Новости
Борис Джонсон получил поддержку депутатов для участия в выборах
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, что позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера партии и главы правительства. Об этом сообщили телеканал Sky News, журналист The Sunday Times Тим Шипман и журналист Би-би-си Крис Мейсон со ссылкой на источник в окружении Джонсона.
По подсчетам Би-би-си, публично о своей поддержке кандидатов высказался 201 депутат-консерватор из 357. Только 53 из них поддержали Джонсона.
Соперники Джонсона – бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт получили публичную поддержку от 125 и 23 депутатов соответственно. Сторонники Сунака требуют публикации списка поддержавших Джонсона депутатов-консерваторов – они сомневаются, что эти 100 депутатов в реальности существуют.
Пенни Мордонт стала первой и пока единственной из претендентов, кто официально заявил о намерении баллотироваться.
- Борис Джонсон летом был вынужден уйти в отставку, потеряв поддержку значительной части коллег по партии, однако многие по-прежнему его поддерживают. По оценкам букмекеров, сейчас он один из фаворитов, однако главным фаворитом считается Сунак.
- 20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности премьер-министра. Она занимала должность 44 дня – это самый короткий срок в британской истории.
Другие новости дня
В Херсоне почти полностью пропал интернет
В Херсоне почти полностью пропал интернет, следует из данных проекта NetBlocks, который отслеживает работу сети в режиме реального времени.
«Текущие метрики показывают, что сети в Херсоне, Украина, которые были перенаправлены в Россию через российско-крымского интернет-провайдера «Миранда», отключились», – говорится в сообщении.
Ранее в субботу российская администрация аннексированной Херсонской области потребовала от жителей областного центра «незамедлительно покинуть город». Причиной такого призыва названа напряженная ситуация на фронте, повышенная опасность обстрелов и угрозы террористических атак.
- Российские власти объявили об аннексии четырех украинских областей, включая Херсонскую, в конце сентября. Вскоре после этого российские военные отступили с севера области.
- Российские войска взяли Херсон под контроль в первые дни войны, в начале марта. Это единственный областной центр Украины, перешедший под российский контроль после начала вторжения 24 февраля.
В Белгородской области устанавливают защитные сооружения
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона приступили к установке защитных сооружений.
На фотографиях видны расставленные в два ряда бетонные тетраэдры, которые как правило используются в качестве противотанковых заграждений. Где именно устанавливают эти сооружения, губернатор не уточнил.
Ранее 22 октября Гладков сообщил о двух погибших и более 10 пострадавших при обстреле города Шебекино.
Город Шебекино расположен поблизости от границы с Харьковской областью Украины. Накануне сообщалось, что в результате обстрела в нем загорелся лакокрасочный завод. В тот же день губернатор сообщил об обстреле села Муром Шебекинского городского округа. В результате пострадали здания школы, детского сада, Дома культуры и частные жилые дома. По утверждению Гладкова, обстрел вели Вооруженные силы Украины.
Российская Белгородская область в последние дни достаточно регулярно попадает под обстрелы, над Белгородом российская ПВО периодически сбивает воздушные цели – на прошлой неделе обломки сбитого летательного аппарата повредили многоэтажный жилой дом. Удары наносятся в том числе по энергетическим объектам. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.
«Медиазона»: известны имена 7822 погибших в Украине военных РФ
На 21 октября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 7822 российских военнослужащих. Потери подсчитали издания «Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров.
Как минимум 41 погибший – это мобилизованные за последний месяц россияне. Отмечается, что часть этих потерь небоевые: люди умирали в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях.
Чаще других гибли военнослужащие из Бурятии и Дагестана. Как отмечается в исследовании, в основном, сообщения о гибели солдат поступают из бедных регионов, где средняя зарплата ниже медианной по России. За полгода войны в Украине погибло больше военнослужащих, чем за всю вторую чеченскую войну.
К 21 октября журналистам удалось подтвердить гибель больше 1200 офицеров российской армии и других силовых структур. При этом потери среди отрядов добровольцев показали самый значительный рост с начала войны.
В исследовании речь идет только о публично подтвержденных потерях. Журналисты ориентируются на открытую информацию о смертях и похоронах: публикации родственников погибших, сообщения глав регионов России и местных СМИ. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше. Кроме того, журналистам неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.
- Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Британская разведка в сентябре оценивала потери россиян в 25 тысяч человек, Генштаб Украины – примерно в 60 тысяч человек.
