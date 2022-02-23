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Bloomberg: российские миллиардеры обеднели на $32 млрд
Состояние 23 богатейших бизнесменов России сократилось на 32 миллиарда долларов из-за обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно Bloomberg Billionaires Index, где анализируются сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты, наибольшие потери понес Геннадий Тимченко, член совета директоров "Сибура" и "Новатэка". Его состояние в 2022 году, по данным агентства, сократилось почти на треть до 16 миллиардов долларов.
Накануне санкции против Тимченко, которого называют другом президента Путина, ввела Великобритания: ему запретили въезд в страну и заморозили его британские активы.
Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон с начала года потерял более шести миллиардов долларов, а президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов ― три с половиной миллиарда.
Согласно списку российских миллиардеров, в котором 23 человека, чистая стоимость их активов в настоящее время составляет 343 миллиарда долларов, тогда как в начале года этот показатель был равен 375 миллиардам долларов.
Санкции в отношении России в связи с признанием Москвой независимости сепаратистских республик Донбасса могут стать причиной еще большего сокращения состояния российских миллиардеров, отметил Bloomberg.
- 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. После этого США, ЕС. Великобритания, Канада, Япония и Австралия ввели санкции против России. В «черный список» США попали ряд банков, а также дети российских чиновников . Ограничения ЕС коснулись 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости "ЛНР" и "ДНР", а также 27 юридических и физических лиц, в том числе банков.
Другие новости дня
Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированную на 24 февраля встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, поскольку Россия начала вторжение на территорию Украины.
Блинкен сказал, что одним из условий встречи с российским министром был отказ России от вторжения в Украину, но теперь США не видят в ней смысла.
"Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу в настоящее время", — сказал Блинкен, выступая в Вашингтоне после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Блинкен уже сообщил Лаврову о своем решении. При этом он отметил, что США готовы к дипломатическим контактам с Россией, однако Москва должна "продемонстрировать серьезный настрой".
Энтони Блинкен также отметил, что заявление президента России Владимира Путина о признании двух сепаратистских регионов на востоке Украины и его комментарии вызывают "глубокую тревогу" и ясно показывают, что Путин рассматривает Украину как "подневольное", а не суверенное государство.
Госсекретарь пообещал, что США и их союзники будут ужесточать санкции, если Россия продолжит эскалацию своей агрессии в отношении Украины.
Сегодня Минфин США ввел ряд санкций против российских компаний, чиновников и их детей из-за решения России признать независимость сепаратистских республик Донбасса.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока не планируется. Саммит мог быть организован после встречи Блинкена и Лаврова. При этом Псаки отметила, что США "никогда не будут полностью закрывать дверь дипломатии".
Союз регби Грузии удалил афишу игры Грузия–Россия на украинском языке
Союз регби Грузии накануне выразил поддержку Украине, разместив в соцсетях афишу игры Грузия–Россия на украинском языке – без дублирования на грузинский и русский. Через несколько часов афишу удалили.
Пресс-атташе Федерации регби России Антон Хализов заявил агентству «РИА Новости», что руководство российской федерации обратилось в Европейскую федерацию регби с просьбой «разобраться в ситуации». В ответ российской стороне сообщили, что Rugby Europe попросила Союз регби Грузии удалить данную афишу.
«Нам ответили, что такие публикации недопустимы, что это нарушение регламента», – заявил Хализов.
Отметим, что часть грузинских болельщиков негативно восприняла удаление афишы на украинском языке.
Игра Грузия-Россия состоится 27 февраля и начнется в 18:00 по тбилисскому времени. Правительство разрешило заполнить стадион «Динамо арена» на 50%. Вместимость стадиона составляет 55 тысяч человек.
Из 25 матчей с Россией сборная Грузии по регби выиграла 23, один раз была зафиксирована ничья. Единственная игра, где Россия оказалась сильнее, состоялась в 1993 году.
В Грузии от коронавируса скончались еще 48 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 48 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 981.
За сутки в стране выявили 10 230 новых случаев коронавируса. Накануне провели 40 504 теста: PCR-тестов – 15 253, экспресс–тестов на антиген – 25 251.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 25,26%, за последние 14 дней составляет 29,89%, за неделю – 27,73%.
Выздоровели еще 7223 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 575 999, выздоровевших – 1 429 763.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3294 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 804 965.
