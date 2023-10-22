Боец UFC Хамзат Чимаев после победы в турнире попросил у Кадырова «сражаться за Палестину»

Эмигрировавший в ОАЭ боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил соперника Камару Усмана над на турнире UFC 294 в Абу-Даби. После турнира он обратился к Кадырову и заявил, что «готов в первых рядах уехать в Палестину», чтобы «умереть за братьев-мусульман».
Рамзан Кадыров отреагировал на слова Чимаева, назвав его речь «трогательной». Глава Чечни заявил, что Хамзат выступил «в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении» и «решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа». При этом его просьбу уехать «сражаться за Палестину» он никак не прокомментировал, сообщает Кавказ.Реалии.
Хамзат Чимаев победил Усмана решением большинства судей, при этом результаты боя вызвали споры. Известный ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что Чимаев не заслужил титульник в среднем весе, поскольку на ринге в тот день он должен был встретиться с бразильцем Пауло Косто. Последнего сняли с боя из-за травмы: на одном из турниров на него набросился боец поп-MMA Шовхан Чурчаев.
Чимаев вышел на бой с Усманом под песню чеченского поэта Тимура Муцураева, который писал о борьбе за свободу Чечни, отмечает sports.ru. При этом за прослушивание песен Муцураева в России регулярно судят пользователей социальных сетей, в том числе в Чечне, 30 из них отнесено к экстремистским материалам.
- Чимаев родился в Чечне, в возрасте 18 лет эмигрировал в Швецию. Он неоднократно подвергался резкой критике за отношения с главой Чечни. Зимой Чимаев тренировал сыновей главы Чечни, их видели вместе с 16-летним Али Кадыровым в Таиланде. О своих отношениях с Кадыров сам Чимаев рассуждал так: «Если король скажет мне прийти и пообедать с ним, я так и сделаю».
- В октябре 2022 года шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев и брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар подрались в Абу-Даби. Перед этим Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов неоднократно обменивались грубыми высказываниями в соцсетях после того, как Чимаев обещал «порвать» Хабиба, если тот «захочет». Однако несколько дней спустя Абубакар Нурмагомедов назвал Чимаева «братом-мусульманином».
- Несмотря на то что и чеченские спортивные клубы, и сам глава республики Рамзан Кадыров находятся под санкциями США из-за системных нарушений прав человека и поддержки войны в Украине, американские бойцы MMA продолжают приезжать в Грозный.