Премьер-министр Армении принял главу МИД Ирана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейна Амира Абдоллахиана и возглавляемую им делегацию.
Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, приветствуя министра иностранных дел Ирана, Никол Пашинян, в частности, сказал, что открытие консульства Ирана в Капане является шагом, который «отражает взаимные намерения Исламской Республики Иран и Республики Армения в плане развития отношений».
«Конечно, повестка наших двусторонних отношений очень насыщенная, но я также думаю, что мы должны рассматривать эту повестку в логике более долгосрочного планирования. Понятно, что сейчас мы очень сосредоточены и, к сожалению, вынуждены сосредоточиться на решении ежедневных оперативных задач, но с другой стороны, я уверен, что наше отношение к этим задачам будет более практичным, если мы будем смотреть на все в долгосрочной перспективе. Я рад, что наша беседа с президентом Раиси все больше и больше приобретает именно такую логику», - отметил Пашинян.
Министр иностранных дел Ирана, в свою очередь, отметил, что встреча Раиси-Пашинян в Нью-Йорке «содержала много важных вопросов, а также договоренностей», подтвердив приглашение президента Ирана Пашиняну посетить Тегеран, пишет Радио Азатутюн.
«Мы придает большое значение отношениям с соседними государствами, особенно с Республикой Армения. Сегодня мы с коллегами посетили Армению, чтобы вместе с г-ном Араратом Мирзояном определить нашу долгосрочную дорожную карту для обеих стран», - подчеркнул Абдоллахиан.
Согласно сообщению, собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних отношений, коснулись экономического сотрудничества. Двусторонне была подчеркнута важность полной реализации имеющегося потенциала в сфере товарооборота.
Состоялся обмен мнениями о региональных развитиях и обстановке в сфере безопасности. Премьер-министр подчеркнул важность четких оценок иранской стороны и тесного двустороннего взаимодействия в сложившейся ситуации.
Никол Пашинян попросил передать теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Армении.
Администрация президента Грузии проведет дни регионов
По инициативе Саломе Зурабишвили администрация президента Грузии проведет Дни регионов страны. Об этом Зурабишвили сообщила, выступая на международной конференции, посвященной вопросам местного самоуправления.
«Мы предлагаем пространство Дворца Орбелиани в центре столицы и все наши средства для того, чтобы регионы могли представить себя настолько разнообразно, насколько они считают необходимым. Здесь не будет никакого вмешательства, только поддержка с нашей стороны, чтобы ваши регионы, муниципалитеты были представлены многосторонне», - цитирует Зурабишвили агентство «Новости-Грузия».
По ее словам, дни регионов начнутся в ноябре. Первое мероприятие в администрации президента будет посвящено Сванетии.
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Боржоми
Взрыв произошел в многоквартирном жилом доме в поселке Ликани Боржомского муниципалитета, сообщает местное агентство «Самхретис карибче».
По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа в одной из квартир. Хозяйка – женщина в возрасте до 80 лет, госпитализирована с множественными поверхностными травмами. Соседи говорят, что некоторое время назад она жаловалась, что у нее сломался водонагреватель.
Взрыв вызвал разрушения – обрушились стены, в соседних квартирах выбиты окна. Пожара не последовало. В настоящее время жильцов дома эвакуируют. Специалисты должны будут проверить, безопасно ли находиться в корпусе.
Депутат гордумы Владивостока получил убежище в США
Депутат городской думы Владивостока Виктор Каменщиков, покинувший Россию после вторжения в Украину, написал в соцсетях, что получил политическое убежище в США и вышел из иммиграционной тюрьмы. По его словам, сейчас он находится в Майами (штат Флорида).
19 мая Каменщиков был задержан на границе Мексики и США, Предположительно, его задержали за незаконное пересечение границы. После этого он подал в Соединенных Штатах прошение об убежище.
Власти США пока не комментировали утверждения Каменщикова. Первый секретарь приморского отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев заявил, что депутат, ранее входивший во фракцию, «опорочил честь КПРФ, дискредитировал партию». Долгачев назвал Каменщикова «предателем».
