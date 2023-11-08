Более 15 тысяч палестинцев за сутки покинули город Газа

Более 15 тысяч мирных жителей покинули город Газа за сутки, сообщили вечером во вторник представители ООН. Это больше, чем в предыдущие дни: в понедельник из Газы вышли около пяти тысяч горожан, в воскресенье - две тысячи. Эвакуация осуществляется по гуманитарному коридору, контролируемому израильскими военными.

После того, как войскам ЦАХАЛ удалось полностью отрезать северную часть сектора Газа (в ней находится город Газа) от южной, они установили гуманитарный коридор для мирных жителей. В среду военные сообщили, что время работы КПП будет продлено на час. Израиль убеждает жителей Газы эвакуироваться на юг сектора, пока войска будут вести зачистку города от ХАМАС.

Представитель израильского правительства Эйлон Леви в среду заявил, что в городе Газа остаются около 100 тысяч жителей. До начала военной операции Израиля его население составляло 1,1 миллиона человек.

Сейчас более полутора миллионов мирных жителей сектора находятся в его южной части. Пограничный пункт Рафах на границе с Египтом продолжает пропускать только тех желающих, у кого есть гражданство других стран. Так, МИД Великобритании заявил, что сектор уже покинули более 150 подданных королевства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, что из сектора Газа эвакуирована первая партия украинских граждан - 43 человека. Также, по его словам, украинские дипломаты способствовали эвакуации 36 граждан Молдовы.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что войскам с начала операции удалось разрушить 130 подземных туннелей ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что правительство не пойдёт на прекращение огня даже в режиме гуманитарных пауз, пока не будут освобождены все заложники ХАМАС - их около 240 человек. В то же время, по сообщению агентства AFP, Катар продолжает переговоры с ХАМАС и Израилем об освобождении 10-15 заложников в обмен на краткую гуманитарную паузу.