Bloomberg: Россия возобновит закупки валюты для резервов

Грузинская певица Нуца Бузаладзе выбыла из американского мегапроекта American Idol. Конкурс стартовал в эфире американского телеканала АВС 19 февраля. Бузаладзе стала первой конкурсанткой из Грузии и одной из самых ярких и запоминающихся участниц проекта. В результате она вошла в ТОП-12, пишет СОВА.

По итогам очередного концерта, на котором все желающие могли поддержать Бузаладзе, грузинской участнице не хватило голосов. Попасть в ТОП-10 ей не удалось.

«Думаю, я – уже победитель, потому что то, что сделала я, не было сделано никем за всю историю American Idol», — так певица Нуца Бузаладзе прокомментировала свое выбывание из американского мегапроекта American Idol в видеобращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

Нуца уверена, что все только начинается, поскольку быть в числе 12 лучших конкурсантов самого резонансного проекта США – уже большая победа.

«Я получила много писем, и я точно знаю, что вы чувствуете… Этим ничего не заканчивается. Я чувствую себя победителем. Конечно, мне печально из-за того, что пять месяцев я провела с этими людьми. Всех хорошо знаю – продакшен, людей, участников. Наверно, больше всего мне будет не хватать этого. Хотя, когда ты попадаешь в ТОП-12, затем тебя приглашают в финал, где появляется возможность петь на одной сцене с другими известными певцами, – все это касается только ТОП-12. Поскольку именно ТОП-12 называют «Мы – семья», то есть тогда мы становимся одной семьей… Я очень счастлива с утра – нет ощущения, что у меня чего-то не получилось. И я думаю, что я уже – победитель, поскольку то, что я сделала, не было сделано никем за всю историю American Idol», — говорит Бузаладзе.

В ставшем для нее финальном выступлении в качестве конкурсантки American Idol Нуца исполнила песню The Show Must Go On культовой рок-группы Queen: «Я спела эту песню, чтобы оставить месседж, что я приехала в Америку ради мегапроекта, у меня есть планы, и я не волнуюсь».

Грузинскую участницу подбодрил один из членов жюри American Idol Лайонел Ричи.

«Забудь цифры – 1, 5, 7, 10, 20 – это не имеет значения. Ты – звезда… и помни – ты сделала это!».

Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», где она одержала победу в 2014 году. Кроме того, Бузаладзе принимала участие в ряде грузинских шоу-проектов, таких, как «Танцы со звездами» и «Один в один». Участвовала в российском конкурсе «Ну-ка, все вместе!», выходящем на «Россия 24» и в турецком «Голосе».

21-й сезон мегашоу American Idol стартовал 21 февраля на канале АВС. Ментором грузинской участницы на конкурсе был Адам Ламберт.