Депутат не посещал заседания гордумы с февраля, когда выступил против войны в Украине. 27 февраля Каменщиков подал заявление о выходе из КПРФ. Свое решение Каменщиков объяснил несогласием с руководством партии, которое поддержало признание так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последующее вторжение в Украину. В интервью изданию Сибирь.Реалии в начале марта Каменщиков сказал в частности: «Уже сейчас люди бегут из России. Но бежать и не выразить своего мнения – это значит бежать в статусе оккупанта. Поэтому если человек сегодня не выразил свое мнение и если человек сегодня не сказал, что он против, это все равно значит, что он за».
Замглавы АП Кириенко призвал к «народной войне»
Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Россия добьется победы в войне в Украине, если война станет «народной».
Кириенко, который в последние месяцы неоднократно посещал Донбасс и другие недавно аннексированные территории, выступил в субботу на Всероссийском форуме классных руководителей.
«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность», - приводит слова чиновника ТАСС.
«Самой важной битвой» при этом Кириенко назвал «битву за молодежь». По его мнению, страны Запада пытаются повлиять на российскую молодежь, а классные руководители должны этому помешать. Он также призвал оказывать помощь семьям участников так называемой спецоперации, напомнив о существовавшем в советские времена тимуровском движении.
По мнению Кириенко, Россия «не воюет с Украиной», но страны НАТО ведут против России «неприкрытую войну» с целью «ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство».
Сергей Кириенко - бывший премьер-министр России и лидер партии Союз правых сил, в свое время считался реформатором-технократом. В Администрации президента курировал внутреннюю политику. После начала войны в Украине, по многочисленным сообщениям, стал куратором оккупированных территорий. Несколько дней назад он был в Херсоне.
- Российские власти называют боевые действия в Украине, начатые 24 февраля по решению президента Владимира Путина, «специальной военной операцией», избегая слова «война». Известны случаи, когда за использование слова «война» в контексте российского вторжения в Украину людей штрафовали за так называемую дискредитацию армии. Недавно большой резонанс получил случай в Тюмени, где местный суд прекратил административное дело о дискредитации российской армии против жительницы Алисы Климентовой. Полиция задержала ее за надпись «НЕТ В***е», она объяснила, что это означает «Нет вобле».
- Ни Россия, ни Украина не объявляли друг другу войну. При этом Украина считает Россию государством-агрессором, а представители ее властей называют Россию террористическим государством - в связи с обстрелами гражданских объектов и убийствами мирных жителей.
- Страны НАТО также обвиняют Россию в агрессии против Украины. При этом они подчеркивают, что не участвуют в войне, но оказывают Украине помощь, чтобы она могла защищаться от нападения.
4 страны призвали ООН расследовать поставки иранских дронов в РФ
Германия, США, Великобритания и Франция призвали ООН провести расследование предполагаемого использования Россией иранских ударных беспилотников в ходе войны в Украине. Они считают, что поставка этих дронов стала нарушением резолюции Совета безопасности ООН, принятой в связи с ядерной программой Ирана.
Берлин, Париж и Лондон в совместном письме генсеку ООН отмечают, что Россия использует иранские беспилотники «для атак на гражданскую инфраструктуру и города в Украине, что приводит к гибели ни в чем не повинных мирных жителей» - сообщает DW. Вашингтон присоединился к требованию о расследовании на заседании Совета безопасности, которое прошло в пятницу. По словам представителя США, «ООН должна расследовать каждое нарушение резолюций Совета безопасности».
Россия категорически против участия Секретариата ООН в расследовании и считает, что оно может начаться только по решению Совета безопасности . По словам представителя России в ООН Василия Небензи, в случае начала расследования Россия «может пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН».
На заседании Совета безопасности Небензя назвал «фейком» сообщения о поставках в Россию иранских дронов. В то же время, он признал, что российские войска используют беспилотники для ударов по Украине - по его словам, это делается, чтобы «охладить воинственный пыл зарвавшихся киевских террористов». Что за беспилотники использует Россия, он не сказал.
В Иране также отрицают поставки. Тегеран в субботу осудил письмо трех стран Запада с призывом к расследованию.
По многочисленным свидетельствам, Россия использует при нанесении массированных ударов по Украине иранские дроны-камикадзе «Шахед-136». Российские военные обозначают их как «Герань-2». Прокремлевские блогеры пишут об использовании иранских дронов открытым текстом.
СМИ связали взрыв в центре Тбилиси с конфликтом участников метадоновой программы
Взрыву гранаты в центре Тбилиси мог предшествовать конфликт бенефициаров программы метадоновой заместительной терапии, сообщают СМИ.
