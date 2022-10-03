Богатейшие россияне потеряли с начала года 94 миллиарда долларов

Украина предлагает США согласовывать с ними цели ударов в случае получения от американской стороны ракет большей дальности. Об этом в понедельник сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц в правительстве США.

Речь прежде всего идет о ракетах ATACMS, которые могут быть запущены из уже имеющихся у Украины ракетных комплексов HIMARS. В отличие от обычных ракет для этих систем, дальность полета которых составляет около 70 километров, управляемые ракеты ATACMS могут преодолевать расстояние до 300 километров.

Украина не раз говорила, что в обмен на поставку таких ракет готова отказаться от их применения по целям на территории России – не уточняя, включены ли в их число цели в аннексированных регионах, включая Крым. Теперь же, по данным CNN, Киев настаивает на необходимости уничтожения складов боеприпасов в том числе и на полуострове.

Чтобы развеять опасения США в том, что удары будут нанесены по целям в России, украинские военные готовы согласовывать каждую цель для ударов ракетами большей дальности с американской стороной.

Официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби в разговоре с CNN отметил, заявил, что не готов комментировать гипотетические ситуации и спекулировать по поводу возможных ответов на них.

Отвечая на вопрос, поддержит ли Белый дом украинские военные акции на территории четырех аннексированных Россией территорий, Кирби отметил, что возможные атаки на эти территории будут расцениваться как атаки на Россию.