Канада, Япония и Австралия ввели санкции против России из-за признания «ЛНР» и «ДНР»
Власти Канады, Японии и Австралии ввели санкции против России из-за признания президентом России Владимиром Путиным независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о первом пакете экономических санкций против России, передает CTV. Правительство запрещает гражданам и компаниям Канады вести какие-либо финансовые операции с "ДНР" и "ЛНР" и принимать участие в покупке суверенного долга России.
Санкции также будут наложены на всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости этих "республик".
Кроме того, Канада вводит санкции в отношении двух государственных банков (пока не уточняется, каких именно), запрещая любые финансовые сделки с ними.
"Признание является нарушением обязательств России по Уставу ООН. Канада также осуждает действия российских военных, включая распоряжения об их продвижении на Украину, что определенно является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявил Трюдо.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Россию "вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины". По его словам, признание независимости "ЛНР" и "ДНР" является "нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".
Кисида объявил о прекращении выдачи виз представителям "республик" и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с "ДНР" и "ЛНР" и на выдачу российских займов в Японии.
Премьер Австралии Скотт Моррисон также объявил о санкциях против России: вводятся персональные финансовые санкции и запрет на въезд в адрес восьми членов Совета безопасности, также на "ЛНР" и "ДНР" распространятся санкции, которые действуют в отношении аннексированного Россией Крыма и Севастополя.
О санкциях в отношении России из-за признания независимости "ДНР" и "ЛНР" ранее объявили США. Под них попали банки ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их "дочки", среди которых – ПФК ЦСКА, находящийся под контролем ВЭБ. Ограничения также коснутся суверенного долга России, российских элит и их семей.
Ранее 22 февраля США ввели санкции в отношении "ДНР" и "ЛНР". Теперь гражданам США запрещены любые инвестиции в экономику "республик". Кроме того, запрещен прямой или косвенный ввоз любых товаров и технологий с этих территорий и экспорт товаров из США в "ДНР" и "ЛНР". Также указ дает возможность налагать санкции на любое лицо, которое решит работать и действовать в "ДНР" и "ЛНР".
ЕС также ввел санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 юридических и физлиц из-за признания Россией сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". В то же время Германия приостановила процесс сертификации российско-германского газопровода "Северный поток – 2" с формулировкой "до дальнейшего уведомления". Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и сына Аркадия Ротенберга Игоря. Страна заморозила их активы, а также запретила им въезд.
Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" во время обращения к жителям России вечером 21 февраля. Путин рассказал о своем видении истории Украины, обвинил НАТО в несоблюдении договоренностей и гарантий безопасности.
Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Путина "серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине".
В Абхазии от коронавируса скончались четыре человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 464 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 247 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 72 пациента. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: мужчины 56, 59, и 88 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 8 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 22 пациента.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 64 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51 101 человек. Зарегистрировано 642 летальных случая. Выздоровели 43 427 человек.
Джо Байден выступил с новым заявлением по ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден выступил во вторник с новым заявлением по ситуации вокруг России и Украины.
Признание президентом России Владимиром Путиным независимости сепаратистских республик Донбасса и ввод на их территорию российских войск Белый дом называет началом российского вторжения в соседнюю страну.
Выступая 22 февраля, Джо Байден высказал мнение, что Россия под руководством Путина попытается захватить еще больше украинских территорий. В связи с этим, по словам американского лидера, он предложил гораздо более значительные по масштабу и размаху санкции, чем вводились против Москвы в 2014 году, в случае дальнейшего вторжения в Украину.
По словам главы Белого дома, США введут санкции против элит, а также членов их семей, против двух банков, включая ВЭБ. Ограничения затронут также суверенный долг России.
Признание Путиным «ДНР» и «ЛНР» Байден назвал вопиющим нарушением международного права и добавил, что мировое сообщество на это отреагирует. «С чего это вдруг Путин решил, что у него есть право провозглашать так называемые государства на территории, принадлежащей стране-соседу?» - подчеркнул Байден.
«США продолжат помощь Украине и НАТО. И мы продолжим действовать в координации со своими союзниками», - заявил Джо Байден. Среди прочего он сказал, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска и технику в страны Балтии, в том числе и в связи с тем, что Россия пока не выводит свои силы с территории Беларуси, где идут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость».
