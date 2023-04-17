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Чеченский блогер заявил, что он «развел Кадырова», инсценировав покушение на себя
Живущий в Швеции чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов заявил об участии в инсценировке покушения на его жизнь в декабре 2022 года. Тогда активист исчез и не выходил на связь почти три месяца, напоминает сайт Кавказ.Реалии. Теперь блогер утверждает, что это было связано с необходимостью убедить в его смерти главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом Абдурахманов заявил в новом видео на своем Youtube-канале. Подтверждений его версии событий из других источников нет. В Грозном на официальном уровне заявление не комментируют.
По словам блогера, в конце прошлого года с ним связался «некий человек», который сообщил, что на него «поступил очень крупный заказ» от Кадырова. Людей, которые, как утверждает Абдурахманов, взялись исполнить этот заказ, он назвал «какими-то ингушами». Те в свою очередь нашли соучастника, и уже он предложил блогеру «кинуть всех», сняв постановочное видео убийства.
«Я встал перед выбором: либо я отказываюсь, и тогда я просто сижу и жду, когда кто-то придет исполнять этот заказ, а такие в любом случае найдутся... Либо я беру это все в свои руки и делаю попытку обвести Кадырова вокруг пальца», – заявил Абдурахманов, подчеркнув, что во время участия в предполагаемой инсценировке покушения ему ничего не угрожало.
В дальнейшем, как заявил блогер, был снят «пранк» с его расстрелом, который отправили «тем самым ингушам, которые приняли заказ». Эти люди, по словам Абдурахманова, были уверены, что видео подлинное, и отправились с ним к Кадырову.
Когда людям из окружения главы Чечни понадобились дополнительные подтверждения, организатор инсценировки, как утверждает Абдурахманов, обратился с просьбой опубликовать новость о гибели блогера к чеченскому оппозиционному движению 1ADAT. В телеграм-канале движения 5 декабря действительно было опубликовано сообщение о гибели Абдурахманова без указания источника информации. Схожую информацию также озвучивал Анзор Масхадов.
Однако публикациям в телеграме кадыровцы тоже не поверили, заявил Абдурахманов. Тогда, по его словам, Кадырову показали видео с якобы раненным в перестрелке с блогером исполнителем покушения. После этого глава Чечни поверил, что оппозиционер убит, и заплатил за это деньги. «Авантюра удалась именно в этот вечер», – заявил Абдурахманов, не назвав дату.
Еще через две недели кадыровцы задержали «этих ингушей» и потребовали новых доказательств. В это время, как утверждает блогер, с ним снова связался организатор инсценировки, предложив снять Абдурахманова в морге. Сам он вместо этого предложил сделать запись в больнице – якобы он находится в коме. Блогер показал видео, о котором идет речь. Когда, где и кем оно было снято, неизвестно. По самой записи установить место съемки невозможно.
«И это срабатывает», – заявил Абдурахманов. В итоге, по его словам, задержанных в Чечне организаторов покушения отпустили, а сам он еще через 7-10 дней возобновил свою деятельность (первый ролик после исчезновения чеченский активист опубликовал 21 февраля).
В движении 1ADAT заявили, что опубликовали сообщение о смерти Абдурахманова, чтобы «спасти людей» (организаторов «покушения»). При этом они называют произошедшие события «аферой Тумсо Абдурахманова и Хасана Халитова». Основатель 1ADAT Ибрагим Янгулбаев говорит, что Абдурахманов и Халитов получили сотни тысяч долларов за имитацию собственных смертей. Живущий в Турции оппозиционный блогер Хасан Халитов исчез в октябре 2022 года – он был якобы отравлен в миграционной тюрьме в Турции. Абдурахманов отверг сведения 1ADAT и обвинил движение в том, что это оно получило деньги от организатора инсценировки.
- В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».
- После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
Другие новости дня
Граждане Грузии остаются в охваченном вооруженным конфликтом Судане
В охваченном вооруженным конфликтом Судане остаются до 30 граждан Грузии.
В МИД Грузии заявляют, что посольство Грузии в Турции находится в контакте с гражданами Грузии в Судане, а также с членами их семей.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что посольство «работает по всем направлениям».
По информации телеканала «Мтавари», с ними связались родные граждан Грузии, находящихся в Судане. Они сообщили, что эвакуировать их близких не удается уже третий день.