Взрыв произошел сегодня около полудня на улице Лагидзе. Три человека пострадали и были госпитализированы, поврежден автомобиль, пишет агентство «Новости-Грузия».
Центр заместительной терапии находится недалеко от места происшествия. Местные жители говорят, что потасовки происходят здесь регулярно. Сегодня взрыву также предшествовала ссора нескольких мужчин.
Журналистам удалось связаться с родственниками одного из пострадавших. Они утверждают, что мужчина никогда не посещал метадоновую терапию, не знаком с другими пострадавшими и оказался на месте случайно, когда шел в продуктовый магазин.
Мужчина получил травмы конечностей и позвоночника. Родственники говорят, что, скорее всего, ему потребуется операция. Что касается остальных участников инцидента, по словам врачей, опасных для жизни травм у них нет.
Следствие начато по фактам хранения-ношения незаконного огнестрельного оружия и попытки убийства двух или более человек. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.
Российские власти Херсона требуют от жителей немедленно уехать из города
Российская администрация аннексированной Херсонской области в субботу потребовала от жителей областного центра «незамедлительно покинуть город».
Как говорится в сообщении в телеграм-канале оккупационной администрации, «мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра». Причиной такого призыва названа напряженная ситуация на фронте, повышенная опасность обстрелов и угрозы террористических атак. В сообщении указано место, откуда отправляются речные катера через Днепр.
Назначенная Россией администрация уже более недели призывает жителей Херсона и правобережных районов области переехать на левый берег, а по возможности в аннексированный Крым и российские регионы. Однако категорическое требование покинуть город прозвучало впервые.
Российские власти обещали обеспечить тех, кто покинет Херсонскую область, временным жильем. По оценкам оккупационных властей, с правого берега Днепра на данный момент выехали несколько десятков тысяч человек, независимой оценки нет. Украинские власти обвиняют Россию в депортации населения.
Долгое время - даже на фоне украинского наступления в Херсонской области - местные российские власти утверждали, что городу ничего не угрожает, а наступление будет остановлено. Риторика поменялась на этой неделе. Недавно назначенный командующим российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин заявил, что в отношении города Херсона возможно «принятие непростых решений» и также призвал население выезжать.
Украинские телеграм-каналы в субботу сообщают, что в Херсоне закрылись практически все российские учреждения. Администрация переехала еще раньше.
Призывы к жителям уехать из Херсона звучат на фоне опасений украинской стороны относительно того, что российские военные могут подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы замедлить наступление Украины. По ряду оценок, это может привести к затоплению населенных пунктов, в том числе и части города Херсон. Россия, в свою очередь, обвиняет в планах подрыва ГЭС Украину.
Активного наступления украинских войск в сторону Херсона сейчас не ведется.
Российские власти объявили об аннексии четырех украинских областей, включая Херсонскую, в конце сентября. Вскоре после этого российские военные отступили с севера области.
Российские войска взяли Херсон под контроль в первые дни войны, в начале марта. Это единственный областной центр Украины, перешедший под российский контроль после начала вторжения 24 февраля.
В ДТП на западе Польши, предположительно, погибли три гражданина Грузии
В результате ДТП, произошедшего близ города Познань в Польше, предположительно, погибли граждане Грузии.
Друг с другом столкнулись автобус и грузовик. В автобусе находились 8 пассажиров, из них трое погибли, остальные 5 – пострадали. Как передают польские СМИ со ссылкой на представителей пожарно-спасательной службы, погибшие, предположительно, являются гражданами Грузии.
Обстоятельства случившегося уточняются.
При обстреле Шебекино в Белгородской области есть пострадавшие
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу сообщил о пяти пострадавших при обстреле города Шебекино. Утверждается, что обстрел велся со стороны Украины, как пишет губернатор, пострадали гражданские объекты.
В местных телеграм-каналах появилось видео, на котором видны результаты обстрела, в том числе пожар и разрушенные постройки.
Украинская сторона обстрел пока не комментировала.
Город Шебекино расположен поблизости от границы с Харьковской областью Украины. Накануне сообщалось, что в результате обстрела в нем загорелся лакокрасочный завод. В тот же день губернатор сообщил об обстреле села Муром Шебекинского городского округа. В результате пострадали здания школы, детского сада, Дома культуры и частные жилые дома. По утверждению Гладкова, обстрел вели Вооруженные силы Украины.