Одновременно Джо Байден подчеркнул, что агрессию еще не поздно остановить, и Вашингтон по-прежнему открыт к переговорам и готов разрешить кризис посредством дипломатии. У США нет намерения воевать с Россией, но Вашингтон будет защищать территорию НАТО и надеется, что худшего сценария, а именно войны в Европе, удастся избежать.
- Глава Белого дома выступил на следующий день после ввода российских войск в самопровозглашенные сепаратистские республики на востоке Украины.
- В течение последних нескольких недель администрация США подчеркивала, что в случае продолжения агрессии России против Украины по отношению к Москве будут приняты «жесткие и скорые» меры, отмечает «Голос Америки».
- Объявляя 21 февраля о признании сепаратистских «ДНР» и «ЛНР», Владимир Путин назвал Украину «враждебным России государством без собственной истории», созданным большевиками и лично Лениным «из русских земель», куда «буквально втиснули Донбасс». Путин также обвинил западные страны во главе с США в подрыве системы международной безопасности.
- В декабре прошлого года Россия выдвинула к США и НАТО требования так называемых гарантий безопасности. Москва настаивает, в частности, на остановке расширения НАТО на восток, и чтобы в эту организацию не принимали Украину. Западные страны в ответ заявили, что готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности, но не поступятся основными принципами, в том числе, правом каждой страны самостоятельно решать, вступать ли ей в Североатлантический союз.
В ЕС согласован первый пакет санкций в ответ на признание Москвой «ЛДНР»
Министры иностранных дел стран ЕС во вторник единогласно одобрили новые санкции против России в ответ на признание Москвой независимости сепаратистских «республик» Донбасса и размещения на их территориях российских войск.
Речь идет о первом пакете санкций в связи с признанием так называемых «ДНР» и «ЛНР», сообщил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он указал на нарушение Россией норм международного права и отходе от взятых на себя обязательств.
Корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк передаёт, что новые санкции ЕС затрагивают 351 депутата Госдумы России, а также 27 других официальных лиц, организаций и военных чиновников.
Reuters передает, что новые ограничительные меры ЕС в отношении России затронут банки, оборонный сектор и ограничат России доступ на европейские рынки капитала. «Этот пакет санкций ударит по России, и ударит очень сильно», - отметил Боррель на совместной пресс-конференции с Ле Дрианом.
Ранее во вторник стало известно, что представители стран Европейского Союза достигли предварительной договоренности о введении новых санкций против Москвы. Со ссылкой на источники в Еврокомиссии отмечалось, что санкции могут быть введены против 27 российских высокопоставленных официальных лиц, гражданских и военных, причастных к решению о признании независимости двух сепаратистских республик на востоке Украины, и 351 депутата Госдумы, которые инициировали обращение к Владимиру Путину с просьбой о таком признании.
Санкции ужесточают также США и Великобритания.
В НАТО считают, что Россия продолжает подготовку к нападению на Украину
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска по-прежнему остаются в готовности к потенциальному нападению на Украину – после признания Москвой двух сепаратистских образований на территории Донбасса.
«Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабную атаку против Украины», - заявил во вторник Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Как сказал генеральный секретарь НАТО «мы видим все больше и больше войск, которые покидают свои базы и создают формирования, готовые нанести удар».
Одновременно Йенс Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический Союз продолжает призывать Россию отказаться от воинственных планов, которые пока не поздно остановить.
О признании так называемых «республик» донецких сепаратистов президент России Владимир Путин объявил днем ранее, 21 февраля. Также прозвучало его решение о вводе войск на территории, контролируемые сепаратистами.
Западные лидеры, реагируя на эти решения, заявили, что действия России повысили шансы на полномасштабную войну в центре Европы. Против Москвы вводятся новые санкции. Одновременно звучат призывы остановить эскалацию.
Администрация президента США Джо Байдена, который во вторник готовится выступить с новым заявлением по ситуации вокруг Украины, начала применять термин «вторжение», говоря о размещении российских войск в Донбассе. В Вашингтоне указывают, что Москва пересекла красную черту, результатом чего станет ужесточение санкций против властей России.
В понедельник Джо Байден ввел первый пакет санкций в ответ на признание Путиным сепаратистских регионов в качестве независимых государств и его приказ о развертывании российских сил для выполнения «функций по поддержанию мира». В частности, согласно решению Белого дома, американским гражданам и компаниям запрещается инвестировать в экономику «ДНР» и «ЛНР», вести с ними торговлю и ввозить в США какие-либо товары из этих «республик».