- В Судане росшая все последние месяцы напряженность между соперничающими военными лидерами перерастает в открытую гражданскую войну. Бои идут уже на всей суданской территории, включая исторически многострадальные регионы Дарфур и Южный Кордофан. Столица Хартум подверглась бомбардировке с воздуха, в городском аэропорту удар был нанесен по летному полю и гражданским авиалайнерам, в то время как перепуганные пассажиры прятались в здании. Убиты уже не менее 100 человек, ранены не менее тысячи.
В России оппозиционера Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии
Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого обвинили в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организаций к 25 годам колонии строго режима. Об этом сообщил из суда корреспондент «Интерфакса».
Вводную и резолютивную части приговора огласил 17 апреля Московский городской суд. Процесс в отношении Кара-Мурзы-младшего начался в Мосгорсуде в марте и проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
В зал на оглашение приговора пустили только государственные агентства, всех остальных журналистов (около 50 человек) отправили в комнату для трансляций, сообщала «Медиазона». Когда обвиняемого ввели в зал суда, в помещении для трансляций выключили звук.
6 апреля государственное обвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы. Это больше, чем максимальный срок по статье о госизмене (20 лет), такое стало возможным благодаря обвинению политика в других преступлениях.
Судил политика судья Сергей Подопригоров, который включён в список Магнитского в США. Владимир Кара-Мурза активно лоббировал принятие списка Магнитского. Участие в его составлении входит в состав обвинения в отношении оппозиционера.
10 апреля Кара-Мурза выступил с последним словом. Он заявил о своей невиновности и сказал, что гордится тем, что делал. В речи, которая была полностью опубликована в твиттере оппозиционера, он назвал правовую ситуацию в России сходной с 1930-ми годами ХХ века. Кара-Мурза отметил, что подписывается под каждым словом обвинения, посчитавшего госизменой выступления о положении дел в России в западных странах, но гордится своими поступками.
Себя он винит только в том, что за годы своей деятельности не смог достаточно убедить сограждан, насколько опасен режим Кремля. Политик выразил надежду, что рано или поздно российское общество изменится. Он подчеркнул, что продолжает верить в страну и её людей.
На выходе из здания Мосгорсуда посол США в России Линн Трейси заявила, что «уголовное преследование критиков режима — символ слабости, а не силы», и подчеркнула, что Соединённые Штаты продолжат призывать российские власти освободить Кара-Мурзу.
По словам посола Великобритании в Москве Деборы Броннерт , это приговор «за смелое выступление против вторжения России в Украину». У Владимира Кара-Мурзы помимо российского есть и британский паспорт.
- Владимир Кара-Мурза находился в СИЗО с апреля 2022 года. В начале марта суд продлил арест ещё на полгода. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о государственной измене, о фейках и об осуществлении деятельности нежелательной организации за работу с «Открытой Россией».
- По словам защиты Кара-Мурзы, за время нахождения в СИЗО он потерял 17 килограммов веса. В середине марта политик не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия. До этого он сообщал, что его здоровье в изоляторе значительно ухудшилось.
- Независимые журналисты и правозащитники потребовали прекратить уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО. Петицию подписали более 70 человек: журналисты, правозащитники, политологи, активисты, писатели и оппозиционные политики.
В Иране вынесены приговоры по делу о катастрофе украинского лайнера
В Иране 10 военнослужащих приговорены к различным тюремным срокам в связи с их ролью в крушении украинского пассажирского авиалайнера в январе 2020 года. Подразделение ПВО Корпуса стражей исламской революции 8 января – как утверждается, по ошибке - сбило самолёт «Украинских авиалиний», направлявшийся из Тегерана в Киев. На борту были 176 человек, все они погибли.
О приговорах сообщил в воскресенье иранский судебный сайт Mizan Online. По его данным, командир подразделения получил 10 лет лишения свободы, его подчинённые – от одного до трёх лет. Как сообщается, суд пришёл к выводу, что командир неверно оценил ситуацию и действовал, исходя из ошибочного убеждения в том, что речь идёт о враждебной воздушной цели, которую необходимо сбить.
