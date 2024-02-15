Bloomberg: Трамп в случае избрания хочет надавить и на Украину, и на РФ

Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре и возвращения на пост президента США намерен оказать давление как на Украину, так и на Россию с целью вынудить их начать переговоры о прекращении огня. Это утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении Трампа. Бывший президент, являющийся ведущим кандидатом на выдвижение от республиканцев в нынешнем году, ранее неоднократно говорил, что в случае своего избрания «прекратит» войну в Украине в короткие сроки.

Как утверждают источники Bloomberg, Трамп намерен заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, пригрозив ей прекращением поставок оружия. Бывший президент уже сейчас агитирует республиканцев в Конгрессе за то, чтобы они не поддерживали пакет помощи Украине. Рычагом давления на Россию, напротив, должны стать угрозы резко увеличить помощь Украине и ужесточить санкции против России в случае, если от переговоров откажется Москва. При этом советники Трампа ничего не говорят об условиях мирных переговоров, в том числе и о ключевом условии Украины - выводе российских войск с её международно признанной территории.

Большая часть публикации Bloomberg посвящена другому плану, который, как утверждается, есть у Трампа. Речь идёт о модификации 5-й статьи договора о НАТО, которая предусматривает обязанность союзников прийти на помощь стране НАТО, подвергшейся нападению. Трамп, как утверждается, предлагает распространить действие этой статьи только на те страны, которые тратят на оборону не меньше определённго лимита. Несколько дней назад, выступая в Южной Каролине, Трамп сказал, что предупреждал союзников о том, что США не придут им на помощь в случае нападения России, если они не будут тратить больше 2% ВВП на оборону. Бывший президент даже выразился в том смысле, что «поощрил» бы Россию за такое гипотетическое нападение. Слова Трампа вызвали резкую критику Белого дома и его оппонентов в США и неприятие руководства НАТО и ряда стран союза. Сам Трамп публикацию Bloomberg не комментировал.

Президент России Владимир Путин накануне в интервью корреспонденту «России-1» Павлу Зарубину заявил, что для него лично более «выгодным» лидером США был бы нынешний президент Джо Байден, а не Дональд Трамп. Он назвал Байдена «более прогнозируемым» политиком. Сторонники Трампа в соцсетях активно цитируют это высказывание, утверждая, что Трамп, вопреки утверждениям демократов о том, что его политика выгодна России, является более сильным лидером, чем Байден.