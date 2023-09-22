Более 80 человек задержаны на протестах в Ереване

Более 80 человек задержаны в пятницу на уличных протестах в Ереване. Демонстранты требуют отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна. Они пытались заблокировать вход в здание правительства, чтобы не допустить туда депутатов и чиновников.

Среди задержанных - сын второго президента Армении Левон Кочарян. По сообщению его адвоката, Кочарян был избит полицейскими при задержании, его увезли в больницу. Также был задержан один из лидеров протеста, бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян, его уже отпустили из отдела полиции.

Демонстрации в Ереване продолжаются четвёртый день. Они начались после того, как правительство Армении согласилось на перемирие в Нагорном Карабахе (армянское название - Арцах) на условиях Азербайджана. По этим условиям непризнанная республика лишается автономии и переходит под полный азербайджанский контроль.

Протестующие требуют, чтобы премьер-министр Никол Пашинян ушёл в отставку, а Нагорному Карабаху была предоставлена военная и гуманитарная помощь.

Вчера в ходе митинга оппозиция призвала блокировать улицы Еревана с сегодняшнего утра и делать это до тех пор, пока Пашинян не будет отстранен от власти. «Уверяю вас, при дисциплинированных и совместных усилиях это произойдет в очень короткие сроки, даже в течение нескольких дней», – заявил Андраник Теванян.

К акции протеста присоединились студенты и преподаватели многих учебных заведений (они объявили забастовку): Ереванского медицинского университета, Армяно-Российского университета, Французского университета в Армении, студенты Ереванского филиала МГУ, Ереванского государственного института и театра и кино, учащиеся Университета имени Брюсова.