Власти Ирана в 2020 года относительно быстро признали ответственность за катастрофу самолёта, назвав действия ПВО ошибкой, совершённой в напряжённой обстановке. За несколько дней до катастрофы в результате операции США в аэропорту Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани, а иранские военные нанесли удары по американсим базам в Ираке. В Тегеране не исключали, что США нанесут удар по Ирану, и силы ПВО находились в режиме повышенной боеготовности.
Большинство погибших на борту были гражданами Ирана и Канады. Гражданами Украины были 11 человек. Иранские власти предложили компенсации в 150 тысяч долларов родственникам каждого погибшего. С суммой компенсации согласились не все.
Губернатор сообщил о двух пожарах в Белгороде и Белгородской области
В Белгороде и Белгородской области произошли пожары на двух гражданских объектах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. О каких объектах идёт речь и причину возгорания Гладков не уточнил. Через 40 минут он написал, что пожары потушены, пострадавших нет.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Белгороде и опубликовали видео пожаров. По предварительным данным, речь идёт об атаке беспилотников.
Одни источники пишут об ударе по теплоэлектростанции, другие - об ударе по подстанции. Сообщается также о перебоях с электричеством в части Белгорода.
11 апреля в Белгороде на территории аэропорта имени Шухова упал и взорвался неизвестный беспилотный летательный аппарат. В конце февраля на улицы города упали несколько беспилотных летательных аппаратов. По утверждению властей, пострадавших в результате инцидентов не было, лишь незначительные повреждения.
- Приграничные с Украиной российские регионы – Белгородская, Брянская и Курская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Путин встретился в Кремле с министром обороны Китая
Президент России Владимир Путин вечером в воскресенье - как следует из сообщений Кремля и российских государственных агентств - встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, который прибыл в Россию с визитом.
Это первая зарубежная поездка китайского министра после его вступления в должность. Ранее Минобороны России сообщало о том, что визит продится с 16 до 18 апреля. О встрече Ли Шанфу с Путиным заранее не сообщалось, анонсировалась его встреча с министром обороны Сергеем Шойгу. Шойгу присутствовал на переговорах Путина с китайским министром, которые прошли в Кремле.
В своей вступительной речи Путин назвал взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере «успешным и разноплановым», отметив, что военные ведомства двух стран регулярно обмениваются информацией и проводят совместные учения. Ли Шанфу повторил тезис председателя КНР Си Цзиньпина о том, что отношения России и Китая «превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны», но при этом не направлены против других стран.
Какие-либо подробности того, что обсуждалось на встрече, не известны.
Встреча Путина с министром обороны Китая прошла спустя несколько недель после визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина. На переговорах Путина и Си обсуждалась в том числе война в Украине - причем Путин по их завершении сказал, что Россия поддерживает многие пункты так называемого китайского мирного плана.
Ли Шанфу, будучи главой одного из управлений минобороны Китая, ранее был внесен в санкционный список США - основанием для этого стало военное сотрудничество китайской армии с Москвой.
Ряд стран Запада, в том числе США, в связи с визитом Си Цзиньпина выражали опасения относительно возможных поставок оружия и другой военной помощи, которую мог бы оказывать Китай России в ходе войны в Украине. Представители НАТО при этом подчеркивают, что у них нет данных о том, что такая помощь сейчас оказывается или будет оказываться в ближайшем будущем. Официальные представители Китая, заявляя о стратегическом партнерстве с Россией, при этом прямо не выступают в ее поддержку в конфликте с Украиной. Так называемый китайский мирный план содержит, помимо призывов к перемирию и к снятию санкций с России, и пункт об уважении территориальной целостности государств.
Число жертв ракетного удара по Славянску достигло 15
В городе Славянск Донецкой области завершен разбор завалов пятиэтажного жилого дома после российского ракетного обстрела 14 апреля. По окончательным данным, погибли 15 человек. Тела 10 из них, в том числе двухлетнего мальчика, были извлечены из-под завалов в ходе поисково-спасательной операции.
Как сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 5 человек, в том числе 14-летнюю девочку. Всего, по уточненным данным, ранения получили 24 человека.
Ракетный удар по Славянску, который находится примерно в 30 километрах к западу от линии фронта, был нанесен 14 апреля. По словам Кириленко, город обстреляли ракетами С-300. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 15 апреля заявил, что в результате удара были повреждены более 50 жилых домов, в том числе около 30 многоквартирных.