Российская Белгородская область в последние дни достаточно регулярно попадает под обстрелы, над Белгородом российская ПВО периодически сбивает воздушные цели - на прошлой неделе обломки сбитого летательного аппарата повредили многоэтажный жилой дом. Удары наносятся в том числе по энергетическим объектам. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам. В регионе продлены школьные каникулы, а жители ряда приграничных сел переселены. С российских позиций под Белгородом регулярно ведутся обстрелы Харькова и Харьковской области.
Взрыв гранаты в центре Тбилиси – есть пострадавшие
Взрыв произошел некоторое время назад на улице Лагидзе в центре Тбилиси – пострадали три человека, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Все пострадавшие доставлены в клинику.
На данном этапе неясно, что именно произошло на улице Лагидзе. Очевидцы говорят, что боеприпас бросили в молодого мужчину, повреждена легковая машина. На месте продолжают работу эксперты-криминалисты.
Следствие начато по фактам хранения-ношения незаконного огнестрельного оружия и попытки убийства двух или более человек. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.
Группа Ермака-Макфола предлагает санкции против российских «идеологов»
Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, известная также по фамилиям ее сопредседателей как группа Ермака-Макфола, предложила странам Запада внести в санкционные списки более 160 российских деятелей культуры, журналистов, сотрудников вузов и аналитических центров. Предложения опубликованы на сайте президента Украины.
Рабочая группа, которую возглавляют глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол, считает этих людей пропагандистами. Часть из них, как утверждается, является идеологами, то есть теми, кто формирует идеи для российской государственной пропаганды, а часть рупорами, то есть теми, кто их распространяют. В целом пропагандисты определяются как те, кто «создает лживые нарративы в соответствии с политикой Кремля, закладывая идеологический фундамент для войны, которую ведет Россия, и скрывая военные преступления».
В документе говорится, что большинство «идеологов» на данный момент не включены в санкционные списки, поскольку на Западе многих из них по-прежнему считают научными работниками, специалистами и аналитиками, а не пропагандистами. В частности, группа Ермака-Макфола предлагает обратить внимание на такие организации, как Международный дискуссионный клуб «Валдай», Изборский клуб, Совет по внешней и оборонной политике, Российский совет международных отношений и Российский институт стратегических исследований.
В документе отмечается, что многие лица из списка попали под санкции в какой-либо из стран «Группы семи» (G7), однако никто из них не включен в санкционные списки во всех этих странах. Составители документа призывают Запад к большей координации в этом вопросе.
Всего в списке 166 имен. Помимо руководителей официальных российских СМИ (таких как Дмитрий Киселев, Тина Канделаки или Маргарита Симоньян), актеров и деятелей шоу-бизнеса (Ирина Аллегрова, Дима Билан, Николай Басков, Сергей Безруков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Анна Нетребко и многие другие), в списке также Тимофей Бордачев (клуб «Валдай»), Андрей Ильницкий (советник министра обороны России), Федор Лукьянов (Совет по внешней и оборонной политике), Наталия Нарочницкая (Изборский клуб), политолог Евгений Сатановский, философ-методолог Петр Щедровицкий.
Ранее список из 200 человек, среди которых есть и те, кого авторы списка называют пропагандистами, опубликовали соратники Алексея Навального. Против них предлагается ввести санкции в приоритетном порядке. Списки Ермака-Макфола и Международного ФБК не во всем совпадают.
В санкционных списках США, ЕС и Великобритании уже более 1000 россиян (фамилии частично не совпадают), однако среди них лишь единицы сотрудников СМИ, вузов или прокремлевских российских НКО.
Второй за последние сутки грузинский боец погиб в Украине
Еще один грузинский боец – 24-летний Александр Мартиашвили, погиб в Украине, сообщает грузинская диаспора в Украине в Facebook.
«Еще один наш боец, Александр Мартиашвили, сегодня погиб в бою с российскими оккупантами под Херсоном», - сказано в сообщении.
Мартиашвили – второй грузинский боец, о смерти которого стало известно накануне, пишет грузинская служба Радио Свобода. 21 октября также поступила информация о гибели под Луганском Миши Капланишвили.
«Тяжелый день для Грузии – два грузина пали в борьбе за свободу своей родины – далеко от родины, в Украине – Михаил Капланишвили (он же Миша Каплан) и Александр Мартиашвили», - написал председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на своей странице в Facebook.