Лидеры Евросоюза заявили во вторник, что блок уже близок к согласованию новых санкций против Москвы, предполагающих занесение в «черные списки» ряда российских чиновников, запрет на торговлю российскими государственными облигациями и наложение ограничений на импортные и экспортные операции, связанные со экономическими структурами сепаратистских регионов, пишет «Голос Америки». Пакет европейских санкций может быть одобрен вечером 22 февраля на встрече главы МИД стран ЕС.
Ранее во вторник британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания в ответ на признание Москвой «ЛДНР» введет санкции против пяти российских банков и трех россиян, которых называют друзьями Владимира Путина, – миллиардеров Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.
БТР «украинских диверсантов», показанный по ТВ, оказался российским
В сюжете «Первого канала» от 21 февраля о якобы диверсии Украины на границе с Россией и ликвидации украинского БТР-70М в качестве уничтоженной боемашины была показана ее российская модификация.
Такой модели БТР нет на вооружении украинской армии, утверждает расследовательская группа Oryx. По ее данным, перед съемкой кадров бронетранспортер «был окрашен в попытке сделать его похожим на украинский».
В понедельник ФСБ России опубликовала кадры с места уничтожения двух, как говорилось, украинских БТР, якобы нарушивших границу с Россией в районе станицы Митякинской в Ростовской области. Кроме боемашин, по сообщению спецслужбы, были ликвидированы пятеро украинских «диверсантов». Никаких других подробностей не приводилось.
Кадры были использованы российскими федеральными СМИ в качестве доказательства ведения боевых действий со стороны украинской армии. Власти Украины категорически опровергают эту информацию.
«Украина не нападала на Донецк и Луганск, не посылала диверсантов или БТР через границу, не обстреливала территорию РФ или КПП на границе, не совершала диверсий и не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Верховная Рада приняла заявление из-за признания Россией «ЛНР» и «ДНР»
Верховная Рада Украины призвала другие страны и международные организации не признавать вслед за Россией независимость неподконтрольных украинскому правительству сепаратистских «республик» Донбасса.
Рада призвала также осудить решение Москвы о легализации «ДНР» и «ЛНР» и ввести против России жесткие санкции. «За» соответствующее постановление во вторник проголосовали 336 народных депутатов.
Приняв решение о признании «ЛДНР», Россия в одностороннем порядке де-факто вышла из минских договоренностей, а также разрушила соответствующий переговорный процесс на уровне стран-участниц «нормандского формата» и в рамках Трехсторонней контактной группе, говорится в заявлении украинского парламента.
Рада выступила за дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против России и ее руководства, включая заморозку запуска газопровода «Северный поток-2», отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в РФ высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергосектора, передает «РБК-Украина».
Кроме того, Рада намерена содействовать запросам об оказании помощи из-за рубежа в укреплении обороноспособности Украины.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости сепаратистских образований на востоке Украины – так называемых Донецкой и Луганской «народных республик». Также было объявлено о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Путин поручил им выполнение «функций по поддержанию мира».
Совет Федерации во вторник разрешил президенту России использовать армию страны за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе.
С конца прошлой недели международные наблюдатели начали фиксировать резкое усиление обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе, ответственность за которые украинские военные и сепаратисты возлагали друг на друга. Это происходило на фоне заявлений стран Запада о том, что российское вторжение на территорию Украину возможно со дня на день, а российская военная группировка вблизи украинских границ не уменьшается - вопреки заявлениям Минобороны РФ о начале отвода части сил после завершения учений.
22 февраля обстрелы в Донбассе продолжились. Украинские власти сообщили, в частности, об обстреле пророссийскими сепаратистами города Счастья в Луганской области.
На видео с места событий виден дым в районе местной теплоэлектростанции – одной из крупнейших в Луганской области. Работать ТЭС прекратила ещё в понедельник, после первых обстрелов. Город частично обесточен и лишен водоснабжения.
Путин требует от Украины признать аннексию Крыма и разоружиться
Президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что для «долгосрочного урегулирования» конфликта Украины и России Украина должна признать аннексию Россией Крыма, отказаться от вступления в НАТО и, как выразился Путин, демилитаризироваться.
Путин также заявил, что Россия признала так называемые «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей Украины. При этом большая часть этих областей сейчас находится под контролем властей Украины, а не сепаратистов.