Российские военные обстрел жилого района не комментировали. В субботней сводке российского Минобороны утверждается, что в районе Славянска был уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ.
Суд в Хорватии отказал чеченским беженцам в предоставлении убежища
Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Теперь они могут быть депортированы обратно в Россию, сообщил редакции Кавказ.Реалии представитель «Ассамблеи чеченцев Европы» Иса Дадуев.
«Участвовавшие в суде переводчики рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних лишь предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение», - считает Дадуев.
Находящиеся в Хорватии уроженцы Чечни заявили среди причин эмиграции в том числе нежелание участвовать в войне против Украины. Сейчас они остаются в центре для мигрантов, откуда их могут как выпустить для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию. В настоящий момент окончательное решение хорватских властей по этому вопросу неизвестно.
- В начале ноября в Хорватии были задержаны несколько десятков уроженцев Чечни – они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище. Задержанные выехали из России через Турцию и приехали в Хорватию транзитом, намереваясь отправиться оттуда в другие страны Европы. Тогда после публикаций в СМИ омбудсмен Хорватии Тена Шимонович-Айнвальтер заявила о проверке законности задержания уроженцев Чечни и планов на их выдворение. Также на ситуацию обратили внимание хорватские правозащитники.
- В декабре «Ассамблея чеченцев Европы» заявила, что в один из чеченских беженцев был избит хорватскими полицейскими в аэропорту. После этого пострадавшего отправили в лагерь для мигрантов, где несколько дней держали в одиночной камере. Правозащитники опубликовали фотографии со следами побоев, имя беженца не называется. Власти Хорватии информацию об избиении мигранта из Чечни не комментировали.
- С января нынешнего года Хорватия вошла в Шенгенскую зону. В конце прошлого года, когда уроженцы Чечни были задержаны в стране, погранконтроль между Хорватией и соседними странами ЕС еще сохранялся.
- Ряд стран ЕС ранее заявлял, что само по себе желание избежать мобилизации не может быть основанием для предоставления российским гражданам статуса беженца.
Пасха во время войны: несколько храмов в Украине попали под обстрел
Большинство православных христиан мира 16 апреля отмечает Пасху - один из важнейших христианских праздников. Пасхальные богослужения прошли в храмах России и Украины. Это уже вторая Пасха после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Каких-либо инициатив о пасхальном перемирии не выдвигалось. Обе стороны конфликта сообщают об обстрелах в ночь на воскресенье и в воскресный праздничный день.
Артиллерийскому обстрелу подвергся город Никополь в Днепропетровской области Украины - об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. При этом пострадал и городской храм, были ранены два человека. «Россияне в очередной раз подтвердили, что у них нет ничего святого» - написал Лысак в телеграме.
Глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко сообщил об обстреле церкви в поселке Камышеваха. Службы в ней во время обстрела не было, пострадавших нет. Сообщается также об авиаударе по психоневрологическому интернату в Сумской области - пострадала одна женщина.
В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больница и Дом культуры в Снигиревке. Российские военные все эти сообщения не комментируют.
Представители назначенных России властей Донецка в свою очередь заявляют об обстреле города в ночь на воскресенье. Утверждается, что обломки ракет упали неподалеку от кафедрального Спасо-Преображенского собора, в результате обстрела погибла женщина.
- Пасхальные богослужения прошли и в храмах автокефальной Православной церкви Украины, и Украинской православной церкви, которая, как утверждают украинские власти, полностью не порвала с Московской патриархией. Обе церкви провели богослужения на территории Киево-Печерской лавры - в разных храмах. К 29 марта монастырь УПЦ по распоряжению властей должен был покинуть Лавру, но этого не произошло. Тем не менее, власти не препятствовали богослужению этой церкви на территории лавры.
- Президент Украины Владимир Зеленский записал свое видеообращение на территории Киево-Печерской лавры. Он отметил, что главным символом Пасхи является победа правды, добра и жизни, и за эту победу сейчас борются украинцы.
- Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл возглавил пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. На службу пришел российский президент Владимир Путин. В своем обращении Кирилл назвал войну в Украине «междоусобным конфликтом» и сказал, что будет молиться за «справедливый мир» между «братскими народами». Он также вновь сказал, что считает «Русью» территории как России, так и Украины.
