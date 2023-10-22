Боец UFC Хамзат Чимаев после победы в турнире попросил у Кадырова «сражаться за Палестину»

Эмигрировавший в ОАЭ боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил соперника Камару Усмана над на турнире UFC 294 в Абу-Даби. После турнира он обратился к Кадырову и заявил, что «готов в первых рядах уехать в Палестину», чтобы «умереть за братьев-мусульман».

Рамзан Кадыров отреагировал на слова Чимаева, назвав его речь «трогательной». Глава Чечни заявил, что Хамзат выступил «в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении» и «решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа». При этом его просьбу уехать «сражаться за Палестину» он никак не прокомментировал, сообщает Кавказ.Реалии.

Хамзат Чимаев победил Усмана решением большинства судей, при этом результаты боя вызвали споры. Известный ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что Чимаев не заслужил титульник в среднем весе, поскольку на ринге в тот день он должен был встретиться с бразильцем Пауло Косто. Последнего сняли с боя из-за травмы: на одном из турниров на него набросился боец поп-MMA Шовхан Чурчаев.

Чимаев вышел на бой с Усманом под песню чеченского поэта Тимура Муцураева, который писал о борьбе за свободу Чечни, отмечает sports.ru. При этом за прослушивание песен Муцураева в России регулярно судят пользователей социальных сетей, в том числе в Чечне, 30 из них отнесено к экстремистским материалам.