«Что касается границ, в каких границах мы будем признавать эти республики. Мы их признали, а это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей – в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством республик», – заявил Путин.
По словам президента, Минский соглашений больше не существует, так как Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР». На вопрос «Как далеко могут зайти российские войска на Украине?» Путин ответил: «Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут. Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется».
- Ранее 22 февраля Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе.
- 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР», а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение «функций по поддержанию мира» на территории «ДНР» и «ЛНР».
Путин встретился с Алиевым, находящимся в России с официальным визитом
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся с официальным визитом в России. По данным Кремля, в ходе встречи Владимир Путин отметил, что Кремль не намерен восстанавливать границы Российской империи.
«Сразу же хочу сказать: мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему – на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как Вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Даже в острых, очень острых ситуациях, которой является, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлечённых в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений», - заявил Путин.
В то же время, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, отношения между Азербайджаном и Россией развиваются очень динамично.
«Мы находимся в постоянном контакте, созваниваемся, и, конечно, личные встречи всегда имеют особое значение, тем более, как вы отметили, в преддверии подписания, я думаю, важнейшего документа между нашими странами. И символично, что это происходит в канун, как вы отметили, 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Думаю, что этот документ будет иметь однозначно очень позитивное значение для наших стран, для нашего взаимодействия, а также для региональной безопасности», - заявил Алиев.
Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан ценит добрососедские отношения, сложившиеся между Россией и Азербайджаном. В ходе официального визита президента Азербайджана в Россию была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, состоящая из более чем 40 пунктов.
В Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменению Конституции
22 февраля в Беларуси началось досрочное голосование на референдуме по изменению Конституции. День основного голосования – 27 февраля. Ряд политиков и общественных деятелей призывали прийти на голосование в этот день, чтобы не допустить фальсификаций, пишет Белорусская служба Радио Свобода.
Как сообщает издание, на одном из избирательных участков кабины для голосования открыты, а столы стоят так, что все действия голосующих видны членам комиссии. Ранее ЦИК Беларуси объяснил эту меру борьбой с распространением коронавирусной инфекции.
В Витебске наблюдателя, который пожаловался на нарушения во время референдума, вызвали в прокуратуру на профилактическую беседу. Как пишет «Белсат», наблюдатель заметил на избирательных участках отсутствие списков членов избирательных комиссий, а урны для бюллетеней были опечатаны так, что мог пролезть кулак. Когда он писал жалобы в окружную комиссию и прокуратуру, ему сообщили, что он не сможет больше наблюдать за избирательным процессом из-за пандемии коронавируса. Вскоре после этого ему позвонили из прокуратуры и пригласили на беседу.
22 февраля также стало известно, что Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела из-за СМС с ложной информацией о переносе референдума, сообщает «Медиазона. Беларусь». По данным следствия, 21 февраля гражданам пришли сообщения о переносе даты референдума в связи с эпидемиологической обстановкой. Уголовные дела возбуждены по двум статьям: воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме и несанкционированный доступ к компьютерной информации.
- Проект поправок к Конституции Беларуси был опубликован в конце декабря 2021 года. В нем предлагается запретить избираться президентом более двух сроков. Также нельзя будет привлечь к ответственности бывшего президента за действия, которые он совершил в связи с осуществлением им президентских полномочий. В проекте поправок запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, а также иностранными гражданами. Президентом не сможет стать человек, который когда-либо имел гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Также для того, чтобы стать президентом, необходимо постоянно проживать в Беларуси не менее 20 лет перед выборами.
Кокойты: «В Южной Осетии происходит тихий конституционный переворот»
В Южной Осетии происходит тихий конституционный переворот, считает экс-президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты, которому ЦИК отказал в регистрации для участия в президентских выборах.
«Я хочу вас заверить, что мы обязательно победим. Мы не совершим тех ошибок, которые были в 2017 году. Я вам дал слово, что никого не собираюсь поддерживать. Я собираюсь поддерживать Конституцию и народ Республики Южная Осетия», – сказал Кокойты в видеообращении, опубликованном в соцсети.
Югоосетинский политик вновь указал, что любые попытки внешнего вмешательства в выборный процесс «будут пресекаться».
Кокойты также прокомментировал признание донбасских сепаратистских республик. Это, по его словам, «великое и исторической событие», а решение Владимиру Путина – «своевременное и справедливое».