- Папа римский Франциск во время обращения к христианам, которые празднуют Пасху 16 апреля, помолился за то, чтобы Украина и Россия достигли мира. Глава католической церкви сказал, что сегодня вспоминает «наших братьев и сестер в России и Украине», и призвал, чтобы «Господь был с ними и помог им достичь мира». Он призвал скорбеть о войнах, продолжающихся по всему миру, и молиться за жертв насильственной смерти от рук человека.
Армянский гимнаст стал чемпионом Европы на проходящем в Турции соревновании
На проходящем в турецкой Анталии заключительном этапе Чемпионата Европы по спортивной гимнастике представляющий Армению Артур Давтян завоевал золотую медаль в опорном прыжке.
Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Артур Давтян набрал 15 033 балла, став чемпионом Европы.
Еврокомиссия недовольна мерами Польши и Венгрии по зерну из Украины
Еврокомиссия заявила о недопустимости односторонних мер в сфере торговли после того, как Польша, а вслед за ней и Венгрия объявили о введении временного запрета на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции из Украины до конца июня нынешнего года.
Решение в Варшаве и Будапеште связали с необходимостью защитить свой агросектор. При этом, как следует из заявления министра по делам развития и технологий Польши Вальдемара Буды, начавший действовать в субботу вечером запрет будет затрагивать и транзит продовольствия. Буда отметил, что с украинской стороной впоследствии будут проведены переговоры о создании системы, которая гарантирует, что товары будут лишь проходить через польскую территорию, но не попадать на местный рынок.
«Важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС, и потому односторонние действия неприемлемы», - говорится в распространенном в воскресенье комментарии Еврокомиссии. Там также подчеркнули, что «в трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС».
В связи с тем, что в результате российского военного вторжения в Украину оказались заблокированы некоторые черноморские порты, большое количество украинского зерна начало скапливаться в странах Центральной Европы. Это привело к снижению цен и ударило по продажам местных производителей.
В Польше ситуация оказалась непростой в политическом плане для правящей консервативной партии «Право и справедливость» в год выборов. Недовольство высказывают жители сельских районов, где поддержка партии обычно высока, отмечает агентство Reuters.
Министерство продовольствия и аграрной политики Украины заявило в субботу, что запрет Польши противоречит существующим двусторонним соглашениям по экспорту. Ведомство призвало к переговорам по урегулированию вопроса.
Сборная Грузии по хоккею выиграла у Исландии
Матч второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Грузии и Исландии завершился победой грузинской команды со счетом 4-1.
За Грузию отличились Артем Курбатов, Иван Маров, Данила Слесарев и Никита Букия.
Отметим, что сборная Исландии занимает 34-е место в мировом рейтинге, Грузии – 41-е.
Матчи второго дивизиона чемпионата мира по хоккею (группа А) проходят в Мадриде.
Премьер Японии пообещал усилить безопасность после атаки в Вакаяме
Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал «максимально» усилить безопасность после того, как днем ранее в него во время публичного мероприятия был брошен предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету. При взрыве Кисида не пострадал.
В воскресенье в стране, в городе Каруидзава, принимают глав МИД Группы семи (G7). «В то время, когда высокопоставленные официальные лица со всего мира приезжают с визитами, Япония в целом должна прилагать максимальные усилия для обеспечения безопасности», - сказал Кисида журналистам.
Комментируя происшествие в городе Вакаяма 15 апреля, глава японского правительства назвал «непростительным» то, что атака была совершена во время предвыборной кампании. «Акт насилия, совершенный во время организации выборов - основы демократии - никогда нельзя прощать», - сказал он.
Мотивы атаки до сих пор не ясны. Подозреваемого задержали на месте. По данным властей, это 24-летний японец Рюдзи Кимура. В момент задержания при нем был нож и, предположительно, второе взрывное устройство. Когда Кимуру схватили, он бросил этот предмет. О пострадавших в результате нападения не сообщается. Премьер-министра безопасно эвакуировали.
Подобные атаки крайне редки в Японии. Но в июле 2022 года жертвой покушения в городе Нара стал экс-премьер Синдзо Абэ. В него стреляли, когда он выступал с предвыборной речью. Позднее Абэ скончался в больнице, несмотря на усилия врачей спасти ему жизнь.