Впервые информация о гибели грузинских бойцов в Украине появилась 18 марта. Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибло уже 22 грузина. Наряду с Мартиашвили, самым молодым среди них был 21-летний Николоз Шанава.
CNN: Белый дом обсуждает с Маском доступ к системе Starlink в Иране
Администрация президента США ведет переговоры с Илоном Маском о предоставлении доступа к системе Starlink в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Starlink рассматривается как легкая в использовании технология, которая поможет обеспечить доступ к интернету в Иране, когда его ограничивают власти. Как отмечает CNN, Вашингтон ищет способы поддержать протестное движение в Иране.
«Мы держим руку на пульсе, чтобы сделать все возможное, чтобы поддержать чаяния иранского народа», – заявил CNN высокопоставленный представитель администрации Байдена.
Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Ее задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран. Иранские власти в ответ на протесты периодически отключают в стране интернет.
Протестующие требуют защиты прав женщин, прекращения полицейского произвола, демократизации Ирана и отставки правительства. Женщины на митингах срывают с себя хиджабы и обрезают свои волосы в знак борьбы против угнетения.
- В Украине военные активно пользуются системой Starlink для коммуникации друг с другом, получения разведданных и управления беспилотниками. В сентябре компания SpaceX отправила Министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать работу Starlink в Украине, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. 15 октября Илон Маск заявил, что SpaceX все же продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, несмотря на убытки компании.
Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии
Президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру правой партии «Братья Италии» Джордже Мелони сформировать кабинет министров. Это означает формальное начало полномочий Мелони как премьер-министра страны. Мелони – первая в истории Италии женщина, занявшая главный правительственный пост.
45-летняя Джорджа Мелони возглавляет партию «Братья Италии», которая занимает лидерское место в правой коалиции, одержавшей победу на парламентских выборах в сентябре. В коалицию также входят партии «Лига», возглавляемая Маттео Сальвини, и «Вперед, Италия», чей председатель Сильвио Берлускони был главой правительства страны в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах.
Посты в правительстве уже распределены. Маттео Сальвини станет вице-премьером и министром инфраструктуры и транспорта. Вице-президент «Вперед, Италия» Антонио Таяни – вторым вице-премьером и министром иностранных дел. Должность главы МВД досталась префекту Рима Маттео Пьянтедози. Министром обороны будет Гвидо Крозетто, ранее занимавший должность замминистра военного ведомства. Официально новое правительство начнет работать после принятия министрами присяги в субботу.
Во внешней политике «Братья Италии» занимают пронатовскую позицию и заявляют о солидарности с Украиной – в отличие от «Лиги» и «Вперед, Италия», симпатизирующих Владимиру Путину (Сильвио Берлускони считают другом российского президента). В остальном партия Мелони придерживается правой идеологии, например выступает против легализации однополых браков, за ограничение абортов и ужесточение правил, связанных с иммиграцией.
Команде Мелони предстоит до конца месяца закончить план государственного бюджета и отправить его на утверждение Евросоюзом. Следующей задачей нового кабинета станет разработка плана восстановления экономики от последствий пандемии. Экономисты предсказывают Италии рецессию в 2023 году, и кабинету Мелони придется доказать, сможет ли он выполнить свои предвыборные обещания о повышении пенсий и снижении налогов.
- Досрочные выборы в Италии прошли после распада правящей коалиции и ухода в отставку бывшего премьер-министра Марио Драги. Одной из причин раскола в правительстве стала разная позиция партий по войне в Украине.
Ракетный удар по Украине: в нескольких регионах отключено электричество
Ряд регионов Украины подверглись утром в субботу российским ракетным ударам.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что целью ракетной атаки стала гражданская инфраструктура. Судя по сообщениям с мест, речь вновь идет об ударах по объектам энергетики. Во ряде городов, прежде всего на западе Украины, после них пропал свет, есть перебои также с водой и связью. Сообщений о пострадавших пока нет.
Сообщается, в частности, что без электричества остались областные центры Хмельницкий и Ровно, света нет также в ряде районов Одесской, Кировоградской, Волынской областей. Опубликованы фото и видео результатов ракетного удара по Ровно, над городом поднимается черный дым. Также удар был нанесен по Луцку.
Сообщается о работе ПВО во Львовской, Одесской и Киевской областях, в Черновицкой области, по данным местных властей, истребитель сбил ракету, которая упала в озеро.
Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины 10 октября. Начиная с этого дня, удары наносятся практически каждый день, хотя и с меньшей интенсивностью. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских обстрелов было повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры страны. Нанесенный украинской энергетике ущерб составляет миллиарды долларов.
По оценкам Галущенко, из-за российских атак на объекты энергетики Украина утратила примерно 4 тысяч мегаватт энергетического потенциала. Однако, подчеркнул министр в комментарии Reuters, своей прямой цели – полностью оставить Украину без тепла и электричества – Россия на данный момент не добилась. Многие электростанции, затронутые бомбежками, продолжают работать, пусть и с меньшей эффективностью.
Экс-супруга Басилашвили: Мы стали примером того, как работает судебная система в Грузии
Модель заявила, что будет продолжать судиться со своим бывшим мужем, теннисистом Николозом Басилашвили, чтобы добиться справедливости для всех женщин, которые стали жертвами семейного насилия.
Сегодня Тбилисский городской суд полностью оправдал 30-летнего лидера сборной Грузии по теннису, которого бывшая супруга обвиняет в систематическом физическом, психологическом и экономическом насилии, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы пройдем все инстанции, лишь бы все не закрывали глаза на дело, полное доказательств, из-за статуса и влияния. Мы все равно добьемся справедливости. Мы стали примером того, как сегодня работает судебная система в Грузии», - прокомментировала Дорокашвили решение суда на своей странице в Facebook.
Она считает, что судья Хатуна Харчилава, рассматривавшая дело, не учла фактов и сегодня «вынесла приговор всем женщинам в Грузии». Здесь же Дорокашвили указала, что многие оказываются в подобной ситуации.
«Если Нека Дорокашвили не выиграла спор, полный прямых и косвенных доказательств, то на что же надеяться другим женщинам-жертвам насилия?!» - задается она вопросом.
Басилашвили задержали 22 мая 2020 года. В прокуратуре утверждали, что он ударил Дорокашвили в присутствии их малолетнего сына. Суд отпустил спортсмена под залог в размере 100 тысяч лари. Рассмотрение дела продолжалось по статье 126-1 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.
На суде Дорокашвили представила десятки аудио- и видеозаписей, на которых были запечатлены их ссоры с Басилашвили как до развода, так и после. Помимо случая, произошедшего в мае 2020 года, в деле появилось еще четыре эпизода. Суд не признал вину Басилашвили ни по одному из них.
В Украине погиб еще один грузинский боец – Михаил Капланишвили
В Украине погиб еще один грузинский боец – Михаил Капланишвили, сообщает сегодня, 21 октября, телеканал «Мтавари» со ссылкой на его сослуживцев. По предварительной информации, Капланишвили погиб во время ракетного обстрела в Луганской области.
Молодой мужчина был гражданским активистом, членом грузинского «Антиоккупационного движения». Он отправился в Украину вскоре после начала полномасштабного российского вторжения и воевал на стороне ВСУ в качестве добровольцы.
С первых дней войны в Украине воюют несколько сотен грузинских добровольцев, которые числятся в разных батальонах. Впервые информация о гибели грузинских бойцов в Украине появилась 18 марта. Всего с начала войны в Украине погиб уже 21 грузин.
В правительстве Грузии назвали «криминальным» заявление Арестовича о «проецировании силы»
Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе обвинил в незнании принципов международного права советника офиса президента Украины Алексея Арестовича после того, как он в очередной раз выступил с критикой правительства страны.
В эфире YouTube-канала «Альфа и Омега» Арестович согласился с тем, что Россия может использовать ситуацию с массовой миграцией своих граждан, как предлог для аннексии Грузии. При этом он добавил, что учетом «пророссийского правительства» Грузии, нынешнее положение представляет «грандиозную проблему» для национальной безопасности страны. По его мнению, Украине придется «спасать Грузию», Армению и Молдову, и «проецировать туда силу». Здесь же Арестович пояснил, что имеет в виду: «Миротворцы, стабилизационные операции, гуманитарные операции – это все придется как-то приводить к порядку».
По данным агентства «Новости-Грузия», Брегадзе назвал это заявление «криминальным». «Один из фундаментальных принципов международного права – запрет использования силы и также угрозы ее применения. Этот человек, вероятно, ничего не знает об этом и, естественно, сложно делать какие-либо серьезные комментарии по этой теме. Просто, было бы хорошо узнать больше о международном праве и международных отношениях и перестать делать подобные криминальные заявления», - сказал глава Минюста Грузии.