Эдуард Кокойты был югоосетинским лидером в 2001-2011 годах. В 2017 году ЦИК отказался регистрировать Кокойты в качестве кандидата на президентских выборах, так как он не смог подтвердить постоянное проживание в Южной Осетии на протяжении 10 лет. Тогда Кокойты призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Бибилова.
Эвакуированных жителей Донбасса разместят в сухумской гостинице «Айтар»
Власти самопровозглашенной республики Абхазия решили разместить эвакуированных жителей Донбасса в сухумской гостинице «Айтар».
Вопрос подготовки к приему и размещению первой группы жителей «ДНР» и «ЛНР» обсудили на рабочем совещании у главы Кабмина Александра Анкваба. В совещании участвовали вице-премьер Сергей Пустовалов, глава МЧС Лев Квициния, директор тургостиницы «Айтар» Тимур Адлейба.
«Премьер-министр обратил внимание на необходимость тщательной проработки всех вопросов, связанных с организацией проживания, питания, медицинского и бытового обслуживания прибывающих людей, особое внимание уделяя детям», – сказано в сообщении.
Позднее стало известно, что глава МЧС лично отправился в Донецк и Луганск для эвакуации беженцев.
«Колонна МЧС состоит из двух автобусов, реанимобиля и машины сопровождения. На первом этапе планируется доставить в Абхазию около 100 граждан Донецкой и Луганской Народных Республик», – заявили в абхазском ведомстве.
Ранее о решении принять эвакуированных жителей Донбасса объявил абхазский лидер Аслан Бжания. Он поддержал решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР».
Великобритания вводит санкции против окружения президента Путина
Великобритания введет санкции против пяти российских банков и трех россиян, которых называют друзьями Владимира Путина, —миллиардеров Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте.
Санкции включают в себя замораживание возможных активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство. Под санкции также попадут Промсвязьбанк, банк "Россия", Индустриальный сберегательный банк, "Черноморский банк развития", Генбанк. По словам Джонсона, Великобритания введет новые санкции, если Россия вторгнется на территорию Украины.
Банк "Россия" принадлежит Юрию Ковальчуку, которого журналистские расследования называли одним из ближайших людей Путина. Среди акционеров банка — племянник президента России Михаил Шеломов и старая знакомая Путина Светлана Кривоногих, которую журналистское расследование назвало матерью его внебрачной дочери. Сам Путин, согласно официальной информации, получает зарплату на карту этого банка.
Через "Промсвязьбанк" проходят платежи гособоронзаказа. Остальные три банка из списка работают в аннексированном Россией Крыму.
Представители стран Европейского союза достигли предварительной договоренности о введении новых санкций против российских властей. По поступающим из источников в Еврокомиссии сведениям, санкции могут быть введены против 27 российских высокопоставленных официальных лиц, гражданских и военных, причастных к решению о признании независимости двух сепаратистских республик на востоке Украины, и 351 депутата Госдумы, инициировавших обращение к Владимиру Путину с просьбой о таком признании.
Вечером 21 февраля стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о санкциях по отношению к так называемым "ДНР" и "ЛНР" в связи признанием их независимости Россией. Согласно положениям документа, американским гражданам и компаниям запрещается инвестировать в экономику "ДНР" и "ЛНР", вести с ними торговлю, ввозить в США какие-либо товары из этих республик. Указ также разрешает администрации США вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в "ДНР" и "ЛНР", и представителей руководства работающих там организаций. Включение в санкционный список приведет к заморозке активов в США, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести бизнес с людьми из списка.
- 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории самопровозглашенных республик.
- 22 февраля Российский парламент утвердил признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". За признание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ранее подписанных Владимиром Путиным, проголосовали единогласно все парламентарии обеих палат.
В Брюсселе предложили постепенно исключить Россию из экономики ЕС
Европейская народная партия призвала ЕС немедленно ввести новые санкции для постепенного исключения России из европейской экономики. Поводом для заявления крупнейшей партии Европарламента стало признание Москвой сепаратистских республик Донбасса.
В своём заявлении партия назвала признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Кроме того, по словам депутатов, Брюссель и НАТО должны оказать полноценную военную поддержку Киеву для защиты европейского суверенитета и образа жизни.
21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".
США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Постоянные представители в ЕС уже договорились ввести точечные ограничения в отношении российских граждан и компаний, причастных к признанию сепаратистских регионов Донбасса. Пакет санкций будет утвержден главами МИДов ЕС.