На 23 апреля в Японии запланирован этап региональных выборов. Граждане будут избирать депутатов местных советов и мэров; также выберут депутатов на пять вакантных мест в парламенте страны.
Германия закрыла три последние действовавшие АЭС
В ночь с субботы на воскресенье в Германии были отключены три последние действовавшие атомные электростанции. Курс на полный отказ от атомной энергии страна взяла в 2011 году, после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Он до сих пор вызывает дискуссии и среди немецких политиков, и в обществе в целом.
Первая атомная электростанция в Германии начала работу в 1961 году. В 2000-х годах в стране было 19 АЭС, которые вырабатывали до трети всей электроэнергии. После аварии на Фукусиме правительство Ангелы Меркель заявило, что атомная энергетика слишком опасна, и приняло план поэтапного отказа от нее.
Последние три реактора на электростанциях «Исар 2» в Баварии, «Некарвестхайм 2» в Баден-Вюртемберге и «Эмсланд» в Нижней Саксонии планировалось отключить к концу прошлого года. Однако из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок энергоносителей из России в результате наложенных Евросоюзом санкций, их эксплуатацию несколько продлили.
В субботу и воскресенье в городах Германии прошли демонстрации как сторонников, так и противников отказа от АЭС. Среди политиков тоже нет единого мнения на эту тему. Партия «Зеленых», к которой принадлежит и министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке, заявляет, что риски атомной энергетики не поддаются контролю, а отказ от нее ускорит переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии.
Представители Свободной демократической партии Германии, к которой принадлежит в том числе министр финансов Кристиан Линднер, напротив, считают, что отказ от АЭС приведет к удорожанию электроэнергии. По их мнению, даже в случае полного отключения всех нынешних АЭС Германия не должна прекращать исследования в области атомной энергетики и, возможно, ученые смогут разработать более безопасные и эффективные решения в этой сфере.
Опрос, проведенный социологическим институтом YouGov, показывает, что почти две трети немцев не одобряют отказ от «мирного атома». 32 процента жителей призывают продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС.
Мы - главные враги Путина: Саакашвили ответил Навальному
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил российскому оппозиционеру Алексею Навальному. На своей странице в Facebook Саакашвили написал, что у него с Навальным есть две общие черты: ненависть к коррупции и то, что они «оба являются главными врагами Владимира Путина».
«С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что в скором времени останется от России, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина. Я желаю Алексею выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели», - написал Саакашвили.
SOVA напоминает, что 13 апреля российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии, выступил в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, также являющегося заключенным и находящегося на лечении под конвоем в одной из тбилисских клиник. В соцсетях Навальный отметил, что из-за мести экс-президенту пострадает вся Грузия.
В Киеве сообщили о возвращении в ходе «Пасхального обмена» 130 пленных
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении из российского плена в результате обмена 130 украинцев.
«Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой», - написал Ермак в телеграм-канале в воскресенье.
Российская сторона об обмене, приуроченному к Пасхе, пока не сообщала, отмечает РБК.
До этого об обмене пленными между Украиной и Россией сообщалось 7 марта. В Украину вернулись 130 человек. В Киеве тогда отмечали, что большинство вернувшихся имеют тяжелые ранения. Минобороны России заявило в начале марта о возвращении 90 военнослужащих.
В ходе беспорядков в Судане погибли как минимум 56 человек
В Судане в ночь на воскресенье продолжилось вооруженное противостояние между регулярной армией и военизированной проправительственной группировкой «Силы быстрой поддержки». За ночь погибли не менее 56 человек, около 600 получили ранения.
Агентство Reuters со ссылкой на Суданский союз врачей уточняет, что 56 погибших - только гражданские лица. Число погибших военных неизвестно, журналисты говорят о «десятках».
Армия Судана нанесла авиационные удары по базам «Сил быстрой поддержки» в Омдурмане - пригороде столицы страны Хартума. В столице и пригородах, по сообщениям местных жителей, слышны звуки тяжелой артиллерии.
