деле о его похищении в Тбилиси в мае 2017 года. Признанный в Европе политическим беженцем Мухтарлы в настоящее время требует опроса бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури, которых он считает причастными к организации его покушения. Кроме того, азербайджанский журналист требует, чтобы Гомелаури покинул свою должность, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Если прокуратура не получит показаний от Иванишвили и Гомелаури, мы обратимся сначала в суд в Грузии, а когда исчерпаем здесь все инстанции, обратимся в Европейский суд по правам человека. Я обязательно сделаю все, чтобы были опрошены Иванишвили и Гомелаури. По закону они граждане Грузии и закон требует от них дачи показаний, отказаться от этого они не могут. Я свидетельствовал в этом здании, что Мисаи Сейдол, заместитель Пенитенциарной службы Азербайджана, сказал мне, что Азербайджан заплатил Грузии 3 миллиона долларов за мое похищение. Об этом мне говорили и другие. В частности, представители пограничного ведомства Азербайджана и я дали показания обо всем в прокуратуре. Вместе с нами находится Акиф Шордаров, генерал, которого обвиняли в растрате на территории Грузии 10 миллионов долларов, принадлежащих контрразведке. Его суд закрыли, проводили в закрытом режиме какое-то время, а потом с этого генерала сняли обвинения», - сказал Афган Мухтарлы.

Недавно арестованный бывший заместитель главы Служба госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили подтвердил в одном из своих скандальных заявлений, что похищение Мухтарлы из Тбилиси и его передачу азербайджанской стороне организовали и провели грузинские спецслужбы.

Ответственность за похищение Мухтарлы Гогашвили возлагает на тогдашнего руководителя Служба госбезопасности Вахтанга Гомелаури. Он же утверждает, что Бидзина Иванишвили также был в курсе планов похищения и передачи Мухтарлы.

«Нам не разрешили ознакомиться с информацией, предоставленной Гогашвили. Нам выдали решение об ограничении этого права, что мы обязательно обжалуем в вышестоящей инстанции. Ничего нового, чего мы не знали раньше, нам известно не стало», - сказал журналистам адвокат Мухтарлы Арчил Чопикашвили.