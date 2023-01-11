Больного Алексея Навального отказываются перевести в медсанчасть

В Нагорном Карабахе начались веерные отключения электричества

Вследствие аварии на единственной высоковольтной линии электропередач (ЛЭП), питающей Нагорный Карабах из Армении, на участке Агавно-Бердзор, перешедшем под контроль Азербайджана, в Нагорном Карабахе с сегодняшнего дня начались веерные отключения электричества. Как сообщает ЗАО «Арцахэнерго», жители снабжаются электроэнергией местного производства.

«Из-за деструктивной позиции Азербайджана на данном участке в данный момент невозможно организовать аварийно-восстановительные работы, в связи с чем решено осуществлять энергоснабжение республики за счет местных генерирующих станций с соответствующими ограничениями» - говорится в сообщении, пишет Радио Азатутюн.

Завтра в течение дня на два часа будет прекращено электроснабжение некоторых кварталов Степанакерта и некоторых районов. Граждане уже слышали, что в условиях месячной блокады, помимо продуктов питания, будет ограничено и электроснабжение.

Жительница Степанакерта Зина Наджарян отметила, что им еще не отключали электричество, но они знают, что отключения ожидаются и в столице. «Сегодня по телевидению сказали, что будут отключать только районы, а город пока нет», - сказала женщина.

В Карабахе значительная часть гидроэлектростанций, производящих электроэнергию, после 44-дневной войны 2020 года перешла под контроль Азербайджана. В связи с этим мощность электроснабжения значительно снизилась. «Арцахэнерго» призывает граждан максимально экономно использовать электроэнергию во избежание возможных дополнительных отключений.

Макаронные изделия, рис, гречка, сахарный песок и растительное масло будут продаваться по талонам

В блокированном уже месяц Карабахе для равномерного распределения продуктов питания переходят на талонную систему. Сначала по талонам будут продавать макаронные изделия, рис, гречку. Сахарный песок и растительное масло будут продаваться по талонам и в ограниченном количестве.

«Талоны будут двух видов. Один талон на литр растительного масла на человека, независимо от возраста, в месяц. По остальным четырем видам товаров планируется выдавать по 1 килограмму на человека, но гражданам они будут предоставляться по полкило. То есть, гражданин получит один раз два талона», - пояснил председатель Комитета по жилищным вопросам Нагорного Карабаха Армен Мангасарян.

Информационная база по гражданам будет создана в Комитете по жилищным вопросам. По словам главы ведомства, после составления списков граждан в Степанакерте и райцентрах начнут действовать специальные пункты выдачи талонов. Иностранцы также получат талоны.

«Граждане со своими паспортами, не все, скажем, один член семьи может прийти с паспортами других членов семьи, но не с копиями, то есть этим мы докажем, что гражданин находится здесь. Потому что выехать из Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] без паспорта сейчас невозможно. С этими паспортами граждане подойдут к пунктам обслуживания, представят оператору паспорта, и оператор зарегистрирует их в программе. Если человек уже был зарегистрирован, программа не допустит повторного получения талонов», - сказал он.

Необходимость перехода на талонную систему в Карабахе возникла из-за того, что продукты, поступающие в магазины из резервного фонда, доходят не до всех. Об этом говорят сами жители.

В магазины Степанакерта и райцентров из государственного резерва поступают сахарный песок, растительное масло, гречневая крупа, рис и макаронные изделия. У магазинов образуются длинные очереди.

65-летняя Зина Наджарян говорит, что иногда приходится ждать часами, чтобы купить, к примеру, килограмм риса или яйца.

В Карабах не доставлено более 12 тысяч тонн жизненно важных товаров

До блокады в Нагорный Карабах ежедневно доставлялись тонны продовольствия и других товаров. Сейчас Лачинский коридор открыт только для российских миротворцев, иногда по нему проезжают машины Красного Креста.

По данным правительства Карабаха, за последние четыре недели в Карабах не было доставлено более 12 тысяч тонн жизненно важных товаров. Международный комитет Красного Креста (МККК) и миротворцы Российской Федерации доставили лишь небольшую их часть. В связи с обострившимся дефицитом продовольствия были закрыты 41 детский сад, 56 дошкольных групп, 20 учебных учреждений продленного дня. Из Степанакерта сигнализируют, что из-за блокады 120 тысяч жителей Карабаха, в том числе около 30 тысяч детей, стоят перед угрозой голода.

Еще три пациента, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, доставлены из Карабаха в Армению

Сегодня на автомобилях Международного комитета Красного Креста из Карабаха в Армению были доставлены еще три пациента, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

За четыре недели блокады Нагорного Карабаха при посредничестве и в сопровождении МККК из Карабаха в Армению уже были доставлены в общей сложности 18 тяжелобольных пациентов, в том числе дети и иностранцы.

Из-за закрытия единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, плановые операции в Карабахе по-прежнему приостановлены. По сообщению Министерства здравоохранения Карабаха, в отделениях неонатологии и реанимации медобъединения «Аревик» находятся 11 детей, а в отделении реанимации Республиканского медицинского центра - 9 пациентов, 4 из них в крайне тяжелом состоянии.