Главнокомандующий суданской армией генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан в комментарии телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что готов к переговорам с «Силами быстрой поддержки», но если те не согласятся сложить оружие, в Хартум будут введены войска из других регионов страны. В ответ командующий «Силами быстрой поддержки» генерал Мохаммед Хамдан Дагало, известный под позывным Хемедти, назвал Аль-Бурхана «лжецом и преступником» и пообещал, что его войска либо передадут его в руки правосудия, либо он «умрет как собака». Также он заявил, что его войска намерены сражаться, пока не захватят все военные базы регулярной армии.
Авиакомпания Saudia сообщила, что под обстрел попал аэропорт Хартума, был поврежден один из ее самолетов. Сейчас большинство авиакомпаний отменили рейсы в Хартум. Государство Чад закрыло свою границу с Суданом.
«Силы быстрой поддержки» - военизированное формирование, не входящее в состав регулярной армии Судана и не подчиняющееся его министерству обороны. В 2019 году оно поддержало военный переворот, в результате которого был отстранен от власти авторитарный президент Судана Омар аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации.
Армия и гражданские чиновники требуют, чтобы «Силы быстрой поддержки» были включены в состав вооруженных сил. Переговоры об этом должны были закончиться к 1 апреля, однако запланированное подписание соглашения было перенесено на неопределенный срок.
- В 2022 году Дагало посещал Москву и высказывался в поддержку строительства российской военной базы на Красном море. Строительство базы было согласовано Омаром аль-Баширом незадолго до переворота 2019 года.
- В Судане действует российская группировка ЧВК «Вагнер». Она обучала местных военных. Сотруднику связанной с ней компании по добыче золота на этой неделе было предъявлено обвинение в контрабанде.
Два подростка погибли при обстрелах Николаевской области
В ночь на воскресенье российские войска нанесли удары по Запорожской и Николаевской областям Украины. В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больница и дом культуры в Снигиревке. Удар, по данным Кима, был нанесен зенитно-ракетными системами С-300.
В поселке Камышеваха Запорожской области от обстрелов пострадала церковь. Служба в ней не проводилась, людей внутри не было.
В самом Запорожье была обстреляна зеленая зона. По сообщению главы местной военной администрации Юрия Малашко, объем повреждений от взрывной волны устанавливается.
Временно исполняющий обязанности главы так называемой «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что обстрелам с украинской стороны подвергся Донецк. По его заявлению, пострадало шесть человек, одна женщина погибла. Украинская сторона не комментировала эти сообщения.
В Финляндии запущен крупнейший в Европе ядерный реактор
В Финляндии в ночь на воскресенье запущен в эксплуатацию крупнейший в Европе ядерный реактор. Он стал третьим энергоблоком атомной электростанции на острове Олкилуото.
Мощность реактора - 1600 гигаватт. Он покроет 14 процентов энергопотребления страны. С введением его в эксплуатацию АЭС Олкилуото будет производить 30 процентов всей финской электроэнергии. Финские энергетики надеются, что это приведет к снижению цен на электричество и уменьшению импорта электроэнергии из соседних стран - Норвегии и Швеции. В год реактор будет производить 12 тераватт-часов электроэнергии. Этого достаточно, например, для отопления 5,2 миллионов квартир.
Строительство реактора началось в 2005 году. Первоначально его запуск планировался на 2009 год, но много раз переносился из-за технических сложностей.
Запуск реактора также полностью покроет дефицит, вызванный остановкой импорта электроэнергии в Финляндию из России. В мае 2022 года российская государственная компания «Интер РАО» прекратила поставки электричества в Финляндию, поскольку из-за санкций, наложенных на Россию Евросоюзом после ее вторжения в Украину, Финляндия больше не оплачивала импорт.
- Вопрос об атомной энергетике остается дискуссионным в Европе. В субботу, 15 апреля, Германия закрыла последние работавшие в стране АЭС. Другие европейские страны - например, Швеция, Франция и Великобритания - напротив, планируют новые разработки в этой области.
Православный мир отмечает Пасху – Воскресение Христово
Православный мир отмечает древнейший и самый главный христианский праздник – Пасху. В его основе лежит евангельское повествование о чудесном воскресении распятого на кресте Иисуса Христа. Накануне в иерусалимском храме Гроба Господня состоялась традиционная церемония схождения Благодатного огня. Позже священное для православных христиан пламя было доставлено в разные уголки планеты, в том числе в Тбилиси.
В Храме Святой троицы в Тбилиси состоялась пасхальная литургия, на которой присутствовали премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе и генсек «Грузинской мечты», а также мэр Тбилиси Каха Каладзе.