Власти ФРГ объявили о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию. Планы запуска газопровода должны быть переоценены, заявил канцлер Олаф Шольц. Это коснётся и других вопросов в сфере сотрудничества между Москвой и Берлином.
Киев отозвал временного поверенного по делам Украины в России
Киев отозвал из Москвы для консультаций временного поверенного по делам Украины в России Василия Покотило после признания Кремлём так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Ранее МИД Украины предложил президенту Владимиру Зеленскому разорвать с Россией дипотношения.
В свою очередь Зеленский сообщил, что в случае масштабного вторжения российских войск на территорию Украины в стране будет введено военное положение.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрыв отношений между странами "крайне нежелательным сценарием".
21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".
США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Владимир Зеленский заявил, что ограничения в отношении Москвы должны затронуть газопровод "Северный поток – 2". Германия сообщила, что приостановила сертификацию проекта.
Кадыров допустил возможность аннексии других областей Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отделение от Украины Луганской и Донецкой областей "не предел" и "все впереди". При этом он добавил, что Украина как страна "ничего из себя не представляла".
Такое обращение Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. "Все свое рано или поздно возвращается в родное приволье. Так было с Крымом (полуостров аннексирован Россией в 2014 году. – ред.). Не прижились и Донецк с Луганском. Думаю, и это не предел. Все впереди", – заявил руководитель российского региона.
Президент России Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, в котором также рассуждал об исторических процессах в Восточной Европе, заявив, что современная Украина "целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией". Так он подкрепил свое решение о признании независимости сепаратистских республик "ДНР" и "ЛНР".
- Сепаратистские республики в Донбассе были провозглашены весной 2014 года. Россия тогда не стала их признавать, однако, по утверждению Украины и стран Запада и многочисленным свидетельствам, в том числе самих сепаратистов, оказывала сепаратистам помощь, в том числе военную.
- В результате сепаратисты сохранили контроль над частью территорий Луганской и Донецкой областей. При этом формально они заявляют претензии на все территории этих областей в составе Украины, в том числе и подконтрольные Киеву
- Рамзан Кадыров не в первый раз делает громкие внешнеполитические заявления, в том числе он обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому. 24 января Кадыров заявлял, что он на месте президента России "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок". По его мнению, сейчас Украина находится под контролем США. После того как в Кремле напомнили, что внешнюю политику формирует президент РФ, Кадыров уточнил, что его слова о способности "присоединить" Украину" не были согласованы с федеральным центром и являются его личным мнением.
В Чечне похищенных силовиками братьев-геев приговорили к 6 и 8 годам колонии
Ачхой-Мартановский суд Чечни признал 20-летнего Салеха Магамадова и 18-летнего Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к восьми и шести годам лишения свободы. Такие же сроки им требовало гособвинение, пишет сайт Кавказ.Реалии.
Согласно приговору, Магамадов проведет семь лет в колонии строгого режима и год в тюрьме, а Исаев - шесть лет в колонии общего режима. Оба брата и их защита настаивали на невиновности, приговор будет оспорен в апелляционной инстанции.
Адвокат Марк Алексеев отмечает, что приговор связан с ориентацией братьев, а также их участием в модерации оппозиционного властям Чечни телеграм-канала Osal Nakh 95.
Алексеев на суде заявил о многочисленных противоречиях в показаниях свидетелей: следствие не установило факт общения подсудимых с обвиняемым в участии в незаконном вороженном формировании и впоследствии убитым Рустамом Борчашвили, как и не предоставило доказательств того, что он – боевик. Братьев суд признали виновными в том, что они передали Борчашвили пакет с хлебом, шоколадом и другими продуктами.
Отметим, что у правозащитников сомнения вызывает сам факт оказания помощи: один из братьев собирался совершить трансгендерный переход, а второй является геем. Правовую поддержку Магамадову и Исаеву оказывает помогающая ЛГБТ+ людям кризисная группа "СК SOS".
- В феврале 2021 г. Магамадова и Исаева похитили из кризисной квартиры в Нижнем Новгороде и вывезли в Чечню.
- В августе 2021 г. прошлого года братья заявили, что их избивают, требуя признательных показаний. Следственное управление Следственного комитета Чечни отказалось возбуждать уголовное дело о пытках.
