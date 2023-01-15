Боец ММА из Северной Осетии Георгий Гаглоев найден мертвым в поезде

В поезде «Москва-Владикавказ» нашли тело бойца смешанных единоборств из Северной Осетии Георгия Гаглоева. Его обнаружили на длительной стоянке в Ростове-на-Дону.

Смерть бойца ММА могла иметь насильственный характер, сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в спортивной сфере. Гаглоева задушили подушкой, уточняет телеграм-канал Baza, не называя свои источники.

Эту информацию отрицает североосетинское медиа Kryliatv.ru. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, СМИ утверждает, что «следов насильственной смерти обнаружено не было», а, по предварительным данным, причиной гибели Гаглоева стала тромбоэмболия.

Георгий Гаглоев занимался поисками своей тети, Риммы Гаглоевой. Она пропала в феврале 2022 года вместе с таксистом, который встретил ее в аэропорту Грозного и должен был привезти в Беслан. Гаглоев утверждал, что в управлении Следкома Ингушетии ему сообщили, что пропавшие находятся в Чечне в одном из отделений полиции, однако ведомство это отрицает. Также Гаглоев предполагал, что за машиной, в которой ехала его тетя, следовал другой автомобиль, на котором ее и таксиста вывезли обратно в Чечню. Такси с Гаглоевой преследовала серебристая Lada Priora с чеченскими номерами, утверждает Baza, ссылаясь на следствие.

Позже такси было найдено около ингушского города Сунжа. Личные вещи и деньги водителя и пассажирки остались в нем нетронутыми.

В разговоре с редакцией Кавказ.Реалии Гаглоев обвинял в похищении тети силовиков из Грозного, связывая его с кампанией по преследованию гадалок в Чечне: «Моя тетя снимала сглаз с детей, у нее было много посетителей из разных стран – начиная с Америки и Египта и заканчивая Россией. Допускаю, что к ней приезжали чеченцы, а чтобы выбить информацию об этих клиентах, ее и забрали».