На богослужении была зачитана эпистола Католикос-патриарха всея Грузии Илии Второго, где глава ГПЦ призвал позаботиться об обеспечении мира в Грузии, пишет SOVA.
«Веками наша страна отражала нашествия врагов и всегда дорожила миром. И сегодня страна переживает сложнейший период, и наш долг - позаботиться о нашем мирном завтрашнем дне, позаботиться о развитии и благополучии страны, создать основу мирного сосуществования с нашими братьями абхазами и осетинами. Попрошу Господа взглянуть на Грузию милостивым оком и уберечь нас от великих бед и испытаний».
Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна
Правительство Польши приняло решение ввести временный запрет на импорт зерна и ряда других продовольственных товаров из Украины. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.
Согласно постановлению, которое опубликовал министр развития и технологий Вальдемар Буда, запрет будет действовать до 30 июня 2023 года. В перечень товаров, которые запрещается ввозить, вошли зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, вино, говядина и телятина, птица, молоко и молочные продукты, яйца и продукты пчеловодства.
Председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша остается неизменным другом и союзником Украины и продолжит всецело поддерживать ее, но в задачу руководства каждого государства входит в первую очередь защита интересов его граждан. Качиньский также сказал, что украинская сторона уже уведомлена о решении польского правительства.
Ранее министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телус и Николай Сольский провели встречу, на которой обсудили контроль над экспортом зерна из Украины в Польшу. Сообщалось, что Украина готова снизить и даже временно полностью остановить экспорт своего зерна в Польшу, при этом транзит некоторой продукции через страну останется возможным.
Министерство аграрной политики Украины выразило сожаление в связи с решением правительства Польши. В заявлении говорится, что запрет распространяется в том числе на транзит продукции через страну. В ведомстве также отметили, что решения польской стороны противоречат договоренностям, которые стороны достигли ранее.
«Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин. При этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к потребностям польских коллег, надеются на взаимопонимание и ожидают конструктивного диалога для принятия согласованного решения», – сказано в заявлении министерства.
- В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз продуктов из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Изначально предполагалось, что основная часть украинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии оседало большое количество украинской продукции.
- Приток дешевой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у местной продукции снизилась конкурентоспособность. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши.
Жертвой пожара на плато Нуцубидзе в Тбилиси стал один человек
Жертвой пожара на плато Нуцубидзе в Тбилиси стал один человек, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По имеющейся информации, погибла пожилая женщина, которая в момент возникновения пожара находилась дома одна.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Жители Казани сообщили о взрыве в районе танкового полигона
Жители Казани сообщили в соцсетях, что слышали звуки взрыва в районе танкового полигона в южной части города. Об этом пишет издание Inkazan.
В телеграм-канале «В Татарстане поймут» пишут о двух очагах пожара под Казанью.
В пресс-службе МЧС изданию Inkazan заявили, что в экстренные службы не поступало никаких сообщений о взрывах, хлопках или возгораниях в южной части города.
Зеленский ввел санкции против Акинфеева и дочери Шойгу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций в отношении более чем 400 физических лиц и 241 компании, связанных с Россией.
Первым указом вводятся ограничения против 82 российских и белорусских спортсменов, среди них: хореограф по фигурному катанию Илья Авербух, бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, тренер Сергей Овчинников, гимнастка Светлана Хоркина, пловец Антон Чупков, хоккеист Александр Кожевников и другие. Также под санкции попала дочь министра обороны России Ксения Шойгу, которая является президентом Федерации триатлона России.
Второй указ вводит ограничения против 351 физического лица и также 254 организаций, которые предоставляют услуги в области информационных и цифровых технологий. Среди них – «Яндекс», «Рамблер» и VK.
Ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и другие меры.
Число погибших в результате удара по Славянску выросло до 11
Число погибших в результате ракетного удара по городу Славянск Донецкой области выросло до 11. Из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
Среди погибших – двухлетний ребенок, который умер в машине скорой помощи после того, как его достали из-под завалов. 21 человек получил ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами еще могут находиться люди, сказал Кириленко.
Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску 14 апреля. По словам Кириленко, город обстреляли ракетами С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Славянска: «Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим», – написал Зеленский.
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