- Магамадов и Исаев ходатайствовали о переносе рассмотрения их дела в другой регион, так как, по их мнению, в Чечне не могут надеяться на беспристрастный суд. Протестуя против отказа суда, 21 декабря они объявили голодовку, которую держали до 9 января. В конце января Верховный суд Чечни окончательно отказал им в этом ходатайстве.
- Правозащитный центр "Мемориал" (в РФ внесен в список иноагентов, но не согласен с этим) признал Магамадова и Исаева политзаключенными. Amnesty International призвала немедленно освободить братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева.
- Петиция на международной платформе All Out, адресованная президенту США Джо Байдену и главе Госдепртамента Энтони Блинкену, с просьбой использовать свое влияния для освобождения Исаева и Магамадова как представителей ЛГБТ, набрала более 100 тысяч подписей.
Число жертв коронавируса в Южной Осетии достигло 215
Еще один житель самопровозглашенной республики Южная Осетия скончался от коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора цхинвальского медцентра Зарина Туаева.
«Два пациента находятся в реанимации, мужчина (91 год) скончался от последствий ковида, еще семь человек выздоровели и выписаны из больницы», – сказала Туаева.
По её словам, в «красной зоне» цхинвальского медцентра проходят лечение от коронавируса 45 человек, что значительно ниже показателей конца января этого года. Амбулаторное лечение проходят 776 человек.
За сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число заболевших достигло почти 14 тысяч, выздоровели более 13 тысяч, умерли 215.
Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»
Власти ФРГ приостановят сертификацию газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию. Решение принято из-за ситуации с признанием Москвой сепаратистских республик Донбасса, передаёт агентство dpa.
Планы запуска газопровода должны быть переоценены, — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Это коснётся и других вопросов в сфере сотрудничества между Москвой и Берлином.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 млрд кубометров газа год проложен от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии в обход Украины.
Многие страны Евросоюза и США критиковали проект, считая, что Москва может использовать его для политического давления на Украину и ЕС. Однако Берлин настаивал на запуске проекта.
Из-за санкций, введённых против проекта администрацией президента США Дональда Трампа, строительство затянулось дольше планируемых сроков. Однако к сентябрю 2021 года российскому "Газпрому" удалось завершить строительство.
Предполагалось, что процесс сертификации продлится приблизительно до середины года. Если он будет запущен заново, он, только по существующей процедуре, может затянуться как минимум ещё на 8 месяцев.
Накануне президент России Владимир Путин признал независимость сепаратистских образований на востоке Украины — так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Анонсируя своё решение в телеобращении к гражданам, он заявил, что считает, что санкции против России будут вводиться вне зависимости от её действий.
Зеленский призвал не повторять ошибки, допущенные в Грузии в 2008 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости безотлагательного введения санкций против РФ за признание донбасских сепаратистских республик.
«Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, какие были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока 2», – сказал Зеленский на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию «Северного потока – 2» из-за эскалации российско-украинского конфликта.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Европейский союз считает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве «твердый ответ».
Правительство Грузии с 1 марта ослабляет антиковидные ограничения
Правительство Грузии с 1 марта ослабит ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня сообщил руководитель оперативного штаба Межведомственного совета Георгий Гибрадзе.
Изменения затронут работу кафе и ресторанов: в закрытых пространствах вместо шести посетителей за столом могут сидеть 10 гостей, а на открытом воздухе – 15 человек вместо 10. Также отменяется норма о максимально допустимом количестве гостей, пишет агентство «Новости-Грузия».
Также разрешается проводить социальные мероприятия: свадьбы, дни рождения, поминки и так далее.
В торговых центрах и других местах общественного скопления отменяется обязательство проводить термоскрининг посетителей, вести соответствующий журнал и устанавливать дезобарьеры.
Гостиницам разрешается обслуживать гостей через шведский стол.
С 4 марта разрешено работать ночным клубам – при этом их заполняемость будет ограничена (60% от общей вместимости).
С 15 марта разрешается без ограничений проводить конференции и тренинги.
Прекратят работу т.н. ковид-гостиницы для инфицированных коронавирусом.
На регбийный матч Грузия-Россия, который пройдет 27 февраля, допустят болельщиков (50 процентов от общей вместимости стадиона).
Георгий Гибрадзе также сообщил, что заседания Межведомственного совета будут проводиться не каждую неделю, а раз в две недели.
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