Он добавил, что Грузия делает максимум для того, чтобы «стоять на стороне украинского народа» и не понимает, почему «такой человек», как Арестович, «делать такое заявление».
Председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе интерпретировал слова советника офиса президента Украины так: «Арестович нам обещает, что Украина будет осуществлять агрессию против Грузии». «Если кто-то немного разбирается в международных отношениях, а Арестович, вроде бы, должен, то говорить об этом открыто - это не только невежество, но мы, должно быть, имеем дело с какой-то психиатрической проблемой», - заявил Самхарадзе.
Прокомментировал слова Арестовича и глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили. Депутат считает, что подобные заявления должны «остаться на совести» их авторов, а властям Грузии следует «продолжать правильную, рациональную политику, которая называется односторонней дружбой по отношению к украинскому народу».
В оппозиции не соглашаются с позицией правящей «Грузинской мечты». Лидер партии «Граждане», депутат парламента Алеко Элисашвили назвал полемику официальных лиц Грузии и Украины «позором». Он считает, что сторонам следует взять паузу, а затем перейти к политическим шагам «навстречу друг другу».
В результате обстрелов повреждено до 40% энергоинфраструктуры Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских обстрелов было повреждено от 30% до 40% энергетической инфраструктуры страны. Нанесенный украинской энергетике ущерб составляет миллиарды долларов.
По оценкам Галущенко, из-за российских атак на объекты энергетики Украина утратила примерно 4 тысяч мегаватт энергетического потенциала. Однако, подчеркнул министр в комментарии Reuters, своей прямой цели – полностью оставить Украину без тепла и электричества – Россия не добилась. Многие электростанции, затронутые бомбежками, продолжают работать, пусть и с меньшей эффективностью.
Он упомянул, что Украине, возможно, придется импортировать часть электроэнергии, и что его ведомство уже ведет переговоры с иностранными поставщиками.
- После подрыва Крымского моста 8 октября, который Москва считает украинской диверсией, российская артиллерия начала наносить массированные ракетные удары по территории Украины. В число основных мишеней попали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Львове, Виннице, Житомире, Днепре и их окрестностях. Во многих областях наблюдаются перебои с электроснабжением, власти призывают граждан к режиму максимальной экономии.
- До инцидента на Крымском мосту российское командование официально заявляло, что наносит удары только по военным целям, но не обстреливает гражданскую инфраструктуру. В последнее время этих заявлений больше не делалось.
Баку обвиняет ОБСЕ в «отказе от сотрудничества с Азербайджаном»
Официальный Баку обвиняет ОБСЕ в «отказе от сотрудничества с Азербайджаном» и угрожает отказаться от рассмотрения проекта бюджета структуры на следующий год, сообщает Радио Азатутюн.
«Вместо того, чтобы добиваться установления мира, внося вклад в укрепление доверия в регионе, они отказываются от сотрудничества с Азербайджаном и отдают предпочтение этой односторонней миссии «оценки потребностей» с уже предопределенными целями и результатами. Это даст обратный результат», - говорится в заявлении, распространенном от имени представительства Азербайджана в ОБСЕ в ходе обсуждения в Постоянном совете ОБСЕ бюджета организации на 2023 год.
«ОБСЕ является общим активом всех 57 государств-участников. Мы будем выступать против вопиющего нарушения и пренебрежения документами и решениями ОБСЕ и выступим против любых попыток подорвать дух сотрудничества, оставшийся внутри этой организации», - заявило азербайджанское представительство в международной структуре, пригрозив, что не будет рассматривать проект бюджета ОБСЕ на следующий год.
Накануне, 20 октября, МИД Азербайджана, также комментируя предстоящий визит миссии ОБСЕ в Армению, заявил, что это решение не обсуждалось ни в одной структуре ОБСЕ и решение не принималось. «Какая-либо группа, именуемая «миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении», не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ОБСЕ, никакие ее результаты или отчеты не будут приниматься как документы ОБСЕ», - заявили в дипломатическом ведомстве Азербайджана.
По приглашению официального Еревана 21 октября ОБСЕ направит в Армению группу по оценке потребностей. По сообщению ОБСЕ, целью этой миссии является оценка ситуации на некоторых участках границы. В состав технической группы войдут международные эксперты и представители секретариата ОБСЕ.
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