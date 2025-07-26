Более трети британских депутатов призвали признать Палестину

Более 220 членов Палаты общин британского парламента - более трети от числа депутатов - призвали премьер-министра Кира Стармера признать независимость Палестинского государства. Обращение было опубликовано после того, как о скором признании независимости Палестины со стороны Франции заявил президент этой страны Эммануэль Макрон, и на фоне отмечаемого международными организациями и властями ряда стран, включая Великобританию, резкого ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, где продолжаются боевые действия.

"Хотя мы понимаем, что Великобритания не имеет возможности обеспечить свободу и независимость Палестины, признание со стороны Великобритании имело бы значительный эффект ввиду наших исторических связей и членства в Совете безопасности ООН", - говорится в обращении депутатов, опубликованном газетой The Guardian. Авторы письма при этом напомнили о том, что именно Великобритания управляла Палестиной до того, как территория региона по решению ООН была разделена на арабскую и еврейскую части.

Письмо подписали представители девяти партий, в том числе и лейбористов, которые находятся у власти.

По данным The Guardian, ряд членов кабинета, в том числе заместитель премьер-министра Анджела Рэйнер, министр внутренних дел страны Иветт Купер и глава МИД Дэвид Лэмми также выступают за то, чтобы британское правительство совместно с Францией взяло на себя ведущую роль в вопросе создания палестинского государства.

Стармер отверг призыв парламентариев к немедленному признанию независимости Палестинского государства. Он подтвердил поддержку планов признать её в будущем, отметив, однако, это должно быть "частью более широкого плана" по достижению мира. Похожую позицию заняла также премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

При этом Стармер на этой неделе выступил с резким заявлением в адрес Израиля, призвав его к немедленному прекращению огня в Газе. Британский лидер также заявил, что его правительство разрабатывает планы сбрасывать гуманитарную помощь в Газу с воздуха, а также заявил о готовности эвакуировать с территории сектора больных детей. Планы сбрасывать продовольствие с воздуха раскритиковали представители ряда гуманитарных организаций, отметив, что это не решит проблему.

Израиль ведёт в Газе операцию против палестинской группировки ХАМАС (признана в США и ЕС террористической организацией), которая продолжает удерживать несколько десятков заложников. На этой неделе Израиль и Соединённые Штаты фактически остановили участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, обвинив ХАМАС в отсутствии готовности к компромиссу. Президент США Дональд Трамп поддержал израильскую позицию, заявив, что руководство ХАМАС "не заинтересовано в мире". Он, как и власти Израиля, также раскритиковал решение Макрона признать Палестинское государство.