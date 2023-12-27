Более 50 деятелей культуры вступились за Жерара Депардье

Более 50 деятелей культуры подписали открытое письмо в защиту французского актёра Жерара Депардье, которого обвиняют в изнасилованиях, сексуальных домогательствах и другом неподобающем поведении в отношении женщин. Письмо, которое опубликовала газета Le Figaro, подписали среди прочих актёр Пьер Ришар, певица, фотомодель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни, актрисы Кароль Буке и Эммануэль Сенье, а также британская актриса Шарлотта Рэмплинг. Половина подписантов – женщины, отмечает издание.

В письме говорится, что Депардье, которому 27 декабря исполняется 75 лет, подвергается «линчеванию» вопреки принципу презумпции невиновности. Между тем, считают подписанты, «Депардье, возможно, величайший из актеров», «Франция ему многим обязана». «Когда люди нападают на Жерара Депардье таким образом, они нападают на искусство», – говорится в письме.

Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон назвал общественную кампанию против Депардье «травлей».

Уже несколько лет продолжается судебное разбирательство Депардье с актрисой Шарлот Арну, обвиняющей его в изнасиловании. Кроме того, более 12 женщин публично обвинили актера в сексуальном насилии, но пока не заявили об этом в полицию.

Очередной скандал вокруг Депардье разразился во Франции после выхода в эфир телеканала France 2 документального фильма о съемочной поездке актера в Северную Корею. В нём он допускает неуважительные, вульгарные и сексистские комментарии в отношении женщин.

На фоне этих обвинений Депардье могут лишить ордена Почётного легиона. Совет ордена инициировал соответствующую процедуру.